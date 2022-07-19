Военный эксперт ответил, войдут ли польские войска на Украину

«Не умирать за Харьков». Эксперт о том, чем займется польская армия, когда она зайдет на Западную Украину

Вряд ли поляки так уж горят желанием сложить свои буйные шляхетские головы под Харьковом. Но ввести прокси-войска на территорию западно-украинских областей, которые должны перейти под польский политический и экономической контроль, они способны. Об этом рассказал президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков в интервью изданию Украина.ру