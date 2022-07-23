https://ukraina.ru/20220723/1036776678.html
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны - 23.07.2022 Украина.ру
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Возможности России по информационному влиянию на украинцев и граждан западного мира минимальны, однако пути взаимодействия с ними все же есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
2022-07-23T08:00
2022-07-23T08:00
2022-07-23T08:00
политолог
петр акопов
новости
информационная война
россия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/58/1034045898_0:0:946:532_1920x0_80_0_0_65267735fab377ba06865092d90d654a.jpg
Он пояснил, что информационная война всегда ведется одновременно на двух фронтах: внешнем и внутреннем.Он добавил, что еще одна возможность для работы России в мировой информационном пространстве – это иностранные СМИ, которые лояльно настроены к Москве. Политолог уверен, что честный разговор с ними даст России большие очки на мировой арене.
https://ukraina.ru/20220720/1036692365.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
политолог, петр акопов, новости, информационная война, россия
Акопов назвал забытый путь ведения информационной войны
Возможности России по информационному влиянию на украинцев и граждан западного мира минимальны, однако пути взаимодействия с ними все же есть. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, обозреватель РИА Новости Петр Акопов
Он пояснил, что информационная война всегда ведется одновременно на двух фронтах: внешнем и внутреннем.
"Если говорить про внешнюю аудиторию, западные страны или Украина, то у нас здесь возможности минимизированы. Понятно, что на Украине мы вообще ничего делать не можем. Мы можем через соцсети, через какие-то сайты, так как украинцы читают сайты российские, мы как-то можем подбираться к их головам, или наоборот, вести пропаганду в таком смысле, как на нас ведут", - считает обозреватель.
Он добавил, что еще одна возможность для работы России в мировой информационном пространстве – это иностранные СМИ, которые лояльно настроены к Москве. Политолог уверен, что честный разговор с ними даст России большие очки на мировой арене.