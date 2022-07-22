"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича - 22.07.2022 Украина.ру
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"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича
"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича - 22.07.2022 Украина.ру
"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича
Украина.ру, 22.07.2022
2022-07-22T01:00
2022-07-22T01:00
история
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22 июля 1922 года был создан скаутский отряд "Лесные черти" - один из самых знаменитых отрядов "Пласта", выходцами из которого стали множество заметных фигур ОУН* и УПА*В 1907-1908 годах в Британии усилиями полковника Баден-Пауэлла начало внедряться скаутское движение. Оно сразу завоевало бешеный успех, и все страны наперебой стали перенимать эту практику.Впервые дети стали полноправными объектами масштабной государственной идеологии, с младых ногтей готовившей их к службе в армии на благо своей страны. Причем дети не только не сопротивлялись, но и с величайшим энтузиазмом примыкали к движению, которое грамотно вовлекало их посредством игр.В больших и независимых государствах скаутские организации стали важной ступенькой перековки юношества в соответствии с государственными задачами. Но в регионах, где компактно проживали нации, не имевшие своего государства, скаутское движение строилось на других началах. Скорее, это было полумасонские-полуреволюционные ячейки/братства, из которых потом вырастали полулегальные или совершенно нелегальные политические партии и движения.В 1911 году молодому преподавателю естествознания в львовской гимназии Александру Тысовскому попала в руки книга Баден-Пауэлла "Скаутинг". Восхищенный этой находкой, он начал переводить книгу на украинский, заодно набрав из воспитанников гимназии первую группу скаутов.В переводе с английского скаут — это разведчик. У казаков разведчиков называли пластунами, так что не мудрствуя преподаватель нарек молодую организацию "Пластом".В отличие от европейских скаутов, у которых военное начало их игр всеми силами затушевывалось, украинские пластуны с самого начала создавались как военизированная организация. Во время выездов на природу они учились не распознавать следы на песке или отличать разные виды трав, как другие скауты, а стрелять из револьверов и винтовок, делать перевязки в полевых условиях и в целом готовились к великой войне во славу Украины.Австрийцы горячо поддержали начинание в Галиции и для большего охвата посоветовали объединиться всем скаутским организациям (одновременно с Тысовским своих скаутов создавали Иван Чмола и Петр Франко — брат знаменитого писателя и будущий депутат Верховного Совета УССР).С началом Первой мировой практически все годные по возрасту пластуны оказались в числе Сечевых стрельцов, а одним из сотников стал сам Чмола, вскоре попавший в русский плен.После Февральской революции пластуны стали активно подминать под себя украинские территории, вытесняя с них русских бойскаутов: где при поддержке местных властей, а где просто переманивая их в свои ряды. Скоропадский покровительствовал пластунам, при нем они развернули в городах весьма бурную деятельность. Выходцы из "Пласта" занимали множество офицерских позиций у сечевиков и в других подразделениях армии УНР.Однако с крахом УНР деятельность организации была свернута.Сохраниться ей удалось только в Галиции и Волыни, но под польским контролем. Именно там 22 июля 1922 года был создан курень "Лесные черти" — один из самых знаменитых скаутских отрядов "Пласта" с говорящим названием.Достаточно только упомянуть самого знаменитого "черта" — руководителя УПА* Романа Шухевича, который начал осмысленную политическую деятельность именно в этом отряде, вступив в него в возрасте 15 лет.Среди других видных "лесных чертей" можно отметить боевика УВО Григория Писецкого, участника экспроприаций и налетов, которые проводила эта организация; Андрея Пьясецкого — одного из министров в виртуальном самопровозглашенном правительстве Стецько 1941 года; будущего краевого проводника ОУН* Степана Охримовича; Александра Пашкевича — руководителя разведки краевой экзекутивы ОУН на западноукраинских землях; Евгения Врецьону — одного из руководителей службы безопасности ОУН и члена УГОС (Украинского главного освободительного совета — еще одного виртуального украинского правительства, сформированного по инициативе бандеровской фракции ОУН); Николая Плавьюка — последнего главу УНР в изгнании.В Польше фактически копировалась структура не западных скаутов, а скорее советских пионеров. Когда юношеские и молодежные организации были лишь этапом, ступенькой к вступлению в партию для взрослых. Если пионерия и комсомол готовили к вступлению в ВКП(б)\КПСС, то "Пласт" был такой же ступенькой для УВО или ОУН. Практически весь актив этих организаций состоял из числа выходцев из "Пласта".