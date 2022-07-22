Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер - 22.07.2022 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20220722/1036757273.html
Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер
Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер - 22.07.2022 Украина.ру
Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер
Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных", передает 22 июля РИА Новости
2022-07-22T07:24
2022-07-22T07:26
чем воюют на украине
новости
артиллерия
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запад
россия
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"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — заключил артиллерист.
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новости, артиллерия, украина, запад, россия

Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер

07:24 22.07.2022 (обновлено: 07:26 22.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка военнослужащий украинский
ВСУ артиллерия выстрел пушка военнослужащий украинский - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных", передает 22 июля РИА Новости
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
"Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — заключил артиллерист.
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
Вчера, 20:01Спецоперация
"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерияРемонтная база на Украине отлажена, поэтому уничтоженные орудия и ЗРК там оперативно восстанавливают. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
 
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