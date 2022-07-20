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Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить

Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить - 20.07.2022 Украина.ру

Не через Днепр. Военный эксперт о том, какие мосты на Украине нужно уничтожить

Для борьбы с поставками натовского оружия России необходимо наносить удар по логистической системе Украины и по мостам, но не через Днепр, а через Тису и другие реки. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-20T10:25

2022-07-20T10:25

2022-07-20T10:25

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Еще важно уничтожать железнодорожные станции на границе Украины с восточноевропейскими странами, где переобуваются вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую, отметил эксперт.Но это все до поры-до времени. Эти пункты надо уничтожать, потому что люди не понимают, почему лидеры иностранных государств свободно приезжают в Киев и разговаривают с Зеленским, когда Украина с нами воюет, добавил специалист.Мы, конечно, уничтожаем это оружие на складах, в местах сосредоточения и на железнодорожных станциях, но было бы более эффективно уничтожать его на границах, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мост, россия, украина