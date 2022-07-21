РФ ждет реакцию МАГАТЭ на украинскую атаку Запорожской АЭС
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Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
РФ ждет реакцию МАГАТЭ на украинскую атаку Запорожской АЭС
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
новости
москва
магатэ
запорожская аэс
беспилотники
всу
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По словам дипломата, Киев угрожает безопасности атомных объектов Украины и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Она напомнила, что беспилотник ВСУ 18 июля атаковал Запорожскую АЭС. Удар был нанесен всего в нескольких десятках метров от хранилища отработанного ядерного топлива и резервуаров охлаждения реактора. К счастью, это не привело к повреждению оборудования станции и возникновения техногенной катастрофы.При этом 20 июля удары по территории Запорожской АЭС украинскими беспилотниками повторились.Захарова добавила, что ответственность за возможные последствия подобного поведения киевского режима ляжет "как на Украину, так и на государства, которые оказывают военную поддержку преступному режиму Зеленского".Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении пригласить гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приехать в регион и лично посмотреть на последствия атаки украинских беспилотников на АЭС.
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новости, москва, магатэ, запорожская аэс, беспилотники, всу

Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками

13:36 21.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
По словам дипломата, Киев угрожает безопасности атомных объектов Украины и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции на них со стороны агентства.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Она напомнила, что беспилотник ВСУ 18 июля атаковал Запорожскую АЭС. Удар был нанесен всего в нескольких десятках метров от хранилища отработанного ядерного топлива и резервуаров охлаждения реактора.
К счастью, это не привело к повреждению оборудования станции и возникновения техногенной катастрофы.
При этом 20 июля удары по территории Запорожской АЭС украинскими беспилотниками повторились.
Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Захарова добавила, что ответственность за возможные последствия подобного поведения киевского режима ляжет "как на Украину, так и на государства, которые оказывают военную поддержку преступному режиму Зеленского".
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении пригласить гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приехать в регион и лично посмотреть на последствия атаки украинских беспилотников на АЭС.
Атака на Запорожскую АЭС
Вчера, 17:36
Украинские дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой, атаковали Запорожскую АЭСВ администрации Запорожской области 20 июля сообщили об очередной атаке ВСУ на Запорожскую АЭС. Удары наносили дроны-камикадзе, начиненные взрывчаткой
 
НовостиМосквамагатэЗапорожская АЭСбеспилотникиВСУ
 
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