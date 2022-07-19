https://ukraina.ru/20220719/1036533505.html
"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS
"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS - 19.07.2022 Украина.ру
"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS
Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS применяются в комплексе, и это приносит ВСУ определённые результаты. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-07-19T04:45
2022-07-19T04:45
2022-07-19T04:45
спецоперация
рсзо 9к51 "град"
рзсо "ураган"
himars
рожин
пво
новости
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По его словам, целеуказание для этих РСЗО обеспечивает американская техническая разведка, а боевое применение происходит либо при помощи американских военных советников, либо американскими расчётами.Пуски "Хаймарсов" осуществляются одновременно с применением других РСЗО, таких, как "Град" и "Ураган", с целью перегружать российские системы ПВО, чтобы повысить шансы на их преодоление, рассказал эксперт.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220715/1036441353.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
рсзо 9к51 "град", рзсо "ураган", himars, рожин, пво, новости
"Применяются в комплексе": Рожин рассказал об опасности РСЗО HIMARS
Поставляемые киевскому режиму РСЗО HIMARS применяются в комплексе, и это приносит ВСУ определённые результаты. Об этом эксперт Центра военно-политической журналистики и автор Telegram-канала Сolonelcassad Борис Рожин рассказал в интервью изданию Украина.ру
По его словам, целеуказание для этих РСЗО обеспечивает американская техническая разведка, а боевое применение происходит либо при помощи американских военных советников, либо американскими расчётами.
Пуски "Хаймарсов" осуществляются одновременно с применением других РСЗО, таких, как "Град" и "Ураган", с целью перегружать российские системы ПВО, чтобы повысить шансы на их преодоление, рассказал эксперт.
Эта тактика дает определённые результаты противнику. За последнее время было уничтожено несколько существенных складов с боеприпасами. … Противник явно перешел к ударам по складам и командным пунктам наших войск, стремясь нарушить логистическую связанность и командную структуру.
Борис Рожин
Автор телеграм-канала Сolonelcassad
Полностью интервью можно прочитать здесь
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