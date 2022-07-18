https://ukraina.ru/20220718/1036529336.html
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс - 18.07.2022 Украина.ру
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс
Россия в ходе боевых действий реализует тактическое превосходство в силах. Другое дело, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T10:27
2022-07-18T10:27
2022-07-18T10:27
новости
всу
донбасс
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Украина в Донбассе использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, подчеркнул эксперт.И все же, киевский режим уже давно распрощался с Донбассом, главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру, чтобы после освобождения людям было как можно труднее жить и развиваться, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, донбасс
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс
Россия в ходе боевых действий реализует тактическое превосходство в силах. Другое дело, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
Украина в Донбассе использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, подчеркнул эксперт.
"Полагаю, что к концу августа вся территория Донецкой области будет освобождена. Понятно, что Украина ничего не будет отдавать просто так. Идут кровопролитные упорные бои", - указал Костин.
И все же, киевский режим уже давно распрощался с Донбассом, главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру, чтобы после освобождения людям было как можно труднее жить и развиваться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.