Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР
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"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР
Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР
"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР
Во время общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" 20 июля Владимир Путин пообещал девочке из Донецка, что вся Россия будет помогать восстанавливать ЛДНР, передает РИА Новости
2022-07-20T15:14
2022-07-20T15:14
новости
донецк
дети
лднр
владимир путин
встреча
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Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ.Он также отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок, но это будет сделано обязательно.Ранее Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР.
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новости, донецк, дети, лднр, владимир путин, встреча

"Потребуются годы": Путин пообещал девочке из Донецка навести порядок в ЛДНР

15:14 20.07.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Во время общения с участниками всероссийского конкурса "Большая перемена" 20 июля Владимир Путин пообещал девочке из Донецка, что вся Россия будет помогать восстанавливать ЛДНР, передает РИА Новости
Россия будет помогать ЛНР и ДНР - детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок, заявил президент РФ.
Ты лучше, чем кто-либо другой из ребят, которые присутствуют сейчас на этом мероприятии в "Артеке", знаешь, сколько нужно провести добрых суббот, чтобы привести в порядок все хозяйство Донецка, всей Донецкой республики, Луганской республики. Поэтому вся наша страна будет помогать и ЛНР, и ДНР, будет помогать твоим сверстникам и взрослым, которые живут на этих территориях.
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Он также отметил, что предстоят "добрые месяцы, недели и годы" для того, чтобы привести все в порядок, но это будет сделано обязательно.
Ранее Путин упростил прием в гражданство для детей-сирот с Украины, из ДНР и ЛНР.
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