Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны - 23.07.2022 Украина.ру
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Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны - 23.07.2022 Украина.ру
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Возможности России по информационному влиянию на украинцев и граждан западного мира минимальны, однако пути взаимодействия с ними все же есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T08:00
2022-07-23T08:00
политолог
петр акопов
новости
информационная война
россия
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Он пояснил, что информационная война всегда ведется одновременно на двух фронтах: внешнем и внутреннем.Он добавил, что еще одна возможность для работы России в мировой информационном пространстве – это иностранные СМИ, которые лояльно настроены к Москве. Политолог уверен, что честный разговор с ними даст России большие очки на мировой арене.
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политолог, петр акопов, новости, информационная война, россия

Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны

08:00 23.07.2022
 
© Открытые источникиИнформационная война
Информационная война
© Открытые источники
Читать в
Возможности России по информационному влиянию на украинцев и граждан западного мира минимальны, однако пути взаимодействия с ними все же есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Он пояснил, что информационная война всегда ведется одновременно на двух фронтах: внешнем и внутреннем.

"Если говорить про внешнюю аудиторию, западные страны или Украина, то у нас здесь возможности минимизированы. Понятно, что на Украине мы вообще ничего делать не можем. Мы можем через соцсети, через какие-то сайты, так как украинцы читают сайты российские, мы как-то можем подбираться к их головам, или наоборот, вести пропаганду в таком смысле, как на нас ведут", - считает обозреватель.

Он добавил, что еще одна возможность для работы России в мировой информационном пространстве – это иностранные СМИ, которые лояльно настроены к Москве. Политолог уверен, что честный разговор с ними даст России большие очки на мировой арене.
Петр Акопов интервью
20 июля, 16:00
Петр Акопов: Информационная война идет на два фронта
 
политологПетр АкоповНовостиинформационная войнаРоссия
 
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