Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы - 22.07.2022 Украина.ру
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Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы - 22.07.2022 Украина.ру
Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы
В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
2022-07-22T09:03
2022-07-22T09:15
россия
украина
новости
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Российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.Собеседники издания отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.Офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных" заверил, что западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской."Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
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россия, украина, новости

Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы

09:03 22.07.2022 (обновлено: 09:15 22.07.2022)
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости
Российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.
Собеседники издания отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.
Офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных" заверил, что западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской.
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:01Спецоперация
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерияРемонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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