Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву - 19.07.2022 Украина.ру
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Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву - 19.07.2022 Украина.ру
Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву
Вложения в свой военно-промышленный комплекс – это традиционная политика США, приносившая им выгоду и во время мировых войн, и в связи с локальными конфликтами. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T09:00
2022-07-19T09:00
николай азаров
оружие
сша
впк
киевский режим
владимир зеленский
новости
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Он заметил, что поставки вооружения киевскому режиму не являются бесплатными. Азаров рассказал о некомпетентности киевской хунты во главе с Владимиром Зеленскими, которая заказывает вооружения на Западе, не торгуясь.Он выразил уверенность, что киевскому режиму не осталось много времени на свою деятельность, однако его преемникам, по мнению Азарова, придётся рассчитываться за нынешние поставки вооружений, что будет чрезвычайно трудной задачей.Таким образом, по мнению политика, действия киевского режима отвечают интересам "кого угодно, только не украинского народа".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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николай азаров, оружие, сша, впк, киевский режим, владимир зеленский, новости

Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву

09:00 19.07.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Министерство обороны Украины
Читать в
Вложения в свой военно-промышленный комплекс – это традиционная политика США, приносившая им выгоду и во время мировых войн, и в связи с локальными конфликтами. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он заметил, что поставки вооружения киевскому режиму не являются бесплатными. Азаров рассказал о некомпетентности киевской хунты во главе с Владимиром Зеленскими, которая заказывает вооружения на Западе, не торгуясь.
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7 июня, 20:15
«Голый король весь в крови»: Стариков оценил решения США о поставках вооружения КиевуПоставки любого американского вооружения на Украину угрожают территории России, считает писатель-публицист, член Центрального совета партии «Справедливая Россия. За правду» Николай Стариков. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру
Он выразил уверенность, что киевскому режиму не осталось много времени на свою деятельность, однако его преемникам, по мнению Азарова, придётся рассчитываться за нынешние поставки вооружений, что будет чрезвычайно трудной задачей.

А как рассчитываться? Мне очень трудно себе представить, что при валовом внутреннем продукте около 100 миллиардов долларов нужно было бы гасить долги порядка 130 миллиардов долларов

П/к на тему: Петр Порошенко уже приступил к фальсификации президентских выборов
Николай Азаров
Экс-премьер Украины
Таким образом, по мнению политика, действия киевского режима отвечают интересам "кого угодно, только не украинского народа".
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
Николай АзароворужиеСШАВПКкиевский режимВладимир ЗеленскийНовости
 
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