Среди сколько-нибудь заметных оуновцев трудно найти хотя бы несколько тех, кто миновал бы "Пласт", настолько всеобъемлющей организацией он был для украинцев Галиции.Во всех странах того времени скаутов готовили к смерти. Даже у английских скаутов первоначальным лозунгом был "Будь готов умереть за Родину", который в процессе сократился до более нейтрального "Будь готов". В "Пласте" от скаутов никогда не скрывалось, что все они умрут. Даже в гимне "Лесных чертей" (который до сих пор остается официальным) содержались такие строки:Флаг наш! Многие падут в бою,Многие погибнут в тюрьмах и ссылках,И всем им перед смертью их страшнойЯвись ты в последних их снах.Поляки посматривали на деятельность украинских скаутов с видимым недовольством. Слишком уж радикальной была их направленность. Можно даже сказать, что поляки на удивление долго терпели у себя под боком откровенно враждебную и радикальную организацию."Пласт" запретили только в 1930 году, причем самую непосредственную роль в запрете сыграли именно "Лесные черти".Это произошло после того, как особым образом отличился выпускник отряда Григорий Писецкий. Став боевиком УВО, он регулярно участвовал в экспроприациях, ограблениях и налетах. После одного из них он вступил в перестрелку с полицией и в конце концов покончил с собой. Полиция провела расследование и выяснила, что к чему.Под предлогом того, что "Пласт" выращивает отмороженных террористов и асоциалов, организация была запрещена на территории Польши.Действия со стороны польских властей, а также массовые посадки бывших пластунов, ставших активом ОУН и УВО, привели к тому, что "Пласт" начал переживать очень тяжелые времена. Мало кто из родителей (за исключением особого сорта радикалов) добровольно отдал бы ребенка в запрещенную организацию, откуда он выйдет с промытыми мозгами и к 25 годам погибнет в перестрелке с полицией или сгинет от чахотки в тюрьме.Поэтому деятельность "Пласта" пришлось перенести в Закарпатье. Там местные украинцы были еще непуганые и не совсем представляли себе последствия. Но в итоге в Закарпатье пластуны развернуться на успели из-за начавшейся мировой войны.Возродиться пластуны смогли только после войны уже в эмиграции.Их основными центрами стали США, Канада и Германия. Впрочем, радикализма у новых пластунов значительно поубавилось, смертников там штамповать перестали. В итоге "Пласт" как одна из заметных эмигрантских организаций благополучно дожил до распада СССР и вернулся на постсоветскую Украину.В 2008 году украинские скауты даже были приняты во Всемирную скаутскую организацию (это примерно как если бы остальные масоны наконец признали давно существовавшую "дикую" ложу). В последние годы слегка захиревший в 90-е "Пласт" начал получать от властей официальную поддержку на государственном уровне.Что касается "Лесных чертей", то они существуют и по сей день.*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20210211/1030516821.html
https://ukraina.ru/20190730/1024437460.html
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Евгений Антонюк
Евгений Антонюк
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история

"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича

01:00 22.07.2022
 
© lch.org.ua
© lch.org.ua
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Евгений Антонюк
публицист
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22 июля 1922 года был создан скаутский отряд "Лесные черти" - один из самых знаменитых отрядов "Пласта", выходцами из которого стали множество заметных фигур ОУН* и УПА*
В 1907-1908 годах в Британии усилиями полковника Баден-Пауэлла начало внедряться скаутское движение. Оно сразу завоевало бешеный успех, и все страны наперебой стали перенимать эту практику.
Впервые дети стали полноправными объектами масштабной государственной идеологии, с младых ногтей готовившей их к службе в армии на благо своей страны. Причем дети не только не сопротивлялись, но и с величайшим энтузиазмом примыкали к движению, которое грамотно вовлекало их посредством игр.
В больших и независимых государствах скаутские организации стали важной ступенькой перековки юношества в соответствии с государственными задачами. Но в регионах, где компактно проживали нации, не имевшие своего государства, скаутское движение строилось на других началах. Скорее, это было полумасонские-полуреволюционные ячейки/братства, из которых потом вырастали полулегальные или совершенно нелегальные политические партии и движения.
В 1911 году молодому преподавателю естествознания в львовской гимназии Александру Тысовскому попала в руки книга Баден-Пауэлла "Скаутинг". Восхищенный этой находкой, он начал переводить книгу на украинский, заодно набрав из воспитанников гимназии первую группу скаутов.
В переводе с английского скаут — это разведчик. У казаков разведчиков называли пластунами, так что не мудрствуя преподаватель нарек молодую организацию "Пластом".
СОКОЛЬСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЧЕХИИ
11 февраля 2021, 01:00
День в истории. 11 февраля: во Львове появилась предтеча массовых организаций украинских националистовВ этот день в 1894 году был создан украинский «Сокол». В настоящее время в большинстве стран мира «сокольство» практически сошло на нет, но на рубеже XIX–ХХ веков это было самое влиятельное массовое спортивно-политико-военизированное движение, основанное на принципах национализма. В некоторых странах оно сыграло значительную политическую роль
В отличие от европейских скаутов, у которых военное начало их игр всеми силами затушевывалось, украинские пластуны с самого начала создавались как военизированная организация. Во время выездов на природу они учились не распознавать следы на песке или отличать разные виды трав, как другие скауты, а стрелять из револьверов и винтовок, делать перевязки в полевых условиях и в целом готовились к великой войне во славу Украины.
Австрийцы горячо поддержали начинание в Галиции и для большего охвата посоветовали объединиться всем скаутским организациям (одновременно с Тысовским своих скаутов создавали Иван Чмола и Петр Франко — брат знаменитого писателя и будущий депутат Верховного Совета УССР).
С началом Первой мировой практически все годные по возрасту пластуны оказались в числе Сечевых стрельцов, а одним из сотников стал сам Чмола, вскоре попавший в русский плен.
После Февральской революции пластуны стали активно подминать под себя украинские территории, вытесняя с них русских бойскаутов: где при поддержке местных властей, а где просто переманивая их в свои ряды. Скоропадский покровительствовал пластунам, при нем они развернули в городах весьма бурную деятельность. Выходцы из "Пласта" занимали множество офицерских позиций у сечевиков и в других подразделениях армии УНР.
Однако с крахом УНР деятельность организации была свернута.
30 июля 2019, 01:00
День в истории. 30 июля: украинские националисты в Праге создали предтечу ОУН*В этот день в 1920 году была создана Украинская войсковая организация — УВО. Эта подпольная националистическая структура объединила украинских ветеранов Первой мировой и Гражданской войн, желавших продолжать борьбу за создание украинского национального государства
Сохраниться ей удалось только в Галиции и Волыни, но под польским контролем. Именно там 22 июля 1922 года был создан курень "Лесные черти" — один из самых знаменитых скаутских отрядов "Пласта" с говорящим названием.
Достаточно только упомянуть самого знаменитого "черта" — руководителя УПА* Романа Шухевича, который начал осмысленную политическую деятельность именно в этом отряде, вступив в него в возрасте 15 лет.
Среди других видных "лесных чертей" можно отметить боевика УВО Григория Писецкого, участника экспроприаций и налетов, которые проводила эта организация; Андрея Пьясецкого — одного из министров в виртуальном самопровозглашенном правительстве Стецько 1941 года; будущего краевого проводника ОУН* Степана Охримовича; Александра Пашкевича — руководителя разведки краевой экзекутивы ОУН на западноукраинских землях; Евгения Врецьону — одного из руководителей службы безопасности ОУН и члена УГОС (Украинского главного освободительного совета — еще одного виртуального украинского правительства, сформированного по инициативе бандеровской фракции ОУН); Николая Плавьюка — последнего главу УНР в изгнании.
В Польше фактически копировалась структура не западных скаутов, а скорее советских пионеров. Когда юношеские и молодежные организации были лишь этапом, ступенькой к вступлению в партию для взрослых. Если пионерия и комсомол готовили к вступлению в ВКП(б)\КПСС, то "Пласт" был такой же ступенькой для УВО или ОУН. Практически весь актив этих организаций состоял из числа выходцев из "Пласта".
Степан Бандера в 1923 и 1930 годах - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 16:00
Бандера пришел, порядок не навел. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*1 января 1909 года родился Степан Бандера. Вопреки популярным представлениям, он никогда не был единым и общепризнанным лидером украинских националистов. Хотя борьба за этот статус была весьма кровавой и в ней пало немало как сторонников, так и оппонентов Бандеры, но при жизни ему так и не удалось стать самым главным боссом
Среди сколько-нибудь заметных оуновцев трудно найти хотя бы несколько тех, кто миновал бы "Пласт", настолько всеобъемлющей организацией он был для украинцев Галиции.
Во всех странах того времени скаутов готовили к смерти. Даже у английских скаутов первоначальным лозунгом был "Будь готов умереть за Родину", который в процессе сократился до более нейтрального "Будь готов". В "Пласте" от скаутов никогда не скрывалось, что все они умрут. Даже в гимне "Лесных чертей" (который до сих пор остается официальным) содержались такие строки:
Флаг наш! Многие падут в бою,
Многие погибнут в тюрьмах и ссылках,
И всем им перед смертью их страшной
Явись ты в последних их снах.
