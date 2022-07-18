https://ukraina.ru/20220718/1036530367.html

"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"

"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах" - 18.07.2022 Украина.ру

"Из Америки приехал наш надежный побратим": на Украине написали песню о "Хаймарсах"

В понедельник, 18 июля в сети появилась украинская песня, посвященная американским РСЗО HIMARS

2022-07-18T10:55

2022-07-18T10:55

2022-07-18T13:25

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На Украине уже были написаны песни, посвященные беспилотникам "Байрактарам" и ракетным комплексам "Джавеллинам".Песню написал автор "хита" "Байрактар" подполковник ВСУ Тарас Боровок.Поставки ракетных систем залпового огня HIMARS вызвали в украинском обществе большой ажиотаж, а киевскими пропагандистами используются в качестве символа контрнаступления.Песня в жанре фолк-рок напоминает казацкие песни – один из пластов украинского песенного фольклора. Это марш, с четким ритмом и беспрерывным повторением музыкального материала, народной формой запев-куплет-припев, постепенно нарастающим количеством мужских голосов."Із Америки приїхав наш надійний побратим,Познайомтеся із ним!Хаймарс!За ракетою ракету на паскудних ворогівВипускає весь наш гнів!Хаймарс!"("Из Америки приехал наш надежный побратим, познакомьтесь с ним. За ракетою ракету на паскудных врагов выпускает весь наш гнев" )В ночь на вторник, 12 июля, СБУ ударили по Новой Каховке Херсонской области из реактивной системы залпового огня HIMARS, в результате чего погибли и пострадали мирные жители. Руководили этой акцией устрашения американские советники, заявил в интервью Украина.ру военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.Также политолог Сергей Михеев объяснял в интервью Украина.ру, что реактивные системы залпового огня HIMARS, которые США поставляет на Украину – очередное "медиа" оружие. По его мнению, информационная компания Украины вокруг HIMARS нужна для того, чтобы требовать у Запада все больше оружия – тысячи гаубиц, сотни танков. При этом, Михеев сомневается, что будут поставки такого масштаба.

https://ukraina.ru/20220713/1036283180.html

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новости, himars, песня, украина