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Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС
Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС - 22.07.2022 Украина.ру
Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС
Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2022-07-22T08:41
2022-07-22T08:41
2022-07-22T08:49
захарова
ес
санкции
россия
новости
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Дипломат скептически оценила планы ЕС отказаться от некоторых ограничений во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.Она добавила, что Россия рассчитывает, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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захарова, ес, санкции, россия, новости
Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС
08:41 22.07.2022 (обновлено: 08:49 22.07.2022)
Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Дипломат скептически оценила
планы ЕС отказаться от некоторых ограничений во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
"В документе Совета ЕС обозначено намерение расширить изъятия из ранее принятых санкционных мер во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности. К сожалению, мы знаем, что между заявленными намерениями и реальными шагами в исполнении Европейского союза – дистанция огромного размера", - говорится в комментарии Захаровой в связи с принятием ЕС очередного антироссийского санкционного пакета.
Она добавила, что Россия рассчитывает, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.