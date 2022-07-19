Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине - 19.07.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине
Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине
Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, причем сейчас осуществляется ее расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T11:00
2022-07-19T11:00
новости
польша
россия
украина
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Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.Польская армия - это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США, указал эксперт.Как минимум поляки могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей, добавил специалист.Таким образом, Польша для нас – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил собеседник издания.
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Новости
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новости, польша, россия, украина

Военный эксперт рассказал, c чем столкнется Россия в случае войны с Польшей на Украине

11:00 19.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЦеремония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области
Церемония открытия военных учений Rapid Trident-2017 в Львовской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Польша – это одна из самых сильных армий в Европе. Это 250 тысяч личного состава, причем сейчас осуществляется ее расширение на половину (300+) при самом современном вооружении. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Ранее политолог Ростислав Ищенко выразил мнение, что Зеленский после принятия закона "об особом статусе поляков" рассчитывает увидеть на Западной Украине 20 тысяч польских войск, чтобы перебросить более 50 тысяч украинских солдат на восток.
Польская армия - это не ВСУ преимущественно с постсоветским вооружением. Это очень серьезный противник, которого напрямую поддерживают США, указал эксперт.
"Я напомню также, что в Польше расположена бронетанковая бригада США и одна из самых крупных баз в Европе, которую открыли при Трампе. Это очень большой военный центр, база ВВС и беспилотников. Там значительные запасы вооружений, которые США свободно передадут полякам. Польша член НАТО. У нее не будет проблем с колес эти военно-технические возможности использовать", - подчеркнул Костин.
Как минимум поляки могут занять соседние украинские области, высвободив силы оперативного командования "Запад" и "Центр". А как максимум они могут пойти дальше и спровоцировать конфликт с Белоруссией, а это поставит нас на грань прямого столкновения с Польшей, добавил специалист.
Таким образом, Польша для нас – это весомый фактор стратегической неопределенности, который может кардинальным образом поменять военно-политический расклад сил, заключил собеседник издания.
 
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