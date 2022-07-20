https://ukraina.ru/20220720/1036673491.html
Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить
Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить - 20.07.2022 Украина.ру
Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить
Для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-20T10:25
2022-07-20T10:25
2022-07-20T10:25
новости
мост
россия
украина
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Еще важно уничтожать железнодорожные станции на границе Украины с восточноевропейскими странами, где переобуваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, отметил эксперт.Но это все до поры-до времени. Эти пункты надо уничтожать, потому что люди не понимают, почему лидеры иностранных государств свободно приезжают в Киев и разговаривают с Зеленским, когда Украина с нами воюет, добавил специалист.Мы, конечно, уничтожаем это оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мост, россия, украина
Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить
Для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру
Еще важно уничтожать железнодорожные станции на границе Украины с восточноевропейскими странами, где переобуваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, отметил эксперт.
"Есть город Чоп на границе Венгрии, Румынии и Словакии, есть такие пункты на польской границе. Но Россия продолжает торговлю с Западом. Мы поставляем на Запад по железной дороге нефть и уголь. Видимо, какие-то экономические соображения преобладают в решении военных задач", - указал Литовкин.
Но это все до поры-до времени. Эти пункты надо уничтожать, потому что люди не понимают, почему лидеры иностранных государств свободно приезжают в Киев и разговаривают с Зеленским, когда Украина с нами воюет, добавил специалист.
Мы, конечно, уничтожаем это оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.