https://ukraina.ru/20220721/1036731147.html
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
РФ ждет реакцию МАГАТЭ на украинскую атаку Запорожской АЭС
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
2022-07-21T13:36
новости
москва
магатэ
запорожская аэс
беспилотники
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_a947343d25976fed33ff55470f320d1d.jpg
По словам дипломата, Киев угрожает безопасности атомных объектов Украины и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.Она напомнила, что беспилотник ВСУ 18 июля атаковал Запорожскую АЭС. Удар был нанесен всего в нескольких десятках метров от хранилища отработанного ядерного топлива и резервуаров охлаждения реактора. К счастью, это не привело к повреждению оборудования станции и возникновения техногенной катастрофы.При этом 20 июля удары по территории Запорожской АЭС украинскими беспилотниками повторились.Захарова добавила, что ответственность за возможные последствия подобного поведения киевского режима ляжет "как на Украину, так и на государства, которые оказывают военную поддержку преступному режиму Зеленского".Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении пригласить гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приехать в регион и лично посмотреть на последствия атаки украинских беспилотников на АЭС.
https://ukraina.ru/20220720/1036705312.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103406/43/1034064318_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_1cf0b6352f1c35ace425d6c5b53c2e09.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, москва, магатэ, запорожская аэс, беспилотники, всу
Москва призвала МАГАТЭ отреагировать на атаку Запорожской АЭС украинскими беспилотниками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 21 июля заявила, что Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС и ждет реакции международного сообщества
По словам дипломата, Киев угрожает безопасности атомных объектов Украины и пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе.
Уже обратились к руководству секретариата МАГАТЭ в связи с этим инцидентом и ожидаем должной реакции на них со стороны агентства.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Она напомнила, что беспилотник ВСУ 18 июля атаковал Запорожскую АЭС. Удар был нанесен всего в нескольких десятках метров от хранилища отработанного ядерного топлива и резервуаров охлаждения реактора.
К счастью, это не привело к повреждению оборудования станции и возникновения техногенной катастрофы.
При этом 20 июля удары по территории Запорожской АЭС украинскими беспилотниками повторились.
Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Захарова добавила, что ответственность за возможные последствия подобного поведения киевского режима ляжет "как на Украину, так и на государства, которые оказывают военную поддержку преступному режиму Зеленского".
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о намерении пригласить гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси приехать в регион и лично посмотреть на последствия атаки украинских беспилотников на АЭС.