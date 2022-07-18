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Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду

Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду - 18.07.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду

Вряд ли уничтожение огневых точек ВСУ именно в Цуповке и Казачьей Лопани, которые находятся в Харьковской области, полностью прекратит обстрелы Белгорода. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру

2022-07-18T09:51

2022-07-18T09:51

2022-07-18T09:51

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обстрелы

харьков

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Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань.Учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, пояснил эксперт.Возможно, что из этой недочищенной "серой зоны" будут наносится какие-то удары диверсионно-разведывательных групп Украины. На войне всякое бывает, уточнил специалист.Он также отметил, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления.Сроки этого наступления никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль, как и донбасское, заключил собеседник издания.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, обстрелы, харьков