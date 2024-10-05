"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар
Угледар
Армия России добилась успеха в Угледаре благодаря извлечённым из СВО урокам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Двухлетнему удержанию Угледара украинской армией предшествовал переход этого города под контроль Народной милиции ДНР. Однако затем, в ходе СВО, российская армия не смогла удержать город и теперь он взят повторно новым командованием, изменившим тактику.
"Штурмовали его классическим образом: развертывание батальонных колонн и выход на рубеж атаки, но из-за особенности местности и подготовки атаки они до рубежа не дошли. Их прихватили на рубеже развертывания батальонных колонн. Эта трагическая история тоже добавила Украине много радости, - рассказал Зимовский. - Но мы извлекли из этого уроки. Было принято решение взять Угледар в полуосаду. Поскольку он не имел для нас критического значения, его просто блокировали, выбивая поступавшие туда пополнения. И так мы его взяли".
По мнению Зимовского, Угледар был освобожден силами двух пехотных дивизий. При этом потребовалось больших усилий и операций на окружение хорошо укреплённого города. В конечном итоге был успех – "без шума и пыли", констатировал медиаконсультант.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
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