Поляки посматривали на деятельность украинских скаутов с видимым недовольством. Слишком уж радикальной была их направленность. Можно даже сказать, что поляки на удивление долго терпели у себя под боком откровенно враждебную и радикальную организацию.
"Пласт" запретили только в 1930 году, причем самую непосредственную роль в запрете сыграли именно "Лесные черти".
- РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 01:00
«Главная пытка заключалась в отказе осуществить испражнение». Как Бандера и Шухевич сидели в польском концлагере17 июня 1934 года в польской Березе-Картузской (ныне городок Береза в Белоруссии) был создан концлагерь для украинских националистов. До 1939 года в нём побывали такие видные деятели украинского национализма как Бульба-Боровец, Шухевич, Бандера и Донцов
Это произошло после того, как особым образом отличился выпускник отряда Григорий Писецкий. Став боевиком УВО, он регулярно участвовал в экспроприациях, ограблениях и налетах. После одного из них он вступил в перестрелку с полицией и в конце концов покончил с собой. Полиция провела расследование и выяснила, что к чему.
Под предлогом того, что "Пласт" выращивает отмороженных террористов и асоциалов, организация была запрещена на территории Польши.
Действия со стороны польских властей, а также массовые посадки бывших пластунов, ставших активом ОУН и УВО, привели к тому, что "Пласт" начал переживать очень тяжелые времена. Мало кто из родителей (за исключением особого сорта радикалов) добровольно отдал бы ребенка в запрещенную организацию, откуда он выйдет с промытыми мозгами и к 25 годам погибнет в перестрелке с полицией или сгинет от чахотки в тюрьме.
Поэтому деятельность "Пласта" пришлось перенести в Закарпатье. Там местные украинцы были еще непуганые и не совсем представляли себе последствия. Но в итоге в Закарпатье пластуны развернуться на успели из-за начавшейся мировой войны.
Возродиться пластуны смогли только после войны уже в эмиграции.
Флаг Конгресс украинских националистов
2 июля 2019, 13:52
День в истории. 2 июля: бандеровцы открыли в Киеве свой первый съездВ этот день в 1993 г. начал работу I съезд Конгресса украинских националистов. Независимость Украины открыла возможность для возвращения своевременно эвакуировавшихся националистов, нашедших убежище в США, Канаде и Европе. Главным образом речь шла об активе Организации украинских националистов
Их основными центрами стали США, Канада и Германия. Впрочем, радикализма у новых пластунов значительно поубавилось, смертников там штамповать перестали. В итоге "Пласт" как одна из заметных эмигрантских организаций благополучно дожил до распада СССР и вернулся на постсоветскую Украину.
В 2008 году украинские скауты даже были приняты во Всемирную скаутскую организацию (это примерно как если бы остальные масоны наконец признали давно существовавшую "дикую" ложу). В последние годы слегка захиревший в 90-е "Пласт" начал получать от властей официальную поддержку на государственном уровне.
Что касается "Лесных чертей", то они существуют и по сей день.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.
 
История
 
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Заголовок открываемого материала
01:00"Лесные черти": кузница бандеровских кадров, воспитавшая Романа Шухевича
20:52Расширение фронта против РФ позорно провалено: МЕРКОСУР даже слушать Зеленского не захотел
20:47После Кучук-Кайнарджи
20:30"Мы получим": Федоров рассказал про главные результаты визита Путина в Иран
20:03Крадущийся Корбан, притаившийся Филатов. Итоги 21 июля на Украине
20:01"Не полное уничтожение": эксперт объяснил, почему у ВСУ не кончается артиллерия
19:30"Рискованные валюты": Зубец рассказал, что делать россиянам с долларами и евро
19:16Захарова рассказала, когда будет просматриваться созыв саммита "ядерной пятерки"
19:09"Кровь любой маневренной войны": журналист ответил, готовится ли Киев к контрнаступлению
18:50Лукашенко предсказал ядерную войну, если конфликт на Украине продолжится
18:37Военный эксперт рассказал, почему американцы поставляют Украине ракеты HIMARS
18:14Стало известно, какого украинского олигарха могут лишить гражданства
18:11Акопов рассказал, что сделает Россия, если Украина или Европа нападут на Крымский мост
18:04Евросоюз снял запрет на поставки России ряда товаров для авиационной отрасли
17:56В освобожденных районах Харьковской области начали выплачивать пенсии в рублях
17:47"Можем вернуться в март этого года": Зубец рассказал, нужно ли покупать сейчас доллары
17:45У Байдена диагностировали COVID-19
17:35Лавров объявил о новых договоренностях между Россией и Венгрией
17:28Игрушки, десятина, побои: стали известны подробности о белорусских наемниках на Украине
17:25Военный журналист назвал точку прорыва линии фронта
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