https://ukraina.ru/20220722/1036777082.html

"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"

"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки" - 22.07.2022 Украина.ру

"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 22 июля в своем Twitter заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией

2022-07-22T14:47

2022-07-22T14:47

2022-07-22T14:47

подоляк

зерно

сделка

сергей шойгу

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"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

https://ukraina.ru/20220722/1036771304.html

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подоляк, зерно, сделка, сергей шойгу, россия, новости, украина, оон