"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки" - 22.07.2022 Украина.ру
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"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки" - 22.07.2022 Украина.ру
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 22 июля в своем Twitter заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией
2022-07-22T14:47
2022-07-22T14:47
подоляк
зерно
сделка
сергей шойгу
россия
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украина
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"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
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подоляк, зерно, сделка, сергей шойгу, россия, новости, украина, оон

"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"

14:47 22.07.2022
 
© president.gov.uaМихаил Подоляк
Михаил Подоляк
© president.gov.ua
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 22 июля в своем Twitter заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией
"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк.
В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
12:47
Стало известно, кто подпишет соглашение по зерну от РФ и УкраиныВ пятницу, 22 июля стало известно, что соглашение по зерну между Россией и Украиной с российской стороны подпишет министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает Habertürk
 
ПодолякзерносделкаСергей ШойгуРоссияНовостиУкраинаООН
 
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