Украина получает всё больше оружия, но ей уже ничего не поможет

https://ukraina.ru/20220720/1036685291.html

20 июля в онлайн-формате состоится 4-я встреча формата "Рамштайн", посвящённая поставкам иностранного вооружения Киеву.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036686388_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_3dc44827fdc3820ac3ead66b56c45657.jpg.webp

20 июля в онлайн-формате состоится 4-я встреча формата "Рамштайн", посвящённая поставкам иностранного вооружения Киеву. Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что по её итогам будет объявлено о передаче очередных партий оружия, подчеркнув, что не только от США, кроме того, к деятельности формата могут подключиться другие государства.Украина жаждет больше оружияВ ожидании объявлений о расширении военной помощи министр обороны Украины Алексей Резников фактически делал заказы, перечисляя, какие типы вооружений нужны ВСУ. Выступая по видеосвязи на конференции The Atlantic Council 19 июля, он сказал, что ожидает от партнёров норвежских зенитно-ракетных комплексов NASAMS с ракетами к ним в придачу, а также выразил надежду рано или поздно получить оружие дальнего радиуса действия.На текущей неделе США объявят о 16-м пакете военной помощи Украине, который будет включать РСЗО HIMARS и боеприпасы для артиллерии, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, до недавнего времени официальный представитель Пентагона. В связи с чем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не исключил, что его страна уже в ближайшее время начнёт получать ракеты для HIMARS большей дальности действия. В таком случае Россия сделает свои выводы, предупреждал ранее президент РФ Владимир Путин."США сознательно развивают концепцию эскалации. Эскалация предусматривает практически постоянное, можно сказать, ежедневное, повышение степени участия США в вооружённом конфликте на Украине. До того уровня, пока Россия не сочтёт, что он уже неприемлем для её безопасности, и, как им кажется, капитулирует или пойдёт на уступки", - пояснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в эфире радио Sputnik.По его словам, у установки HIMARS есть одно достоинство – это высокая точность. Её использование опасно. Сказать, какие именно боеприпасы передадут Украине, трудно – существует более 20 типов."Если будет дальность не 40, а 70 километров, то это одна история, а если большей дальности, то будем делать выводы, как сказал Путин. Это значит, что мы будем бить по транспортным коридорам, по которым эти системы доставляются, и перекроем их наконец-то. И будем бить по тем районам, которые пока оставались вне наших ударов, прежде всего, западным районам Украины, где находятся центры принятия политических решений на самой Украине", - добавил эксперт.Именно из HIMARS ВСУ в частности обстреливают Херсон в последние дни, фактически разрушив Антоновский мост, говорил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Как похвалился в интервью американскому изданию The Wall Street Journal Резников, глава Пентагона Ллойд Остин сказал ему, что в США довольны тем, как украинские артиллеристы используют системы HIMARS, эффективно расходуя каждую ракету для поражения "болевых" мест российских войск. Теперь, по его словам, Киев ожидает большего.Киев взяли на карандашВ реальности же Запад стал с подозрением относиться к действиям украинских властей. Источники газеты The Financial Times сообщали о переговорах стран ЕС и НАТО с руководством Украины о создании системы отслеживания или инвентаризации оружия – о судьбе вооружений после пересечения границы с Польшей поставщикам ничего неизвестно, а это создаёт риск его дальнейшего попадании на чёрный рынок в Европе. Кроме того, с требованием усилить контроль за использованием военной помощи Запада к президентам США и Украины - Джо Байдену и Владимиру Зеленскому - публично обратилась член Палаты представителей США Виктория Спартц, чем разгневала МИД Украины. Официальный представитель ведомства Олег Николенко расценил её заявление как безосновательные спекуляции и циничные манипуляции, однако ключевой момент этой истории в том, что сама Спартц родилась на Украине и до 22 лет жила там. Короче говоря, Киев не ожидал такого предательства от американских политиков, а от этнической украинки тем более.Однако как бы ни возмущались в Киеве и ни утверждали, что всё у них под контролем, требования Запада выполняют беспрекословно. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сам озвучил предложение усилить контроль за поставляемым в страну западным оружием, для чего необходимо создать соответствующую временную специальную комиссию. Менее чем через неделю, 19 июля, Верховная Рада сформировала такую комиссию сроком на 1 год: 15 депутатов во главе с членом фракции "Голос" Рустемом Умеровым должны запустить механизм парламентского контроля за использованием полученной от Запада помощи, оружия в том числе, а также подготавливать для проведения слушаний информацию о нарушениях при её расходовании, транспортировке и распределении. Факт махинаций подобного рода ранее признавал Офис генерального прокурора Украины.