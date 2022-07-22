Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер
07:24 22.07.2022 (обновлено: 07:26 22.07.2022)
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Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных", передает 22 июля РИА Новости
"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.
Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине.
"Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — заключил артиллерист.
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