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Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"

Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона" - 18.07.2022 Украина.ру

Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"

Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации боевиков "иностранного региона" в Константиновке, сообщает Минобороны 18 июля

2022-07-18T13:26

2022-07-18T13:26

2022-07-18T13:26

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По данным ведомства, ударами были уничтожены около 250 наемников, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.Также сообщается о поражении пункта временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в селе Витово Черкасской области.Силами Народной Милиции ДНР в районе железнодорожной станции Удачное уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также 8 единиц бронетанковой техники.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, наемники, сво