https://ukraina.ru/20241005/1057886885.html

Ростислав Ищенко: США могут развязать такую войну против Ирана, что России уже будет не до Украины

Ростислав Ищенко: США могут развязать такую войну против Ирана, что России уже будет не до Украины - 05.10.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США могут развязать такую войну против Ирана, что России уже будет не до Украины

Вашингтон рассчитывает начать ирано-израильскую войну, которая разобьет исламское единство на Ближнем Востоке, консолидирует их европейских союзников и надолго выбьет Иран как регионального игрока. Более того, эта война позволит США взять под контроль южные торговые пути

2024-10-05T05:37

2024-10-05T05:37

2024-10-05T05:37

интервью

украина

россия

ближний восток

ростислав ищенко

сша

китай

израиль

иран

севморпуть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_8c9c06e906c3f9c6301c2f3b60588d1f.jpg

Если Штатам удастся придать этой войне нужный для себя формат, то в случае реализации этой идеи она будет отвлекать не только американские, но и российские и китайские ресурсы. Чьих ресурсов она отвлечет больше – это только вскрытие покажет, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ряд польских генералов в комментарии местным СМИ заявили, что если на Ближнем Востоке все же начнется большая война, то американские ресурсы и общественное внимание будут отвлекаться от Украины, и в этой ситуации киевскому режиму будет труднее противостоять России.- Ростислав Владимирович, так ли это?- Я уже говорил, что на Ближнем Востоке война идет уже много тысяч лет. И сейчас речь идет не о новой большой войне, а о новом большом обострении этой войны. Да, американские ресурсы действительно отвлекутся на эту войну. Но если Штатам удастся придать этой войне нужный им формат, они решат свою огромную проблему с Ираном.Вашингтон рассчитывает начать ирано-израильскую войну, которая разобьет исламское единство на Ближнем Востоке, консолидирует их европейских союзников и надолго выбьет Иран как регионального игрока. Более того, эта война позволит США взять под контроль южные торговые пути.Дело в том, что центральные сухопутные коридоры через Россию, Украину, Белоруссию, Прибалтику и Черное море американцы и так контролируют. Они могут резко снижать объемы нашей торговли и объемы китайской транзитной торговли с Европой – разрушать евразийскую торговлю и приковывать к себе Европу.- А Северный морской путь?- Он еще только развивается. Севморпуть не имеет достаточной пропускной способности. Да и вообще один торговый путь не может принять на себя всю нагрузку, которая раньше ложилась на десятки торговых путей. Более того, Севморпуть в основном ориентирован на Северную Европу, а не на Южную.До сих пор основным направлением торговли были пути через Иран, Турцию и Красное море. Если их заблокировать и взять под контроль, китайская торговля будут попадать в Европу в лучшем случае в обход Африки. Это далеко, дорого и ненадежно, потому что в Атлантике господствует американский флот. В Индийском океане у него тоже серьезные позиции. Таким образом, китайская торговля ставится под угрозу. А США находится с Китаем в конфронтации, как и с Россией.Повторюсь, если Штатам удастся придать этой войне нужный для себя формат, то в случае реализации этой идеи она будет отвлекать не только американские, но и российские и китайские ресурсы. Чьих ресурсов она отвлечет больше – это только вскрытие покажет.Для Украины-то это может нести угрозу того, что союзники будут помогать ей меньше. Но и у России будет меньше возможностей поддерживать высокую активность на этом направлении. Потому что она будет отвлекаться на другие более важные направления.Более того, Украину Запад и так списал. Запад прекрасно понимает, что она исчерпала свои возможности. Если раньше западные СМИ писали, что Украина сейчас как начнет наступать да как победит Россию, то сейчас они пишут, что Украина войну проиграла и ей надо заключить хоть какой-то мир до того, как ее полностью помножат на ноль. Причем Украина должна будет поступиться территориями – неизвестно какими и в каких объемах, но это для нее должно будет стать альфой и омегой.