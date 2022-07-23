https://ukraina.ru/20220723/1036776678.html

Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны

Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны - 23.07.2022 Украина.ру

Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны

Возможности России по информационному влиянию на украинцев и граждан западного мира минимальны, однако пути взаимодействия с ними все же есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:00

2022-07-23T08:00

политолог

петр акопов

новости

информационная война

россия

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Он пояснил, что информационная война всегда ведется одновременно на двух фронтах: внешнем и внутреннем.Он добавил, что еще одна возможность для работы России в мировой информационном пространстве – это иностранные СМИ, которые лояльно настроены к Москве. Политолог уверен, что честный разговор с ними даст России большие очки на мировой арене.

https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

политолог, петр акопов, новости, информационная война, россия