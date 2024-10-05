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Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии
Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии - 05.10.2024 Украина.ру
Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии
В теории Киев может пойти на отчаянную провокацию с угрозой радиоактивного загрязнения Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T05:45
2024-10-05T05:45
2024-10-05T05:45
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С украинской стороны распространяются слухи о захвате Чернобыльской АЭС "российско-белорусским спецназом", но, отмечает эксперт, неприятностей в отношении объекта, например, провокации, тоит ожидать именно из Киева."Если она [Украина] желает запалить Чернобыльскую АЭС с четырех концов и устроить выброс радиоактивного материала, то она должна понимать, что будет плохо всем. Не надо думать, что эти осадки упадут только на какую-то часть белорусской территории, тем самым напугав нас или навредим нас. Осадки упадут вплоть до Скандинавии", - сказал Зимовский.Поэтому, полагает он, если союзники Украины из Швеции и Финляндии хотят вновь увидеть у себя радиоактивные дожди, которых уже не было 40 лет, то они не будут препятствовать такому развитию событий."Но если киевский режим будет совсем уж в отчаянном положении, он может устроить такую ядерную провокацию по принципу "догорай, моя лучина". В том числе на развалинах Чернобыльской АЭС, списав это на то, что она и так "пылит-дымит", - добавил Зимовский.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армиейчитайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Зачем?" Лукашенко рассказал Гросси о киевском фейке о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС
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новости, скандинавия, киев, европа, всу, ядерная безопасность, ядерная угроза, ядерная энергетика, чернобыльская аэс, сво, украина, швеция, финляндия
Новости, Скандинавия, Киев, Европа, ВСУ, ядерная безопасность, ядерная угроза, Ядерная энергетика, Чернобыльская АЭС, СВО, Украина, Швеция, Финляндия
Зимовский рассказал об условиях появления радиоактивных дождей в Скандинавии
В теории Киев может пойти на отчаянную провокацию с угрозой радиоактивного загрязнения Европы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский