"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар - 05.10.2024 Украина.ру
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"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар
"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар - 05.10.2024 Украина.ру
"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар
Армия России добилась успеха в Угледаре благодаря извлечённым из СВО урокам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T07:15
2024-10-05T07:15
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Двухлетнему удержанию Угледара украинской армией предшествовал переход этого города под контроль Народной милиции ДНР. Однако затем, в ходе СВО, российская армия не смогла удержать город и теперь он взят повторно новым командованием, изменившим тактику.По мнению Зимовского, Угледар был освобожден силами двух пехотных дивизий. При этом потребовалось больших усилий и операций на окружение хорошо укреплённого города. В конечном итоге был успех – "без шума и пыли", констатировал медиаконсультант.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Как брали Угледар
угледар
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, народная милиция лднр, лднр, днр, сво
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВСУ, Народная милиция ЛДНР, ЛДНР, ДНР, СВО

"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар

07:15 05.10.2024
 
Угледар
Угледар
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Армия России добилась успеха в Угледаре благодаря извлечённым из СВО урокам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Двухлетнему удержанию Угледара украинской армией предшествовал переход этого города под контроль Народной милиции ДНР. Однако затем, в ходе СВО, российская армия не смогла удержать город и теперь он взят повторно новым командованием, изменившим тактику.
"Штурмовали его классическим образом: развертывание батальонных колонн и выход на рубеж атаки, но из-за особенности местности и подготовки атаки они до рубежа не дошли. Их прихватили на рубеже развертывания батальонных колонн. Эта трагическая история тоже добавила Украине много радости, - рассказал Зимовский. - Но мы извлекли из этого уроки. Было принято решение взять Угледар в полуосаду. Поскольку он не имел для нас критического значения, его просто блокировали, выбивая поступавшие туда пополнения. И так мы его взяли".
По мнению Зимовского, Угледар был освобожден силами двух пехотных дивизий. При этом потребовалось больших усилий и операций на окружение хорошо укреплённого города. В конечном итоге был успех – "без шума и пыли", констатировал медиаконсультант.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Как брали Угледар
 
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