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Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ

Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ - 23.07.2022 Украина.ру

Пианистка Лисица: Чайковский – как борщ

Украинизировать Петра Чайковского и присвоить себе его творчество у Киева не получится, заявила в интервью Украина.ру пианистка Валентина Лисица

2022-07-23T06:45

2022-07-23T06:45

2022-07-23T06:45

новости

валентина лисица

чайковский

борщ

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"Чайковский - он настолько превышает все, он в музыке как Пушкин в литературе - он необъятный. То есть, это настолько мировое имя, а его, как борщ, пытались сделать украинским, что, конечно, это тоже невозможно", - сказала она.Лисица рассказала, что Чайковский действительно был очень связан с Украиной и фактически является основателем киевской консерватории – Чайковский участвовал в открытии киевского музыкального училища при Русском музыкальном обществе.Тем не менее, считает пианистка, присвоить себе таким образом творчество Чайковского Украине не удастся, так как он слишком значимая фигура в мировой культуре.Полный текст интервью читайте здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валентина лисица, чайковский, борщ