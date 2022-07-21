https://ukraina.ru/20220721/1036717360.html

США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю

США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю - 21.07.2022 Украина.ру

США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю

Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю. Об этом 20 июля заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо на мероприятии Аспенского форума

2022-07-21T09:50

2022-07-21T09:50

2022-07-21T10:05

нефть

новости

россия

сша

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По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.Накануне вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала заявил , что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.

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2022

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нефть, новости, россия, сша