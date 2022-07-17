Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе - 17.07.2022 Украина.ру
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Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе
Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе - 17.07.2022 Украина.ру
Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе
Американские издания считают, что для Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы. И складывается впечатление, что самые боеспособные и мотивированные подразделения ВСУ отправляются именно под Одессу. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
2022-07-17T10:00
2022-07-17T10:00
одесса
россия
всу
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"Потому что наблюдается затишье тяжелых стволов и гаубиц. Тем же M-777 стали меньше слышны. По этому поводу даже возникла теория, что они не столько ломаются, сколько их перевозят туда. Под Одессу сейчас якобы перевозят всю неизношенную артиллерию", - указал эксперт.Если киевская хунта потеряет Одессу, она потеряет морской порт, возможность связи с большой землей и получать снабжение от кораблей НАТО. Для нацистской Украины важнее этого нет ничего, подчеркнул Артамонов.Николаев тоже является важным узловым портом, не надо сбрасывать его со счетов. Но он сейчас серьезно разрушен из-за ракетных ударов. Но он не составит для нашей армии таких трудов, как предстоящий и обязательный штурм Одессы, заключил собеседник издания.
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одесса, россия, всу
Пока затишье. Военный эксперт о том, как ВСУ готовятся встречать русские войска в Одессе

Для киевского режима важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы

10:00 17.07.2022
 
© Фото : Одеська міська рада / TelegramОдесса пляж
Одесса пляж - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
© Фото : Одеська міська рада / Telegram
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Американские издания считают, что для Украины важнее Донбасса и Харькова именно сохранение Одессы. И складывается впечатление, что самые боеспособные и мотивированные подразделения ВСУ отправляются именно под Одессу. Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру" Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру
"Потому что наблюдается затишье тяжелых стволов и гаубиц. Тем же M-777 стали меньше слышны. По этому поводу даже возникла теория, что они не столько ломаются, сколько их перевозят туда. Под Одессу сейчас якобы перевозят всю неизношенную артиллерию", - указал эксперт.
Если киевская хунта потеряет Одессу, она потеряет морской порт, возможность связи с большой землей и получать снабжение от кораблей НАТО. Для нацистской Украины важнее этого нет ничего, подчеркнул Артамонов.
Николаев тоже является важным узловым портом, не надо сбрасывать его со счетов. Но он сейчас серьезно разрушен из-за ракетных ударов. Но он не составит для нашей армии таких трудов, как предстоящий и обязательный штурм Одессы, заключил собеседник издания.
 
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