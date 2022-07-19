В Запорожской области провели обмен телами погибших военных
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В Запорожской области провели обмен телами погибших военных
В Запорожской области провели обмен телами погибших военных
В Запорожской области провели обмен телами погибших военных
Член администрации региона Владимир Рогов 19 июля сообщил РИА Новости об обмене телами погибших военных в Запорожской области
2022-07-19T15:17
2022-07-19T15:17
новости
запорожская область
владимир рогов
обмен
украина
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Обмен состоялся между Васильевкой, находящейся в Запорожской области, и Каменское в Днепропетровской области по формуле "45 на 45", рассказал Рогов. Все они - убитые на мариупольском направлении.Он отметил, что режим Владимира Зеленского долго не давал согласие на обмен. Первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих состоялась 7 мая.Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.
https://ukraina.ru/20220604/1034093274.html
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новости, запорожская область, владимир рогов, обмен, украина

В Запорожской области провели обмен телами погибших военных

15:17 19.07.2022
 
© Украина.ру / Федор ГромовУкраина Бердянск
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Украина.ру / Федор Громов
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Член администрации региона Владимир Рогов 19 июля сообщил РИА Новости об обмене телами погибших военных в Запорожской области
Обмен состоялся между Васильевкой, находящейся в Запорожской области, и Каменское в Днепропетровской области по формуле "45 на 45", рассказал Рогов. Все они - убитые на мариупольском направлении.
Он отметил, что режим Владимира Зеленского долго не давал согласие на обмен.
Англо-саксы так качественно промыли мозги части нашего народа, что люди готовы гибнуть за преступный режим шайки наркоманов и нацистов, искренне веря, что делают это за Родину.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член администрации региона
Первая с начала спецоперации на Украине взаимная передача тел погибших военнослужащих состоялась 7 мая.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что пока украинская сторона обдумывала возможность проведения обмена, ДНР была вынуждена захоронить более сотни представителей украинских войск на территории республики.
Зеленский Рада
4 июня, 12:27
Зеленский против городов-побратимов США, обмен телами погибших, потери Украины, обстрелы Донбасса. Хроника событий на Украине на 12:00 4 июняПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал города США разорвать отношения со своими побратимами в России. Стало известно об обмене телами погибших между Россией и Украиной. Украинские военные продолжают нести потери, но обстреливают Донбасс
 
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