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Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине

Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине - 18.07.2022 Украина.ру

Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине

В понедельник 18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток" и отдал приказ о приоритетных задачах, сообщает Минобороны РФ

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

2022-07-18T10:00

спецоперация

новости

сергей шойгу

сво

армия

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Группировка российских войск "Восток" выполняет задачи специальной военной операции на Украине.Шойгу дал командующему группировкой приказ поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых ведется огонь по городам Донбасса.Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей шойгу, сво, армия