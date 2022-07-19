https://ukraina.ru/20220719/1036637015.html

В Запорожской области провели обмен телами погибших военных

В Запорожской области провели обмен телами погибших военных

В Запорожской области провели обмен телами погибших военных

Член администрации региона Владимир Рогов 19 июля сообщил РИА Новости об обмене телами погибших военных в Запорожской области

2022-07-19T15:17

2022-07-19T15:17

2022-07-19T15:17

новости

запорожская область

владимир рогов

обмен

украина

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Обмен состоялся между Васильевкой, находящейся в Запорожской области, и Каменское в Днепропетровской области по формуле "45 на 45", рассказал Рогов. Все они - убитые на мариупольском направлении.Он отметил, что режим Владимира Зеленского долго не давал согласие на обмен. Первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих состоялась 7 мая.Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.

https://ukraina.ru/20220604/1034093274.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, запорожская область, владимир рогов, обмен, украина