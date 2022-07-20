https://ukraina.ru/20220720/1036637201.html
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины - 20.07.2022 Украина.ру
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
В январе текущего года в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков заявил, что 2022-й может стать последним для Украины как единого государства
2022-07-20T08:45
2022-07-20T08:45
2022-07-20T08:45
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Он подчеркнул, что если бы не финансовая поддержка запада, то Украины уже давно не существовало бы и юридически: остались бы отдельно взятые территории, функционирующие сами по себе. Третьяков уверен, что и это уже не за горами, ведь в скором будущем западные "спонсоры" поймут, что проект не приносит желаемых дивидендов.
https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html
https://ukraina.ru/20220719/1036629931.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, эксперт, политолог, прогноз, виталий третьяков, украина, государство, государственность
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
В январе текущего года в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков заявил, что 2022-й может стать последним для Украины как единого государства