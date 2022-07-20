Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так - 20.07.2022 Украина.ру
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Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так
Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так - 20.07.2022 Украина.ру
Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так
Россия действует мягко, потому что дело ей приходится иметь с еще советским электоратом, а ему "заходит" "дружбонародная" риторика и эстетика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев
2022-07-20T05:00
2022-07-20T05:00
новости
эксперт
россия
риторика
украина
кремль
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Он пояснил, что требовать от Кремля более жесткой риторики странно, потому что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". По мнению эксперта, Украину ждет русификация, однако начинать ее придется изнутри, поскольку у многих россиян есть проблема с национальной самоидентификацией.
https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html
https://ukraina.ru/20220719/1036571782.html
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новости, эксперт, россия, риторика, украина, кремль

Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так

05:00 20.07.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Россия действует мягко, потому что дело ей приходится иметь с еще советским электоратом, а ему "заходит" "дружбонародная" риторика и эстетика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев

"И в первую очередь мы говорим о населении освобожденных территорий – здесь Москва вынуждена опираться на пророссийски настроенных граждан, а их пророссийскость в первую очередь связана с единым советским прошлым, с симпатиями к нему", - сказал эксперт.

Он пояснил, что требовать от Кремля более жесткой риторики странно, потому что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". По мнению эксперта, Украину ждет русификация, однако начинать ее придется изнутри, поскольку у многих россиян есть проблема с национальной самоидентификацией.
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