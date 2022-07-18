"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20 - 18.07.2022 Украина.ру
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"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20
"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20 - 18.07.2022 Украина.ру
"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20
Во время теледебатов в Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в том случае, если ее выберут на пост премьер-министра. Об этом 18 июля пишут РИА Новости
2022-07-18T07:41
2022-07-18T07:41
новости
трасс (лиз трасс)
владимир путин
g20
встреча
теледебаты
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Все остальные участники теледебатов, являющиеся соискателями на должность премьера, на этот вопрос ответили отрицательно, заявив, что не хотели бы встречаться ни с Путиным, ни с Лавровым."Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт."Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - ответил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат."Нет… Я не буду тратить свое время", - заявила экс-замминистр по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.О том, что место премьер-министра Британии освобождается, стало известно 7 июля, когда Борис Джонсон объявил об отставке.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
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новости, трасс (лиз трасс), владимир путин, g20, встреча, теледебаты

"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20

07:41 18.07.2022
 
Лиз Трасс зимой
Лиз Трасс зимой
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Во время теледебатов в Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в том случае, если ее выберут на пост премьер-министра. Об этом 18 июля пишут РИА Новости

"Я была готова осадить [главу МИД РФ] Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно [президенту РФ Владимиру] Путину и вызвать его на разговор при участии таких крупных стран, как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор.

Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
Лиз Трасс
Глава МИД Великобритании
Все остальные участники теледебатов, являющиеся соискателями на должность премьера, на этот вопрос ответили отрицательно, заявив, что не хотели бы встречаться ни с Путиным, ни с Лавровым.
"Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.
"Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - ответил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат.
"Нет… Я не буду тратить свое время", - заявила экс-замминистр по делам женщин и равноправия Кеми Баденок.
"Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.
О том, что место премьер-министра Британии освобождается, стало известно 7 июля, когда Борис Джонсон объявил об отставке.
Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.
Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.
В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.
Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.
Встреча глав МИД РФ и Великобритании С. Лаврова и Э. Трасс
16 июля, 11:20
Трасс придумала, как Британии снизить зависимость от РоссииВеликобритания должна строить больше атомных электростанций и производить больше малых модульных реакторов, чтобы перестать зависеть от российского газа. Об этом 15 июля во время первых предвыборных теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс, передает телеканал Channel 4
 
НовостиТрасс (Лиз Трасс)Владимир ПутинG20встречателедебаты
 
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