https://ukraina.ru/20220722/1036766896.html

Болезнь Байдена в его окружении объяснили одной привычкой президента

Болезнь Байдена в его окружении объяснили одной привычкой президента - 22.07.2022 Украина.ру

Болезнь Байдена в его окружении объяснили одной привычкой президента

Многие соратники президента США Джо Байдена давно ожидали, что он заболеет коронавирусом. Об этом сообщила 22 июля газета The Washington Post

2022-07-22T10:56

2022-07-22T10:56

2022-07-22T10:56

джо байден

коронавирус

новости

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"Байден встречается с огромным числом людей, а у него есть привычка хватать за руку или по-другому физически взаимодействовать с теми, с кем он встречается", - подчеркнуло издание.Оно проинформировало, что когда пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, где глава государства может заразиться коронавирусом, она ответила, что это не играет большой роли, куда важнее, что окружение Байдена было готово к его столкновению с болезнью.На вопрос журналистов о том, нужна ли Байдену госпитализация, Жан-Пьер подчеркнула, что у него все хорошо, и в любой момент врач готов оказать президенту помощь, вне зависимости от того, заболел он коронавирусом или чем иным.Накануне Жан-Пьер сообщила, что президент США сдал положительный тест на коронавирус. Симптомы американского президента после выявления болезни умеренные. В текущий момент Байден продолжает работать удаленно. До заболевания он общался с первой леди Украины Еленой Зеленской.

https://ukraina.ru/20220722/1036763586.html

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джо байден, коронавирус, новости