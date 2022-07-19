https://ukraina.ru/20220719/1036533505.html

"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS

"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS - 19.07.2022 Украина.ру

"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS

Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS применяются в комплексе, и это приносит ВСУ определённые результаты. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-07-19T04:45

2022-07-19T04:45

2022-07-19T04:45

спецоперация

рсзо 9к51 "град"

рзсо "ураган"

himars

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новости

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По его словам, целеуказание для этих РСЗО обеспечивает американская техническая разведка, а боевое применение происходит либо при помощи американских военных советников, либо американскими расчётами.Пуски "Хаймарсов" осуществляются одновременно с применением других РСЗО, таких, как "Град" и "Ураган", с целью перегружать российские системы ПВО, чтобы повысить шансы на их преодоление, рассказал эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

рсзо 9к51 "град", рзсо "ураган", himars, рожин, пво, новости