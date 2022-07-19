https://ukraina.ru/20220719/1036601695.html
Зеленский начал массовые чистки в СБУ
Зеленский начал массовые чистки в СБУ - 19.07.2022 Украина.ру
Зеленский начал массовые чистки в СБУ
Указами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
2022-07-19T12:08
2022-07-19T12:08
2022-07-19T12:08
новости
сбу
денацификация
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/31/1034153150_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1b20af0ff0cf2999dbc7009232eea284.jpg
Значительные "чистки" в ведомстве Зеленский обещал накануне, 18 июля, в своем вечернем обращении к украинскому народу. По его словам, происходит масштабная кадровая ревизия службы.Известно, что в большинстве этих регионов уже назначены новые начальники управлений СБУ.Ранее президент своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас назвал эти отстранения знаком того, что "денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской власти".
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/31/1034153150_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_cc61fb95a2ab42b3f143e16f59ae401c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, денацификация, владимир зеленский
Зеленский начал массовые чистки в СБУ
Указами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
Значительные "чистки" в ведомстве Зеленский обещал накануне, 18 июля, в своем вечернем обращении к украинскому народу. По его словам, происходит масштабная кадровая ревизия службы.
Известно, что в большинстве этих регионов уже назначены новые начальники управлений СБУ.
Ранее президент своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.
Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас назвал эти отстранения знаком того, что "денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской власти".