"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМасочный режим начал действовать в столичном регионе
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Европу ждет страшный голод. Такой, что придется закрывать границы, причем не на выход, а на вход, рассказал он в интервью корреспонденту Украина.ру
Турция выставила себя в качестве посредника? Выставила. Показала, что могут достигать договоренности? Да. Мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом? Показали. Поменяет это что-то? Нет, не поменяет.
По мнению эксперта, не зависимо от того, вывезут остатки зерна из украинских портов или нет, голод в Европе все равно будет. Вначале терпимый, но в следующем году, если отношение к происходящему не изменится, то – такой же, как в Йемене, предупредил политолог.
Если все останется так, как есть, это будет страшно, отметил он. России придется закрывать границу с Западом, причем на вход, а не на выход.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
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