Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так
Россия действует мягко, потому что дело ей приходится иметь с еще советским электоратом, а ему "заходит" "дружбонародная" риторика и эстетика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев
"И в первую очередь мы говорим о населении освобожденных территорий – здесь Москва вынуждена опираться на пророссийски настроенных граждан, а их пророссийскость в первую очередь связана с единым советским прошлым, с симпатиями к нему", - сказал эксперт.
Он пояснил, что требовать от Кремля более жесткой риторики странно, потому что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". По мнению эксперта, Украину ждет русификация, однако начинать ее придется изнутри, поскольку у многих россиян есть проблема с национальной самоидентификацией.
Вчера, 10:05"Посланники США": Венесуэла обвинила Вашингтон в диверсиях на нефтяных объектахЛидер парламентской фракции и вице-президент правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в недавних нападениях на объекты нефтеперерабатывающей отрасли страны отчетливо виден американский след. Об этом он сказал 18 июля в ходе пресс-конференции в Каракасе