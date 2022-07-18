Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс - 18.07.2022 Украина.ру
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Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс - 18.07.2022 Украина.ру
Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс
Россия в ходе боевых действий реализует тактическое превосходство в силах. Другое дело, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T10:27
2022-07-18T10:27
новости
всу
донбасс
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Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Украина в Донбассе использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, подчеркнул эксперт.И все же, киевский режим уже давно распрощался с Донбассом, главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру, чтобы после освобождения людям было как можно труднее жить и развиваться, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Новости
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новости, всу, донбасс

Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс

10:27 18.07.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия в ходе боевых действий реализует тактическое превосходство в силах. Другое дело, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.
Украина в Донбассе использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, подчеркнул эксперт.
"Полагаю, что к концу августа вся территория Донецкой области будет освобождена. Понятно, что Украина ничего не будет отдавать просто так. Идут кровопролитные упорные бои", - указал Костин.
И все же, киевский режим уже давно распрощался с Донбассом, главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру, чтобы после освобождения людям было как можно труднее жить и развиваться, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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