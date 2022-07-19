Зеленский начал массовые чистки в СБУ - 19.07.2022 Украина.ру
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Зеленский начал массовые чистки в СБУ
Зеленский начал массовые чистки в СБУ - 19.07.2022 Украина.ру
Зеленский начал массовые чистки в СБУ
Указами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
2022-07-19T12:08
2022-07-19T12:08
новости
сбу
денацификация
владимир зеленский
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Значительные "чистки" в ведомстве Зеленский обещал накануне, 18 июля, в своем вечернем обращении к украинскому народу. По его словам, происходит масштабная кадровая ревизия службы.Известно, что в большинстве этих регионов уже назначены новые начальники управлений СБУ.Ранее президент своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас назвал эти отстранения знаком того, что "денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской власти".
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новости, сбу, денацификация, владимир зеленский

Зеленский начал массовые чистки в СБУ

12:08 19.07.2022
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Указами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей
Значительные "чистки" в ведомстве Зеленский обещал накануне, 18 июля, в своем вечернем обращении к украинскому народу. По его словам, происходит масштабная кадровая ревизия службы.
© ФотоУказ Зеленского. Чистки в СБУ.
Указ Зеленского. Чистки в СБУ. - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото
Указ Зеленского. Чистки в СБУ.
© ФотоУказ Зеленского 2. Чистки в СБУ.
Указ Зеленского 2. Чистки в СБУ. - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото
Указ Зеленского 2. Чистки в СБУ.
Известно, что в большинстве этих регионов уже назначены новые начальники управлений СБУ.
Ранее президент своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.
Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас назвал эти отстранения знаком того, что "денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской власти".
 
НовостиСБУденацификацияВладимир Зеленский
 
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