https://ukraina.ru/20220719/1036641828.html
Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной
Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной - 19.07.2022 Украина.ру
Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной
Объявление войны Россией Украине в связи с массовыми обстрелами мирных жителей следует рассматривать как крайнюю меру. Но нельзя исключать нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T15:11
2022-07-19T15:11
2022-07-19T15:11
россия
украина
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103237/22/1032372277_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_84b2cfa3713f67e121ae26608780fc65.jpg
Ранее президент Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна. По его словам, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".Если обстрелы мирного населения ВСУ не прекращаются, России нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия, уверен специалист.Это не значит, что мы как американцы будем заниматься ковровыми бомбардировками, потому что нам с украинским народом жить вместе. Но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией. Его можно изменить только извне, заключил собеседник издания.
https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, украина
Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной
Объявление войны Россией Украине в связи с массовыми обстрелами мирных жителей следует рассматривать как крайнюю меру. Но нельзя исключать нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Ранее президент Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна. По его словам, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".
Если обстрелы мирного населения ВСУ не прекращаются, России нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия, уверен специалист.
"Мы же знаем, где находится генштаб ВСУ и офис Зеленского. Почему мы должны терпеть безнаказанность преступника Зеленского и его преступной клики, которая творит такие действия в отношении украинского народа? Я думаю, мы можем ответить адекватно. Он должен знать, что дамоклов меч над ним всегда висит", - категоричен Евсеев
Это не значит, что мы как американцы будем заниматься ковровыми бомбардировками, потому что нам с украинским народом жить вместе. Но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией. Его можно изменить только извне, заключил собеседник издания.