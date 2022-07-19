Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов - 19.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов - 19.07.2022 Украина.ру
Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов
Войска киевского режима, используя данные американской технической разведки, смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами союзных сил. Об этом и о том, как бороться с новой тактикой ВСУ, эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T05:30
2022-07-19T05:30
спецоперация
рожин
всу
боеприпасы
обстрелы
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По его словам, перейдя к ударам по складам и командным пунктам российских войск, ВСУ стремятся нарушить их логистическую связанность и командную структуру, и, таким образом, замедлить темпы наступления союзных сил.Для купирования этой тактики обозреватель предложил рассредоточить крупные склады.Разумные меры рассредоточения необходимы и командным структурам союзных сил, поскольку война ведётся не против Украины, а против НАТО, уверен эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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рожин, всу, боеприпасы, обстрелы

Эксперт Рожин рассказал, что можно противопоставить ударам ВСУ по складам боеприпасов

05:30 19.07.2022
 
© Public domainHIMARS
HIMARS
© Public domain
Читать в
Войска киевского режима, используя данные американской технической разведки, смогли уничтожить несколько складов с боеприпасами союзных сил. Об этом и о том, как бороться с новой тактикой ВСУ, эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, перейдя к ударам по складам и командным пунктам российских войск, ВСУ стремятся нарушить их логистическую связанность и командную структуру, и, таким образом, замедлить темпы наступления союзных сил.
Для купирования этой тактики обозреватель предложил рассредоточить крупные склады.

Если вместо одного большого будет много маленьких, то есть – ну, один-два маленьких склада уничтожили, это не такая проблема, [как] когда теряешь сразу пару десятков вагонов боеприпасов.

Борис Рожин
Борис Рожин
Автор телеграм-канала Сolonelcassad
Разумные меры рассредоточения необходимы и командным структурам союзных сил, поскольку война ведётся не против Украины, а против НАТО, уверен эксперт.
- РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 10:24
Марков рассказал о гибридной войне НАТО против РоссииСейчас идет интенсивная гибридная война, война XXI века - НАТО против России. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияРожинВСУбоеприпасыобстрелы
 
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