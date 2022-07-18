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Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"
Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона" - 18.07.2022 Украина.ру
Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации боевиков "иностранного региона" в Константиновке, сообщает Минобороны 18 июля
2022-07-18T13:26
2022-07-18T13:26
2022-07-18T13:26
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минобороны рф
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По данным ведомства, ударами были уничтожены около 250 наемников, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.Также сообщается о поражении пункта временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в селе Витово Черкасской области.Силами Народной Милиции ДНР в районе железнодорожной станции Удачное уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также 8 единиц бронетанковой техники.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, наемники, сво
Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации боевиков "иностранного региона" в Константиновке, сообщает Минобороны 18 июля
По данным ведомства, ударами были уничтожены около 250 наемников, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
Также сообщается о поражении пункта временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в селе Витово Черкасской области.
Силами Народной Милиции ДНР в районе железнодорожной станции Удачное уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также 8 единиц бронетанковой техники.