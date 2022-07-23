Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ - 23.07.2022 Украина.ру
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Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ
Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ - 23.07.2022 Украина.ру
Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ
Украинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
2022-07-23T06:45
2022-07-23T06:45
новости
валентина лисица
чайковский
борщ
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"Чайковский - он настолько превышает все, он в музыке как Пушкин в литературе - он необъятный. То есть, это настолько мировое имя, а его, как борщ, пытались сделать украинским, что, конечно, это тоже невозможно", - сказала она.Лисица рассказала, что Чайковский действительно был очень связан с Украиной и фактически является основателем киевской консерватории – Чайковский участвовал в открытии киевского музыкального училища при Русском музыкальном обществе.Тем не менее, считает пианистка, присвоить себе таким образом творчество Чайковского Украине не удастся, так как он слишком значимая фигура в мировой культуре.Полный текст интервью читайте здесь.
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Украина.ру
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новости, валентина лисица, чайковский, борщ

Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ

06:45 23.07.2022
 
© РИА Новости . Хоменко / Перейти в фотобанкРусский композитор Петр Ильич Чайковский
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Хоменко
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица
"Чайковский - он настолько превышает все, он в музыке как Пушкин в литературе - он необъятный. То есть, это настолько мировое имя, а его, как борщ, пытались сделать украинским, что, конечно, это тоже невозможно", - сказала она.
Лисица рассказала, что Чайковский действительно был очень связан с Украиной и фактически является основателем киевской консерватории – Чайковский участвовал в открытии киевского музыкального училища при Русском музыкальном обществе.
Тем не менее, считает пианистка, присвоить себе таким образом творчество Чайковского Украине не удастся, так как он слишком значимая фигура в мировой культуре.
Полный текст интервью читайте здесь.
 
НовостиВалентина ЛисицаЧайковскийборщ
 
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