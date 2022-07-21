https://ukraina.ru/20220721/1036725296.html

Хроника событий на Украине на 12:00 21 июля: месть Корбану, западные истребители, обстрелы

Хроника событий на Украине на 12:00 21 июля: месть Корбану, западные истребители, обстрелы - 21.07.2022 Украина.ру

Хроника событий на Украине на 12:00 21 июля: месть Корбану, западные истребители, обстрелы

Украина.ру, 21.07.2022

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:05

2022-07-21T12:44

спецоперация

хроники

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В США намекнули на передачу Украине западных истребителей. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс. Украинские журналисты сообщили, что информация о лишении гражданства является местью Офиса президента главе штаба теробороны Днепропетровской области Геннадию КорбануО том, что просочившаяся в СМИ информация о лишении ряда лиц, среди которых есть и Корбан, на деле является операцией Офиса президента, сообщил журналист Юрий Бутусов.«Текст секретного указа не распространили. Сам президент ничего в вечернем обращении не сказал. То есть власти создали и разогнали волну в медиа, и теперь смотрят, какой будет эффект. Что такое произойдет сегодня, что разведка Минобороны занимается внутриполитическим пиаром? Насколько известно, Вадим Рабинович возвращаться в Украину не планирует, а Игорь Коломойский не планирует покидать Украину, и с властями Коломойский и его медиа-ресурсы в прекрасных взаимовыгодных отношениях, тайные указы ему ничем помешать не смогут, разве что на радость выведут его из-под действия закона об олигархах. А вот Геннадий Корбан сегодня должен возвращаться в Украину после недельного отпуска, который он получил для посещения семьи в Европе. То есть указ прежде всего угрожает именно ему», — написал Бутусов в соцсетях.По его словам, лишить Корбана украинского гражданства будет проблематично.«Во-первых, следует отметить, что процедура лишения гражданства Украины человека, который родился на Украине, отсутствует. Лишить гражданства человека, родившегося на Украине, по закону невозможно. Можно сказать, что вроде бы существует тайный указ, но как тогда и кто будет выполнять тайный указ, если он незаконен? Кто должен брать на себя публичную ответственность. Во-вторых, Корбан является действующим руководителем штаба обороны Днепропетровской области, созданного Военной администрацией, он лично руководит с начала войны большинством оборонных проектов в Днепропетровской области, а также некоторыми проектами и в соседних областях. И этого статуса Корбана не лишают, хотя штаб подчиняется президенту. Если у власти есть какие-то подозрения к гражданину, то они должны в законном порядке возбуждать уголовные дела, доказывать, идти в суд и так далее», — отметил Бутусов.Он сослался на свои источники и сообщил, что Корбана президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак считают ответственным за заявление конгрессвумен Виктории Спартц, потребовавшей отставки Ермака.«Чтобы не отвечать по существу обвинений Спартц, получивших резонанс в украинском обществе, Офис президента решил дискредитировать Спартц и представить дело так, будто она подверглось влиянию украинских политиков. Теперь нужно таких виновных политиков назначить. Советник Ермака Алексей Арестович так и сказал, Спартц подверлась влиянию мэра Днепра Филатова и лидера "Азова" Билецкого. Таким образом, анонс указа можно воспринять как угрозу, чтобы Корбан, друг Филатова, не возвращался на Украину и добровольно остался за границей. И тогда следов тайного указа может не остаться — на то он и тайный, чтобы исчезнуть, когда нужно, без следов и правовых последствий для тех, кто такой заранее незаконный указ будет подписывать и выполнять», — подытожил Бутусов.По его словам, именно сегодня «решится, будет ли Корбан возвращаться, несмотря на столь открытую угрозу и возможные проблемы, и решится, осмелится ли власть свою угрозу действительно начать исполнять».Западные истребители для УкраиныНачальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун намекнул, что американцы в скором времени могут отправить на Украину истребители западного производства.«Есть американские, есть Gripen из Швеции, есть Eurofighter или Rafales. Следовательно, есть целый ряд различных систем вооружения, которые могли бы отправиться на Украину», — заявил Браун на Форуме по безопасности в Аспене.По его словам, запланированные к передаче самолеты не будут российского производства.«Чего я не могу вам сказать, так это, какие именно самолеты будут отправятся на Украину», — отметил Браун.Ранее, в июне командующий Национальной гвардией Калифорнии Дэвид Болдуин призвал американских и других западных чиновников рассмотреть возможность как можно скорее передать Украине истребители.«МиГи — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это также варианты, которые следует изучить как можно скорее», — заявил Болдуин.В комментарии журналистам он сообщил, что американские военные чиновники сотрудничают с украинскими коллегами над запросом Киева к западным странам относительно истребителей.По его словам, есть много хорошего в том, что Украина заинтересована в МиГах, ведь ее пилоты умеют ими управлять. Но если украинцы собираются использовать самолеты западного типа, то возникает вопрос о количестве, типах самолетов, которые могут быть сейчас доступны.«Мы сначала направляем их на эти МиГи, но также обсуждается, какие самолеты понадобятся в будущем, в среднесрочной перспективе, в течение следующих шести месяцев до года, а затем и в долгосрочной перспективе — какие возможности систем, какие самолёты были бы эффективными, доступными и посильными для них», — отметил Болдуин.Позже, 16 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оборонный бюджет США будет предусматривать дополнительную помощь Украине, в частности авиацией. В свою очередь, американские СМИ сообщили, что конгрессмены одобрили поправку в закон об оборонном бюджете о выделении $100 млн для тренировки украинских пилотов.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 55 раз открывали огонь по территории республики.«На Донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на Ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерию 152 и 122 мм, на горловском — РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, миномёты 120 мм, НАР 80 мм (с использованием авиации), выпустив 409 единиц различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пятнадцати населенных пунктов Республики: столица Донецк (Кировский, Ленинский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Доломитное, Зайцево, Гольмовский, Горловка (Никитовский районы), Михайловка, Новобахмутовка, Широкая Балка, Новоселовка, Лозовое, Ясиноватая, Александровка, Старомихайловка, Еленовка, Доля.«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Александровке и Горловке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе ребёнок (мальчик) 2012 года рождения в Горловке», — указывалось в сообщении.Повреждено 34 домостроения в Киевском и Петровском районах Донецка, Александровке, Старомихайловке, Макеевке и Горловке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции капитан Иван Филипоненко, инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики.«Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 9 гектаров территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населённых пунктов Белая Гора и Подлесное», — рассказал Филипоненко.Он также призвал украинских военных сдаваться в плен.Тем временем в Донбассе идут ожесточённые бои.

https://ukraina.ru/20220721/1036715303.html

https://ukraina.ru/20220720/1036707065.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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