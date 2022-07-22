https://ukraina.ru/20220722/1036759634.html

Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы

Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы - 22.07.2022 Украина.ру

Украинские военные стали редко применять советские артиллерийские системы

В последнее время украинские военные реже применяют советские артиллерийские системы и все чаще — западные. Об этом 22 июля сообщает РИА Новости

2022-07-22T09:03

2022-07-22T09:03

2022-07-22T09:15

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Российские военнослужащие отметили, что уничтожили немало американских гаубиц. И для того, чтобы скрыть их, украинские военные эвакуируют сожженную технику с поля боя.Собеседники издания отметили, что западные спонсоры боятся попадания образцов вооружения в руки Вооруженных сил.Офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных" заверил, что западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской."Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.

https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html

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