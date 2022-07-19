"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину - 19.07.2022 Украина.ру
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"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину - 19.07.2022 Украина.ру
"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину
Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T15:25
2022-07-19T15:25
спецоперация
новости
обогреватель
всу
железные дороги
гаубицы
запад
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По его мнению, осуществлённые поставки 120 гаубиц М-777 британско- американского производства и других тяжёлых вооружений для ВСУ свидетельствует о том, что ВС РФ не уничтожили транспортную логистику ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, обогреватель, всу, железные дороги, гаубицы, запад

"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину

15:25 19.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии, гаубица M777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру
По его мнению, осуществлённые поставки 120 гаубиц М-777 британско- американского производства и других тяжёлых вооружений для ВСУ свидетельствует о том, что ВС РФ не уничтожили транспортную логистику ВСУ.

С этим у нас проблемы. … Да, мы одно время порубили участки железных дорог, по которым шли эшелоны с оружием. Да, мы вывели из строя подстанции. Но этого оказалось мало, потому что американское оружие действительно прёт

Виктор Баранец
Виктор Баранец
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиобогревательВСУжелезные дорогигаубицыЗапад
 
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