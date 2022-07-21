https://ukraina.ru/20220721/1036732651.html

"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне

"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне - 21.07.2022 Украина.ру

"Справимся и без Google": Пасечник назвал главное оружие Украины в информационной войне

Американская компания Google – одно из орудий войны, пропагандирующее терроризм и экстремизм, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник 21 июля

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

новости

леонид пасечник

лнр

google

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По его мнению, война – это не только ракеты и снаряды, но и фейки, дезинформация и прочие проявления информационного противостояния.По словам Пасечника, Google – главное оружие противника в информационной войне, так как никакие штрафы и решения суда не меняют ситуацию с пропагандой экстремизма, распространением фейков и вражеской пропаганды.Ранее в интервью Украина.ру аргентинский писатель, журналист, один из создателей Центра гуманистических исследований Хавьер Толкачер рассказал, что телевидение, кинематограф и контроль корпораций над интернетом – это инструменты, с помощью которых крупный капитал, в частности американский, осуществляет контроль над настроениями в обществе.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, леонид пасечник, лнр, google