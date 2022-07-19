https://ukraina.ru/20220719/1036637460.html

"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину

"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину - 19.07.2022 Украина.ру

"С этим у нас проблемы": Баранец о поставках западных вооружений на Украину

Вывода из строя тяговых подстанций и отдельных участков украинских железных дорог оказалось недостаточно, чтобы предотвратить поставки киевскому режиму тяжёлых вооружений. Об этом рассказал военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T15:25

2022-07-19T15:25

2022-07-19T15:25

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По его мнению, осуществлённые поставки 120 гаубиц М-777 британско- американского производства и других тяжёлых вооружений для ВСУ свидетельствует о том, что ВС РФ не уничтожили транспортную логистику ВСУ.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, обогреватель, всу, железные дороги, гаубицы, запад