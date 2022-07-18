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Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду
Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду - 18.07.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду
Вряд ли уничтожение огневых точек ВСУ именно в Цуповке и Казачьей Лопани, которые находятся в Харьковской области, полностью прекратит обстрелы Белгорода. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
2022-07-18T09:51
2022-07-18T09:51
2022-07-18T09:51
новости
белгород
обстрелы
харьков
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Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань.Учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, пояснил эксперт.Возможно, что из этой недочищенной "серой зоны" будут наносится какие-то удары диверсионно-разведывательных групп Украины. На войне всякое бывает, уточнил специалист.Он также отметил, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления.Сроки этого наступления никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль, как и донбасское, заключил собеседник издания.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгород, обстрелы, харьков
Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду
Вряд ли уничтожение огневых точек ВСУ именно в Цуповке и Казачьей Лопани, которые находятся в Харьковской области, полностью прекратит обстрелы Белгорода. Об этом рассказал родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью изданию Украина.ру
Ранее военный эксперт Александр Артамонов заявил, что для прекращения обстрелов ВСУ Белгородской области российским войскам необходимо установить контроль над двумя конкретными населенными пунктами: Цуповка и Казачья Лопань.
Учитывая использование противником кочующих минометов и орудий в условиях "зеленки" и лесистой местности, к сожалению, приходится ждать, пояснил эксперт.
Возможно, что из этой недочищенной "серой зоны" будут наносится какие-то удары диверсионно-разведывательных групп Украины. На войне всякое бывает, уточнил специалист.
"Учитывая продвижение наших подразделений, которые выдавливают противника с севера, востока, а также со стороны старого Салтова и Чугуева, вероятность огневых налетов в сторону Белгородской и Курской областей значительно уменьшена. Но я бы не почивал на лаврах. Нашим средствам ПВО надо сохранять бдительность", - подчеркнул Алехин.
Он также отметил, что если в последнее время в ту сторону ведется интенсивный огонь в эту сторону, то на языке военных это называется огневая подготовка наступления.
Сроки этого наступления никто не скажет, но усиление наших ударов артиллерией и РСЗО говорит о том, что харьковское направление играет ключевую роль, как и донбасское, заключил собеседник издания.