https://ukraina.ru/20220718/1036519696.html

"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20

"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20 - 18.07.2022 Украина.ру

"Я была готова осадить": Трасс объявила о намерении встретиться с Путиным на G20

Во время теледебатов в Великобритании глава МИД страны Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в том случае, если ее выберут на пост премьер-министра. Об этом 18 июля пишут РИА Новости

2022-07-18T07:41

2022-07-18T07:41

2022-07-18T07:41

новости

трасс (лиз трасс)

владимир путин

g20

встреча

теледебаты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/40/1033264079_0:0:681:384_1920x0_80_0_0_bb1e592ee433484ffc89d0f06a727b0a.jpg

Все остальные участники теледебатов, являющиеся соискателями на должность премьера, на этот вопрос ответили отрицательно, заявив, что не хотели бы встречаться ни с Путиным, ни с Лавровым."Ни при этих обстоятельствах", - сказала замминистра по международной торговле Пенни Мордонт."Сесть за стол переговоров – в данный момент неправильный ответ", - ответил председатель комитета палаты общин Том Тугендхат."Нет… Я не буду тратить свое время", - заявила экс-замминистр по делам женщин и равноправия Кеми Баденок."Нет. Я на самом деле не буду участвовать в саммите G20, если там будет российский министр финансов", - сказал экс-глава минфина Риши Сунак.О том, что место премьер-министра Британии освобождается, стало известно 7 июля, когда Борис Джонсон объявил об отставке.Покинуть пост Джонсона требовал кабинет министров, однако премьер категорически отказывался, чем спровоцировал в стране правительственный кризис: за два дня кабмин покинули более 50 человек, в том числе более 10-ти министров. Они заявили о недоверии Джонсону и несогласии с его методами руководства.Причиной тому послужил скандал вокруг заместителя главного организатора правящей Консервативной партии в Палате общин британского парламента Криса Пинчера, который в состоянии алкогольного опьянения домогался до двух мужчин в общественном заведении.В результате выяснилось, что Пинчера на высокие должности назначал именно Джонсон, несмотря на то, что знал об аналогичных случаях с домогательствами, произошедших ранее.Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до тех пор, пока не будет назначен новый глава кабмина.

https://ukraina.ru/20220716/1036492984.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, трасс (лиз трасс), владимир путин, g20, встреча, теледебаты