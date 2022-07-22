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Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы - 22.07.2022 Украина.ру
Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
2022-07-22T09:03
2022-07-22T09:03
2022-07-22T09:15
россия
украина
новости
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Российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.Собеседники издания отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.Офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных" заверил, что западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской."Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина, новости
Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
09:03 22.07.2022 (обновлено: 09:15 22.07.2022)
В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
Российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.
Собеседники издания отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.
Офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных" заверил, что западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской.
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.