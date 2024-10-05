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"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар

"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар - 05.10.2024 Украина.ру

"Штурмовали его классическим образом": Зимовский рассказал, как дважды взяли Угледар

Армия России добилась успеха в Угледаре благодаря извлечённым из СВО урокам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-05T07:15

2024-10-05T07:15

2024-10-05T07:15

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Двухлетнему удержанию Угледара украинской армией предшествовал переход этого города под контроль Народной милиции ДНР. Однако затем, в ходе СВО, российская армия не смогла удержать город и теперь он взят повторно новым командованием, изменившим тактику.По мнению Зимовского, Угледар был освобожден силами двух пехотных дивизий. При этом потребовалось больших усилий и операций на окружение хорошо укреплённого города. В конечном итоге был успех – "без шума и пыли", констатировал медиаконсультант.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему высказался автор издания Украина.ру Павел Котов в публикации Как брали Угледар

угледар

россия

донецкая народная республика

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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, всу, народная милиция лднр, лднр, днр, сво