https://ukraina.ru/20220720/1036693371.html

"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР

Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР

"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР

Во время общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" 20 июля Владимир Путин пообещал девочке из Донецка, что вся Россия будет помогать восстанавливать ЛДНР, передает РИА Новости

2022-07-20T15:14

2022-07-20T15:14

2022-07-20T15:14

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Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ.Он также отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок, но это будет сделано обязательно.Ранее Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР.

https://ukraina.ru/20220612/1034139939.html

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новости, донецк, дети, лднр, владимир путин, встреча