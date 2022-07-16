https://ukraina.ru/20220716/zerno-1036452682.html
"Эта благотворительность рассчитана на короткий срок": Зубец озвучил планы РФ по зерну
"Эта благотворительность рассчитана на короткий срок": Зубец озвучил планы РФ по зерну - 16.07.2022 Украина.ру
"Эта благотворительность рассчитана на короткий срок": Зубец озвучил планы РФ по зерну
Москва и Киев договорились о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины. Такое решение было принято на переговорах в Стамбуле. Россия пошла на этот шаг доброй воли не просто так, пояснил в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
2022-07-16T05:15
2022-07-16T05:15
2022-07-16T05:15
новости
алексей зубец
зерно
эксперт
россия
запад
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Он уточнил, что пока Запад встречных шагов в обмен на эту сделку делать не собирается, а это значит, что в скором времени добрая воля России в этом вопросе закончится, не получив должного ответа.Зубец добавил, что изменение западной риторики произойдет только в том случае, если Москва перекроет поставки газа и нефти, "вот тогда с ними можно будет говорить".
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей зубец, зерно, эксперт, россия, запад
"Эта благотворительность рассчитана на короткий срок": Зубец озвучил планы РФ по зерну
Москва и Киев договорились о создании координационного центра по экспорту зерна с Украины. Такое решение было принято на переговорах в Стамбуле. Россия пошла на этот шаг доброй воли не просто так, пояснил в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
Россия сделала шаг доброй воли по отношению к мировым партнерам по части продовольствия. Но эта благотворительность рассчитана на короткий период времени. И Россия, наверняка, захочет встречных политических шагов от запада, пока мы их не увидели. Значит эта сделка не будет долгой
Алексей зубец
Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ
Он уточнил, что пока Запад встречных шагов в обмен на эту сделку делать не собирается, а это значит, что в скором времени добрая воля России в этом вопросе закончится, не получив должного ответа.
Зубец добавил, что изменение западной риторики произойдет только в том случае, если Москва перекроет поставки газа и нефти, "вот тогда с ними можно будет говорить".
История с зерном
Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.
В ответ на это в конце июня Россия покинула остров Змеиный. В Минобороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса.
Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено Москвой как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.