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Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер

Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер - 22.07.2022 Украина.ру

Артиллерия Украины и НАТО не превосходит российскую — офицер

Западные системы не смогли помочь украинской артиллерии добиться превосходства перед российской. Об этом сообщил офицер Вооруженных сил из группировки "Отважных", передает 22 июля РИА Новости

2022-07-22T07:24

2022-07-22T07:24

2022-07-22T07:26

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"Превосходства артиллерии (у украинских войск) явного нет. То, что у них появляются единичные (западные) системы, не значит, что за короткий промежуток времени они ими смогут в совершенстве овладеть. Мой личный состав своими системами вооружения владеет в совершенстве", — заявил офицер Вооруженных сил, отвечая на вопрос об эффективности артиллерийских установок, поставляемых на Украину странами НАТО.Также он рассказал о личных мотивах участия в спецоперации на Украине."Есть такая поговорка: где родился, там и пригодился. Так вот, я родом из Донецкой области. Ну, соответственно, здесь и пригодился" — заключил артиллерист.

https://ukraina.ru/20220721/1036752085.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, артиллерия, украина, запад, россия