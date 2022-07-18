Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине
Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине - 18.07.2022 Украина.ру
Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине
В понедельник 18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток" и отдал приказ о приоритетных задачах, сообщает Минобороны РФ
2022-07-18T10:00
2022-07-18T10:00
спецоперация
новости
сергей шойгу
сво
армия
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Группировка российских войск "Восток" выполняет задачи специальной военной операции на Украине.Шойгу дал командующему группировкой приказ поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых ведется огонь по городам Донбасса.Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей шойгу, сво, армия

Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине

10:00 18.07.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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В понедельник 18 июля министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировку "Восток" и отдал приказ о приоритетных задачах, сообщает Минобороны РФ
Группировка российских войск "Восток" выполняет задачи специальной военной операции на Украине.
Шойгу дал командующему группировкой приказ поражать высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности точки, из которых ведется огонь по городам Донбасса.

Шойгу дал указания командующему группировкой "Восток" на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля, после того как Россия решила помочь жителям Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). О ее начале в своем обращении к нации объявил российский президент Владимир Путин. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ будет незамедлительным.
 
СпецоперацияНовостиСергей ШойгуСВОАрмия
 
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