https://ukraina.ru/20220719/1036536269.html

Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов

Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов - 19.07.2022 Украина.ру

Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов

Войска киевского режима, используя данные американской технической разведки, смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами союзных сил. Об этом и о том, как бороться с новой тактикой ВСУ, эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T05:30

2022-07-19T05:30

2022-07-19T05:30

спецоперация

рожин

всу

боеприпасы

обстрелы

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По его словам, перейдя к ударам по складам и командным пунктам российских войск, ВСУ стремятся нарушить их логистическую связанность и командную структуру, и, таким образом, замедлить темпы наступления союзных сил.Для купирования этой тактики обозреватель предложил рассредоточить крупные склады.Разумные меры рассредоточения необходимы и командным структурам союзных сил, поскольку война ведётся не против Украины, а против НАТО, уверен эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036452082.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рожин, всу, боеприпасы, обстрелы