Западное оружие оказалось бессильным перед РоссиейВпрочем, никакое иностранное оружие, HIMARS в том числе, не помогло переломить баланс сил на поле боя, западные генералы в интервью врут о реальном положении ВСУ в Донбассе: и на земле, и в небе подавляющее преимущество у российской армии – подчёркивает подполковник Вооружённых Сил США Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive. Он отмечает, что украинским войскам катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как Россия продолжает производить снаряды почти в неограниченном количестве.С аналогичным заявлением выступил инспектор сухопутных войск Бундесвера Альфонс Маис в интервью газете Handelsblatt: "Россия располагает практически неисчерпаемыми ресурсами. Россия использует то, что прочно, а также имеется в огромных количествах. Солдаты обучены управлять этой техникой. <...> Благодаря превосходству в артиллерии российская армия километр за километром продвигается вперёд. Это борьба на изматывание, битва на истощение. Вопрос времени: как долго Украина сможет её вынести"."Нет такого количества денег или оружия, которого хватило бы Украине для победы, потому что российская армия несоизмеримо мощнее украинской", - констатировала бывший офицер разведывательного управления Пентагона Ребекка Коффлер в колонке, написанной для Fox News.Маис предостерёг от недооценки России как противника и выразил уверенность, что в ходе военной спецоперации на Украине Вооружённые Силы РФ многому научатся и станут боеспособнее.Тем временем ресурсов у самой Германии и всей Европы для продолжения оказания поддержки Киеву уже не остаётся. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 19 июля, представляя план Еврокомиссии по совместным закупкам вооружений государствами-членами на ближайшие 2 года, что из-за поставок Украине ЕС теперь испытывает дефицит снарядов, тяжёлой и лёгкой артиллерии, противотанковых систем, систем ПВО, бронетехники и танков, что делает союз уязвимым.Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт призналась, что у Бундесвера осталось совсем немного вооружений, которые можно было бы передать Украине в качестве военной помощи, о чём, по её словам, Резников осведомлён. Чтобы смягчить ситуацию, глава ведомства заверила, что Киев и впредь может рассчитывать на дальнейшую поддержку Берлина, а также напомнила о недавних поставках украинским войскам партии самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из собственных запасов.А вот газета Die Welt пишет, что канцлер ФРГ Олаф Шольц значительно сократил поставки вооружений киевскому режиму, и тем самым нарушил обещание поддерживать Зеленского. Вопреки словам главы правительства о готовности помогать Украине до тех пор, пока она нуждается, и финансово, и оружием, и гуманитарными грузами, Германия ограничивалась передачей раций, ручных гранат, запчастей к пулемётам и детонирующих шнуров. В первую неделю июля Киев получил от Берлина 42 тысячи продуктовых пайков, а во вторую — 102 небронированных автомашины. В связи с отказом немецких властей от безвозмездного вооружения на государственном уровне украинской стороне не остаётся ничего, кроме как покупать военную технику напрямую у промышленных предприятий Германии, отмечает автор статьи в Die Welt.Украине приходится предлагать себя ЗападуВ этой ситуации как крик отчаяния выглядит заявление Резникова в ходе выступления на видеоконференции The Atlantic Council."Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии, которая обладает предостаточным числом собственных современных систем. Мы заинтересованы в испытании современных систем в бою против врага и приглашаем производителей вооружений протестировать их новые образцы здесь", - сказал министр обороны Украины.Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Резников пригласил производителей вооружения из стран Запада тестировать их новую продукцию на поле боя, отчего-то только не добавил "на украинцах".Военный эксперт Алексей Леонков сомневается, что даже такое предложение Украины сможет привлечь иностранных оружейников, поскольку разработки, которые испытываются на полигонах в режиме секретности, либо будут уничтожены, либо попадут к России в качестве трофеев и будут детально изучены, и тогда все разработки потеряют свою ценность. Ключевое значение имеют системы автоматизации управления боем, как, например, на французской самоходной артиллерийской установке Caesar, каких, по словам главы МИД Франции Катрин Колонна, Париж передал Киеву 6 штук. 1 из них досталась России в ходе спецоперации совсем новой, и специалисты Уралвагонзавода полностью разобрали её. Американцы оказались более осмотрительными и перед отправкой на Украину сняли с гаубиц М777 системы автоматизации управления боем, которые и имеют решающее значение.Военную помощь Украине Запад продолжит оказывать, желательно, конечно, образцами советского периода, которые Байден в ходе своего турне пытался найти в странах Ближнего Востока, но как только это станет неподъёмной ношей и для Вашингтона, и для стран ЕС, они вежливо скажут, мол, свои проблемы надо решать, но мы Киев поддерживаем. Заявлений о победе Украины европейские лидеры давно избегают. Лишиться финансирования с Запада, как пишут иноСМИ, Киев может уже в ближайшие месяцы, более того, по мере продвижения российских войск на поле боя Зеленского начнут принуждать к переговорам с Москвой, причём принуждать будут в том числе и те, кто сегодня поставляет ему оружие.

2022

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

