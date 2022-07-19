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Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине

Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине - 19.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине

Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, причем сейчас осуществляется ее расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T11:00

2022-07-19T11:00

2022-07-19T11:00

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Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.Польская армия - это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США, указал эксперт.Как минимум поляки могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей, добавил специалист.Таким образом, Польша для нас – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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