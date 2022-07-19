https://ukraina.ru/20220719/1036536269.html
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
Войска киевского режима, используя данные американской технической разведки, смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами союзных сил. Об этом и о том, как бороться с новой тактикой ВСУ, эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T05:30
2022-07-19T05:30
2022-07-19T05:30
спецоперация
рожин
всу
боеприпасы
обстрелы
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/74/1029737466_0:176:1801:1189_1920x0_80_0_0_8c3c3805361ab84e9cdf78f9e1ff5a5c.jpg
По его словам, перейдя к ударам по складам и командным пунктам российских войск, ВСУ стремятся нарушить их логистическую связанность и командную структуру, и, таким образом, замедлить темпы наступления союзных сил.Для купирования этой тактики обозреватель предложил рассредоточить крупные склады.Разумные меры рассредоточения необходимы и командным структурам союзных сил, поскольку война ведётся не против Украины, а против НАТО, уверен эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036452082.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рожин, всу, боеприпасы, обстрелы
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
Войска киевского режима, используя данные американской технической разведки, смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами союзных сил. Об этом и о том, как бороться с новой тактикой ВСУ, эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру