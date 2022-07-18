Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона" - 18.07.2022 Украина.ру
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Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"
Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона" - 18.07.2022 Украина.ру
Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации боевиков "иностранного региона" в Константиновке, сообщает Минобороны 18 июля
2022-07-18T13:26
2022-07-18T13:26
спецоперация
новости
минобороны рф
наемники
сво
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По данным ведомства, ударами были уничтожены около 250 наемников, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.Также сообщается о поражении пункта временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в селе Витово Черкасской области.Силами Народной Милиции ДНР в районе железнодорожной станции Удачное уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также 8 единиц бронетанковой техники.
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новости, минобороны рф, наемники, сво

Российские военные уничтожили базу украинского "иностранного легиона"

13:26 18.07.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкАвиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
Авиаудары ВКС России по позициям ИГ в Сирии
© Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации боевиков "иностранного региона" в Константиновке, сообщает Минобороны 18 июля
По данным ведомства, ударами были уничтожены около 250 наемников, семь единиц бронетехники, а также 12 специальных автомобилей.
Также сообщается о поражении пункта временной дислокации батальона 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в селе Витово Черкасской области.
Силами Народной Милиции ДНР в районе железнодорожной станции Удачное уничтожено более 10 украинских установок реактивных систем залпового огня "Град", а также 8 единиц бронетанковой техники.
 
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