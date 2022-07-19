Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину
© Фото : president.gov.ua
© Фото : president.gov.ua
Планы ввода польской армии на Украину реально существуют, а не являются просто разговорами. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор TGelegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
В подтверждение своих слов он напомнил, что информация об этом приводилась в разных источниках – предупреждениях Службы внешней разведки РФ, президента Белоруссии Александра Лукашенко и даже в заявлениях польских политиков.
5 июня, 07:45«Не умирать за Харьков». Эксперт о том, чем займется польская армия, когда она зайдет на Западную УкраинуВряд ли поляки так уж горят желанием сложить свои буйные шляхетские головы под Харьковом. Но ввести прокси-войска на территорию западно-украинских областей, которые должны перейти под польский политический и экономической контроль, они способны. Об этом рассказал президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, Польшу от такого шага пока что удерживают США, которые опасаются, что ввод польских войск на территорию Украины приведёт к ударам по ним со стороны ВС РФ, и в результате возрастёт вероятность прямой войны между Россией и НАТО.
Пока они [США] Польшу сдерживают. Но этот вариант не исключен, он прорабатывается. И вполне возможно, мы его увидим, так или иначе.
Полностью интервью можно прочитать здесь.