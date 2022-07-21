США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю - 21.07.2022 Украина.ру
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США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю - 21.07.2022 Украина.ру
США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю. Об этом 20 июля заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо на мероприятии Аспенского форума
2022-07-21T09:50
2022-07-21T10:05
нефть
новости
россия
сша
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По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.Накануне вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала заявил , что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
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нефть, новости, россия, сша

США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю

09:50 21.07.2022 (обновлено: 10:05 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю. Об этом 20 июля заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо на мероприятии Аспенского форума
По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.

"Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", - сказал Адейемо.

При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
Накануне вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала заявил , что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
04:30
Митрахович рассказал, отменят ли в Европе эмбарго на российскую нефтьДля отмены эмбарго на российскую нефть все страны Евросоюза должны проголосовать за соответствующее решение. Подобное голосование будет "потерей лица", поэтому вряд ли эмбарго отменят, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович
 
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