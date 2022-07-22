https://ukraina.ru/20220722/1036774934.html
Сколько протянет армия Украины и какое оружие теперь будет у России - Евсеев. Видео
Сколько протянет армия Украины и какое оружие теперь будет у России - Евсеев. Видео - 22.07.2022 Украина.ру
Сколько протянет армия Украины и какое оружие теперь будет у России - Евсеев. Видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал правду о поставках США дальнобойного оружия на Украину, а также о возможном... Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T13:27
2022-07-22T13:27
2022-07-22T13:27
видео
евсеев
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Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал правду о поставках США дальнобойного оружия на Украину, а также о возможном ответе вооружённых сил России на провокации киевского режима:00:52 - Поставка Киеву дальнобойных РСЗО HImars: насколько это может помешать ходу СВО?05:55 - Высокоточное оружие: что будут применять ВС РФ против украинской артиллерии? 09:05 - В какой ситуации можно эффективно применить "Искандеры"?11:21 - Линия Северск-Соледар-Артёмовск: прорвана ли линия фронта на этом участке? 14:18 - Удалось ли сломать большую линию сложных укрепрайонов в Авдеевке?16:30 - Украинская сторона считает, что проводит тактику истощения: соответствует ли это действительности?Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что задачи военной операции России на Украине изменились, и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также он обратил внимание на то, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву, географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, евсеев, видео
Сколько протянет армия Украины и какое оружие теперь будет у России - Евсеев. Видео
Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал правду о поставках США дальнобойного оружия на Украину, а также о возможном ответе вооружённых сил России на провокации киевского режима:
00:52 - Поставка Киеву дальнобойных РСЗО HImars: насколько это может помешать ходу СВО?
05:55 - Высокоточное оружие: что будут применять ВС РФ против украинской артиллерии? 09:05 - В какой ситуации можно эффективно применить "Искандеры"?
11:21 - Линия Северск-Соледар-Артёмовск: прорвана ли линия фронта на этом участке? 14:18 - Удалось ли сломать большую линию сложных укрепрайонов в Авдеевке?
16:30 - Украинская сторона считает, что проводит тактику истощения: соответствует ли это действительности?
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости и RT заявил, что задачи военной операции России на Украине изменились, и теперь включают не только территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также он обратил внимание на то, что расширение географии операции произошло в том числе из-за поставок Киеву американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Лавров подчеркнул, что по мере предоставления Западом все более дальнобойного оружия Киеву, географические цели операции будут отодвигаться от нынешней линии ещё дальше.