"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне - 21.07.2022 Украина.ру
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"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне
"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне - 21.07.2022 Украина.ру
"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне
Американская компания Google – одно из орудий войны, пропагандирующее терроризм и экстремизм, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 21 июля
2022-07-21T13:47
2022-07-21T13:47
новости
леонид пасечник
лнр
google
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По его мнению, война – это не только ракеты и снаряды, но и фейки, дезинформация и прочие проявления информационного противостояния.По словам Пасечника, Google – главное оружие противника в информационной войне, так как никакие штрафы и решения суда не меняют ситуацию с пропагандой экстремизма, распространением фейков и вражеской пропаганды.Ранее в интервью Украина.ру аргентинский писатель, журналист, один из создателей Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер рассказал, что телевидение, кинематограф и контроль корпораций над интернетом – это инструменты, с помощью которых крупный капитал, в частности американский, осуществляет контроль над настроениями в обществе.
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новости, леонид пасечник, лнр, google

"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне

13:47 21.07.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосковский международный форум "Открытые инновации"
Московский международный форум Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Американская компания Google – одно из орудий войны, пропагандирующее терроризм и экстремизм, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 21 июля
По его мнению, война – это не только ракеты и снаряды, но и фейки, дезинформация и прочие проявления информационного противостояния.
Нам такие информационные прилёты не нужны: ни со стороны Украины, ни со стороны Запада. Справимся и без Google. Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении.
Леонид Пасечник прямая линия
Леонид Пасечник
Глава ЛНР
По словам Пасечника, Google – главное оружие противника в информационной войне, так как никакие штрафы и решения суда не меняют ситуацию с пропагандой экстремизма, распространением фейков и вражеской пропаганды.
Ранее в интервью Украина.ру аргентинский писатель, журналист, один из создателей Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер рассказал, что телевидение, кинематограф и контроль корпораций над интернетом – это инструменты, с помощью которых крупный капитал, в частности американский, осуществляет контроль над настроениями в обществе.
 
НовостиЛеонид ПасечникЛНРgoogle
 
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