Это понятно, потому что Украина больше не в состоянии пополнять свою армию в нужном темпе людьми необходимой квалификации и необходимой мотивации. Поэтому у нее начинает разваливаться фронт. Поэтому противник в ускоряющемся темпе отступает и бросает стратегически важные рубежи обороны вроде Угледара.Что в этой ситуации терять Западу? Какая им разница, прекратит ли Украина сопротивление на два месяца раньше или на два месяца позже? Для них главное – выиграть противостояние с Россией. И для нас главное выиграть противостояние с Западом. Так что с точки зрения национальных интересов России нам неважно, отвлекутся ли американские ресурсы от Украины из-за Ближнего Востока или не отвлекутся.Для нас важно понять, сколько наших ресурсов отвлечет война на Ближнем Востоке и насколько выгодно для нас он будет развиваться. Потому что контролировать его для нас будет значительно сложнее, чем войну на Украине.- Потому что Украина рядом?- Да. Украина у нас под боком. И задействованы в этом конфликте только Россия и Запад, а Украина – посередине. А на Ближнем Востоке есть региональные интересы Ирана, Турции, Израиля, Саудовской Аравии. Есть национальные интересы США, Китая и Европы. А еще есть интересы мелких игроков вроде Сирии, а также различных иранских, турецких и американских прокси, которых в регионе полно. И все они непредсказуемы. Каждый из игроков в любой момент может поменять своих союзников.Более того, даже интересы крупных игроков настолько противоречивы, что трудно монтируются друг с другом. Там возможны только ситуативные союзы. Да, в целом Иран, Россия и Китай будут противостоять США, Европе и Израилю, а Египет, Саудовская Аравия и Турция будут суетиться в промежутке.Это я вам только начертил карту, которую мы видим из космоса. А по мере того, как мы будем к этой карте приближаться, мы увидим разного рода нюансы.Повторюсь, это сложный и слабо прогнозируемый конфликт, который легко может привести к третьей мировой войне. Значительно легче, чем даже украинский.- Почему?- В случае с Украиной Штатам надо решиться дать разрешение Киеву на удары дальнобойными ракетами и нанести России такой ущерб, что Москва захочет ответить не только Киеву, но и Америке. Причем Вашингтону нужно будет так огорчиться от нашего ответа, что он будет готов переступить грань ядерного конфликта. То есть и нам, и противнику предстоит принять ряд непростых решений. А на Ближнем Востоке у Израиля есть ядерное оружие, которое Тель-Авив может применить в любой момент, как только почувствует, что он проиграл.Они же тоже думают: "Зачем нам мир, в котором не будет Израиля?".Да, израильское ядерное оружие не такое мощное, как наше. Но его будет достаточно, чтобы нажать на спусковой крючок конфликта.У Китая тоже есть ядерное оружие, которое может быть применено в контексте этого конфликта.Индия и Пакистан, у которых тоже есть ядерное оружие, тоже так или иначе могут втянуться в этот конфликт.У Ирана есть возможность быстро создать ядерную бомбу.Наконец, все стороны конфликта могут применить химическое оружие. С этим вообще нет никаких сложностей.Короче говоря, конфликт на Ближнем Востоке из регионального легко может стать глобальным и сразу может привести к применению оружия массового поражения. Да, вы вроде как применяете ядерное оружие против мелкого игрока. Но за этим мелким игроком стоит сверхдержава, и они проигрывают вдвоем. Сверхдержаве приходится как-то отвечать, и она тоже может что-то такое применить против нашего игрока или против нас.Резюмирую. Ближневосточный кризис крайне непредсказуем и очень опасен.О других военно-политических тенденциях в мире - в интервью Сергея Гриняева: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

украина

россия

ближний восток

сша

китай

израиль

иран

европа

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, россия, ближний восток, ростислав ищенко, сша, китай, израиль, иран, севморпуть, сво, ядерное оружие, европа, турция, торговля