"Как в Йемене": эксперт предрек Европе кризис продовольствия
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220718/1036517914.html
"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис
"Как в Йемене": эксперт предрек Европе кризис продовольствия
"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Европу ждет страшный голод. Такой, что придется закрывать границы, причем не на выход, а на вход, рассказал он в интервью корреспонденту Украина.ру
2022-07-18T08:40
2022-07-18T08:40
новости
украина
голод
европа
кризис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102830/29/1028302937_0:138:3154:1912_1920x0_80_0_0_fbb39f00a68e35f9454994f4ab7eab2e.jpg
По мнению эксперта, не зависимо от того, вывезут остатки зерна из украинских портов или нет, голод в Европе все равно будет. Вначале терпимый, но в следующем году, если отношение к происходящему не изменится, то – такой же, как в Йемене, предупредил политолог. Если все останется так, как есть, это будет страшно, отметил он. России придется закрывать границу с Западом, причем на вход, а не на выход.Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220712/1034332572.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102830/29/1028302937_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_141f298982c86a1c4e96ee1b5b36a57f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, голод, европа, кризис

"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис

08:40 18.07.2022
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМасочный режим начал действовать в столичном регионе
Масочный режим начал действовать в столичном регионе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что Европу ждет страшный голод. Такой, что придется закрывать границы, причем не на выход, а на вход, рассказал он в интервью корреспонденту Украина.ру
Турция выставила себя в качестве посредника? Выставила. Показала, что могут достигать договоренности? Да. Мы продемонстрировали, что не собираемся душить Европу голодом? Показали. Поменяет это что-то? Нет, не поменяет.
Политолог американист Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
По мнению эксперта, не зависимо от того, вывезут остатки зерна из украинских портов или нет, голод в Европе все равно будет. Вначале терпимый, но в следующем году, если отношение к происходящему не изменится, то – такой же, как в Йемене, предупредил политолог.
Если все останется так, как есть, это будет страшно, отметил он. России придется закрывать границу с Западом, причем на вход, а не на выход.
Полное интервью с Дмитрием Дробницким читайте на сайте Украина.ру.
Энергетическая война коллаж - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 04:46
Хроника энергетической войны. Газовый кризис в Европе может продлиться до 2024 года, а потребление природного газа в мире будет растиРезкого скачка цен в день начала ремонта на «Северном потоке» не было, поскольку Канада и Германия договорились о возвращении заблокированной санкциями турбины Siemens, необходимой для работы газопровода
 
НовостиУкраинаголодЕвропакризис
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:00Шойгу отдал новый приказ группировке российских войск на Украине
09:51"Масло в огонь": Китай объявил, что не будет "безучастным зрителем" украинского кризиса
09:51Военный эксперт объяснил, как отучить ВСУ под Харьковом стрелять по Белгороду
09:40Режим Зеленского: на пути к личной диктатуре или к хунте военных? Все решит Запад или СВО
09:39Daily Mail: британцы вынуждены отказываться от мяса и рыбы из экономии
09:32Даже они признают. Военный эксперт о том, как Россия бьет ВСУ в Харькове и под Харьковом
09:20Самолетом, чтобы быстрее: Канада отправила в Германию турбину для "Северного потока"
09:19Сжигаем ВСУ. Военный эксперт о том, как Россия готовит мощное наступление на Харьков
09:14Хроника событий на Украине на утро 18 июля: Баканов и Венедиктова, Херсон и диверсии
09:02Действиями ВСУ "на земле" могут руководить натовские наводчики РСЗО - Лавров
09:00"Разрыв европейской экономики": политолог о том, чем пожертвовал Шольц ради Украины
08:58На внутреннем периметре. За что на самом деле Зеленский снял Баканова с главы СБУ
08:45Партнерство под вопросом. В Китае понимают, что после России США займутся Поднебесной
08:45СМИ: Европа решила "надышаться" российской нефтью до санкций
08:40"Такой же, как Йемене": политолог предрек Европе продовольственный кризис
08:26Хакеры RaHDit посоветовали россиянам, сотрудничающим с СБУ, сдаться добровольно
08:20"Правительства будут падать одно за другим": эксперт предрек развитие ситуации в ЕС
08:10"Готовьте белые флаги": Кадыров объявил о завершении формирования батальонов "Ахмат"
08:00"Менять не на кого": эксперт о сносе элитного эшелона в Европе
07:55Лавров потребовал от Вашингтона объяснений о деятельности биолабораторий США на Украине
Лента новостейМолния