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"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину - 19.07.2022 Украина.ру
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину
Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T15:25
2022-07-19T15:25
2022-07-19T15:25
спецоперация
новости
обогреватель
всу
железные дороги
гаубицы
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По его мнению, осуществлённые поставки 120 гаубиц М-777 британско- американского производства и других тяжёлых вооружений для ВСУ свидетельствует о том, что ВС РФ не уничтожили транспортную логистику ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, обогреватель, всу, железные дороги, гаубицы, запад
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину
Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, осуществлённые поставки 120 гаубиц М-777 британско- американского производства и других тяжёлых вооружений для ВСУ свидетельствует о том, что ВС РФ не уничтожили транспортную логистику ВСУ.
С этим у нас проблемы. … Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прёт
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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