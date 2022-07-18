"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах" - 18.07.2022 Украина.ру
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"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"
"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах" - 18.07.2022 Украина.ру
"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"
В понедельник, 18 июля в сети появилась украинская песня, посвященная американским РСЗО HIMARS
2022-07-18T10:55
2022-07-18T13:25
спецоперация
новости
himars
песня
украина
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На Украине уже были написаны песни, посвященные беспилотникам "Байрактарам" и ракетным комплексам "Джавеллинам".Песню написал автор "хита" "Байрактар" подполковник ВСУ Тарас Боровок.Поставки ракетных систем залпового огня HIMARS вызвали в украинском обществе большой ажиотаж, а киевскими пропагандистами используются в качестве символа контрнаступления.Песня в жанре фолк-рок напоминает казацкие песни – один из пластов украинского песенного фольклора. Это марш, с четким ритмом и беспрерывным повторением музыкального материала, народной формой запев-куплет-припев, постепенно нарастающим количеством мужских голосов."Із Америки приїхав наш надійний побратим,Познайомтеся із ним!Хаймарс!За ракетою ракету на паскудних ворогівВипускає весь наш гнів!Хаймарс!"("Из Америки приехал наш надежный побратим, познакомьтесь с ним. За ракетою ракету на паскудных врагов выпускает весь наш гнев" )В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Новой Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Также политолог Сергей Михеев объяснял в интервью Украина.ру, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие. По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотни танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.
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новости, himars, песня, украина

"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"

10:55 18.07.2022 (обновлено: 13:25 18.07.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Cpl Lauren WhitneyHIMARS
HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© commons.wikimedia.org / Cpl Lauren Whitney
Читать в
В понедельник, 18 июля в сети появилась украинская песня, посвященная американским РСЗО HIMARS
На Украине уже были написаны песни, посвященные беспилотникам "Байрактарам" и ракетным комплексам "Джавеллинам".
Песню написал автор "хита" "Байрактар" подполковник ВСУ Тарас Боровок.
Поставки ракетных систем залпового огня HIMARS вызвали в украинском обществе большой ажиотаж, а киевскими пропагандистами используются в качестве символа контрнаступления.
Песня в жанре фолк-рок напоминает казацкие песни – один из пластов украинского песенного фольклора. Это марш, с четким ритмом и беспрерывным повторением музыкального материала, народной формой запев-куплет-припев, постепенно нарастающим количеством мужских голосов.
"Із Америки приїхав наш надійний побратим,
Познайомтеся із ним!
Хаймарс!
За ракетою ракету на паскудних ворогів
Випускає весь наш гнів!
Хаймарс!"
("Из Америки приехал наш надежный побратим, познакомьтесь с ним. За ракетою ракету на паскудных врагов выпускает весь наш гнев" )
В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Новой Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
Также политолог Сергей Михеев объяснял в интервью Украина.ру, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие. По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотни танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.
Wellboy - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 14:44
Украинский певец выпустил песню с нацистским призывомУкраинский артист Wellboy (Антон Вельбой), известный по отборочному туру в конкурсе "Евровидение" и творческой коллаборации с певицей Тиной Кароль, выпустил песню под названием "Ворогів на ножі!" (врагов на ножи – ред.), видео появилось на его канале в Youtube
 
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