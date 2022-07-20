https://ukraina.ru/20220720/1036578383.html

Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так

Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так - 20.07.2022 Украина.ру

Эксперт: Россия действует в рамках "дружбонародной" риторики не просто так

Россия действует мягко, потому что дело ей приходится иметь с еще советским электоратом, а ему "заходит" "дружбонародная" риторика и эстетика. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал публицист, блогер, автор канала "Терем-теремок" Дмитрий Кубарев

2022-07-20T05:00

2022-07-20T05:00

2022-07-20T05:00

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Он пояснил, что требовать от Кремля более жесткой риторики странно, потому что Россия сейчас действует по принципу "жернова империи мелют медленно, но верно". По мнению эксперта, Украину ждет русификация, однако начинать ее придется изнутри, поскольку у многих россиян есть проблема с национальной самоидентификацией.

https://ukraina.ru/20220719/1036565268.html

https://ukraina.ru/20220719/1036571782.html

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новости, эксперт, россия, риторика, украина, кремль