https://ukraina.ru/20220720/1036637201.html

Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины

Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины - 20.07.2022 Украина.ру

Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины

В январе текущего года в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков заявил, что 2022-й может стать последним для Украины как единого государства

2022-07-20T08:45

2022-07-20T08:45

2022-07-20T08:45

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Он подчеркнул, что если бы не финансовая поддержка запада, то Украины уже давно не существовало бы и юридически: остались бы отдельно взятые территории, функционирующие сами по себе. Третьяков уверен, что и это уже не за горами, ведь в скором будущем западные "спонсоры" поймут, что проект не приносит желаемых дивидендов.

https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html

https://ukraina.ru/20220719/1036629931.html

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новости, эксперт, политолог, прогноз, виталий третьяков, украина, государство, государственность