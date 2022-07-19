https://ukraina.ru/20220719/1036560877.html

Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву

Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву - 19.07.2022 Украина.ру

Экс-премьер Украины рассказал о выгоде для США от поставок оружия Киеву

Вложения в свой военно-промышленный комплекс – это традиционная политика США, приносившая им выгоду и во время мировых войн, и в связи с локальными конфликтами. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T09:00

2022-07-19T09:00

2022-07-19T09:00

николай азаров

оружие

сша

впк

киевский режим

владимир зеленский

новости

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Он заметил, что поставки вооружения киевскому режиму не являются бесплатными. Азаров рассказал о некомпетентности киевской хунты во главе с Владимиром Зеленскими, которая заказывает вооружения на Западе, не торгуясь.Он выразил уверенность, что киевскому режиму не осталось много времени на свою деятельность, однако его преемникам, по мнению Азарова, придётся рассчитываться за нынешние поставки вооружений, что будет чрезвычайно трудной задачей.Таким образом, по мнению политика, действия киевского режима отвечают интересам "кого угодно, только не украинского народа".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220607/1034111360.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

николай азаров, оружие, сша, впк, киевский режим, владимир зеленский, новости