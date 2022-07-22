https://ukraina.ru/20220722/1036777082.html
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки" - 22.07.2022 Украина.ру
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 22 июля в своем Twitter заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией
2022-07-22T14:47
2022-07-22T14:47
2022-07-22T14:47
подоляк
зерно
сделка
сергей шойгу
россия
новости
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103250/56/1032505604_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_168a4f26ea173f0d670f37054c093a3d.jpg.webp
"Украина не подписывает никаких документов с Россией. Мы подписываем соглашение с Турцией и ООН и берем на себя обязательства перед ними. Россия подписывает зеркальное соглашение с Турцией и ООН", - написал Подоляк.В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
https://ukraina.ru/20220722/1036771304.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103250/56/1032505604_114:0:1041:695_1920x0_80_0_0_60770bd563fdc3bf3e43fb8fd55a7fbd.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
подоляк, зерно, сделка, сергей шойгу, россия, новости, украина, оон
"Без России". Подоляк рассказал о подписании "продуктовой сделки"
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк 22 июля в своем Twitter заявил, что Украина не будет подписывать "продуктовую сделку" с Россией