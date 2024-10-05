https://ukraina.ru/20241005/1057862560.html

Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии

Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии - 05.10.2024 Украина.ру

Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии

В теории Киев может пойти на отчаянную провокацию с угрозой радиоактивного загрязнения Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-05T05:45

2024-10-05T05:45

2024-10-05T05:45

новости

скандинавия

киев

европа

всу

ядерная безопасность

ядерная угроза

ядерная энергетика

чернобыльская аэс

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/19/1045666591_0:968:2048:2120_1920x0_80_0_0_f03c8430121b2fffbe07966e650395ae.jpg

С украинской стороны распространяются слухи о захвате Чернобыльской АЭС "российско-белорусским спецназом", но, отмечает эксперт, неприятностей в отношении объекта, например, провокации, тоит ожидать именно из Киева."Если она [Украина] желает запалить Чернобыльскую АЭС с четырех концов и устроить выброс радиоактивного материала, то она должна понимать, что будет плохо всем. Не надо думать, что эти осадки упадут только на какую-то часть белорусской территории, тем самым напугав нас или навредим нас. Осадки упадут вплоть до Скандинавии", - сказал Зимовский.Поэтому, полагает он, если союзники Украины из Швеции и Финляндии хотят вновь увидеть у себя радиоактивные дожди, которых уже не было 40 лет, то они не будут препятствовать такому развитию событий."Но если киевский режим будет совсем уж в отчаянном положении, он может устроить такую ядерную провокацию по принципу "догорай, моя лучина". В том числе на развалинах Чернобыльской АЭС, списав это на то, что она и так "пылит-дымит", - добавил Зимовский.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Зачем?" Лукашенко рассказал Гросси о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

скандинавия

киев

европа

чернобыльская аэс

украина

швеция

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, скандинавия, киев, европа, всу, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, чернобыльская аэс, сво, украина, швеция, финляндия