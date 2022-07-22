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Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС

Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС - 22.07.2022 Украина.ру

Захарова обратила внимание на разницу между заявлениями и реальными шагами ЕС

Между заявлениями и реальными шагами в Брюсселе дистанция огромного размера. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2022-07-22T08:41

2022-07-22T08:41

2022-07-22T08:49

захарова

ес

санкции

россия

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Дипломат скептически оценила планы ЕС отказаться от некоторых ограничений во избежание потенциальных негативных последствий для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.Она добавила, что Россия рассчитывает, что действия ЕС в сфере продовольственной безопасности будут отвечать интересам ее укрепления и способствовать созданию условий для беспрепятственного экспорта зерна, удобрений и компонентов для их производства.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

захарова, ес, санкции, россия, новости