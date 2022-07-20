Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины - 20.07.2022 Украина.ру
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Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины - 20.07.2022 Украина.ру
Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины
В январе текущего года в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков заявил, что 2022-й может стать последним для Украины как единого государства
2022-07-20T08:45
2022-07-20T08:45
новости
эксперт
политолог
прогноз
виталий третьяков
украина
государство
государственность
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Он подчеркнул, что если бы не финансовая поддержка запада, то Украины уже давно не существовало бы и юридически: остались бы отдельно взятые территории, функционирующие сами по себе. Третьяков уверен, что и это уже не за горами, ведь в скором будущем западные "спонсоры" поймут, что проект не приносит желаемых дивидендов.
https://ukraina.ru/20220718/1036537692.html
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новости, эксперт, политолог, прогноз, виталий третьяков, украина, государство, государственность

Третьяков оценил, сбылся ли его январский прогноз о судьбе Украины

08:45 20.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийУкраина флаг разрушения
Украина флаг разрушения - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
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В январе текущего года в интервью изданию Украина.ру политолог Виталий Третьяков заявил, что 2022-й может стать последним для Украины как единого государства

Этот прогноз уже подтвердился. Единого государства Украина - даже уже не в границах 1991 года - не существует. Единого государства Украина как того, на что они надеялись, правда, попытавшись превратить всех украинцев в бандеровцев или в молча поддерживающих бандеровцев – этого государства давно уже нет, потому что значительная часть населения, кто пассивно, кто активно, эту бандеровскую, националистическую, нацистскую идеологию не поддерживают.

Виталий Третьяков
Виталий Третьяков
Политолог
Он подчеркнул, что если бы не финансовая поддержка запада, то Украины уже давно не существовало бы и юридически: остались бы отдельно взятые территории, функционирующие сами по себе. Третьяков уверен, что и это уже не за горами, ведь в скором будущем западные "спонсоры" поймут, что проект не приносит желаемых дивидендов.

"Несмотря на то, что специальная военная операция идет медленнее, чем многие предполагали, можно исходить из того, что до конца года еще у нас практически шесть месяцев, и это (крах киевского режима – ред.) может произойти осенью, может произойти до конца года. То есть, прогноз тогда подтвердится полностью", - резюмировал эксперт.

Виталий Третьяков
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