https://ukraina.ru/20220719/1036601695.html

Зеленский начал массовые чистки в СБУ

Зеленский начал массовые чистки в СБУ - 19.07.2022 Украина.ру

Зеленский начал массовые чистки в СБУ

Указами Владимира Зеленского 19 июля уволен замглавы СБУ Владимир Горбенко и 6 глав региональных подразделений: Сумской, Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Закарпатской областей

2022-07-19T12:08

2022-07-19T12:08

2022-07-19T12:08

новости

сбу

денацификация

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103415/31/1034153150_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_1b20af0ff0cf2999dbc7009232eea284.jpg

Значительные "чистки" в ведомстве Зеленский обещал накануне, 18 июля, в своем вечернем обращении к украинскому народу. По его словам, происходит масштабная кадровая ревизия службы.Известно, что в большинстве этих регионов уже назначены новые начальники управлений СБУ.Ранее президент своими указами отстранил глав Службы безопасности (СБУ) и Офиса генерального прокурора Ивана Баканова и Ирину Венедиктову.Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас назвал эти отстранения знаком того, что "денацификация неотвратимо надвигается на все органы украинской власти".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сбу, денацификация, владимир зеленский