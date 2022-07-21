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США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю - 21.07.2022 Украина.ру
США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю. Об этом 20 июля заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо на мероприятии Аспенского форума
2022-07-21T09:50
2022-07-21T09:50
2022-07-21T10:05
нефть
новости
россия
сша
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По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.Накануне вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала заявил , что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.
https://ukraina.ru/20220721/1036668319.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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нефть, новости, россия, сша
США хотят ввести ценовой предел на российскую нефть к декабрю
09:50 21.07.2022 (обновлено: 10:05 21.07.2022)
Предел цен на российскую нефть может быть установлен к декабрю. Об этом 20 июля заявил замглавы Минфина США Уолли Адейемо на мероприятии Аспенского форума
По его словам, к этому сроку Евросоюз рассчитывает заблокировать страховку танкеров с российской нефтью.
"Наша цель убедиться, что мы окажемся в положении, когда ценовой предел может быть добавлен к этому", - сказал Адейемо.
При этом он добавил, что США рассчитывают не только на снижение цен на нефть на мировых рынках, но и на то, что вводимые нормы не помешают поставкам российских энергоресурсов.
Страны G7 активно изучают возможность установить предельные цены на российскую нефть, а также ввести другие меры, чтобы ограничить доходы Москвы от экспорта. Однако сделать это пока не далось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний.
Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на российскую нефть очередным элементом психологической войны.
Накануне вице-премьер Александр Новак в эфире Первого канала заявил , что Россия не будет поставлять нефть при введении потолка стоимости, которая окажется ниже затрат на добычу.