https://ukraina.ru/20220718/1036529336.html

Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс

Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс - 18.07.2022 Украина.ру

Наше превосходство и выжженная земля. Военный эксперт о том, когда ВСУ бросят Донбасс

Россия в ходе боевых действий реализует тактическое превосходство в силах. Другое дело, Украина изначально не была намерена удерживать Донбасс. Об этом рассказал заместитель генерального директора российского Института национальной стратегии Александр Костин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T10:27

2022-07-18T10:27

2022-07-18T10:27

новости

всу

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/80/1034008043_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c93bd972022379796fb385418b2e2be5.jpg.webp

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск перешел в оперативное окружение союзных сил. По его словам, это еще не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций. Также сообщалось о начале городских боев в Соледаре.Украина в Донбассе использует тактику выжженной земли в лучших традициях Третьего Рейха. Киев просто покупал время, бросая солдат ВСУ в этот огонь войны, подчеркнул эксперт.И все же, киевский режим уже давно распрощался с Донбассом, главная его задача — уничтожить всю более-менее действующую инфраструктуру, чтобы после освобождения людям было как можно труднее жить и развиваться, заключил собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, донбасс