https://ukraina.ru/20220719/1036641828.html

Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной

Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной - 19.07.2022 Украина.ру

Воюйте нормально. Военный эксперт о том, что Россия до сих пор не сделала с Украиной

Объявление войны Россией Украине в связи с массовыми обстрелами мирных жителей следует рассматривать как крайнюю меру. Но нельзя исключать нанесение удара по центрам принятия решений в Киеве. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T15:11

2022-07-19T15:11

2022-07-19T15:11

россия

украина

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Ранее президент Путин заявил, что Россия в ходе спецоперации по защите Донбасса еще не начала показывать, на что способна. По его словам, "мы по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали".Если обстрелы мирного населения ВСУ не прекращаются, России нужно начинать воевать по-нормальному, с другими темпами, с нанесением масштабных авиаударов по местам дислокации украинских войск, по блокированию коммуникации, по прекращению беспрерывных поставок западного оружия, уверен специалист.Это не значит, что мы как американцы будем заниматься ковровыми бомбардировками, потому что нам с украинским народом жить вместе. Но тоталитарный режим на Украине нельзя поменять изнутри, как это было с фашистской Германией. Его можно изменить только извне, заключил собеседник издания.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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