Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину
Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину - 19.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину
Планы ввода польской армии на Украину реально существуют, а не являются просто разговорами. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор TGelegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T06:45
2022-07-19T06:45
спецоперация
рожин
польша
армия
александр лукашенко
сша
свр
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В подтверждение своих слов он напомнил, что информация об этом приводилась в разных источниках – предупреждениях Службы внешней разведки РФ, президента Белоруссии Александра Лукашенко и даже в заявлениях польских политиков.По мнению эксперта, Польшу от такого шага пока что удерживают США, которые опасаются, что ввод польских войск на территорию Украины приведёт к ударам по ним со стороны ВС РФ, и в результате возрастёт вероятность прямой войны между Россией и НАТО.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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рожин, польша, армия, александр лукашенко, сша, свр, новости

Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину

06:45 19.07.2022
 
© Фото : president.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 19.07.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Планы ввода польской армии на Украину реально существуют, а не являются просто разговорами. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики и автор TGelegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью изданию Украина.ру
В подтверждение своих слов он напомнил, что информация об этом приводилась в разных источниках – предупреждениях Службы внешней разведки РФ, президента Белоруссии Александра Лукашенко и даже в заявлениях польских политиков.
Марш в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши - РИА Новости, 1920, 05.06.2022
5 июня, 07:45
«Не умирать за Харьков». Эксперт о том, чем займется польская армия, когда она зайдет на Западную УкраинуВряд ли поляки так уж горят желанием сложить свои буйные шляхетские головы под Харьковом. Но ввести прокси-войска на территорию западно-украинских областей, которые должны перейти под польский политический и экономической контроль, они способны. Об этом рассказал президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру
По мнению эксперта, Польшу от такого шага пока что удерживают США, которые опасаются, что ввод польских войск на территорию Украины приведёт к ударам по ним со стороны ВС РФ, и в результате возрастёт вероятность прямой войны между Россией и НАТО.

Пока они [США] Польшу сдерживают. Но этот вариант не исключен, он прорабатывается. И вполне возможно, мы его увидим, так или иначе.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор Telegram-канала Сolonelcassad
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожинПольшаармияАлександр ЛукашенкоСШАСВРНовости
 
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