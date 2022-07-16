"Эта благотворительность рассчитана на короткий срок": Зубец озвучил планы РФ по зерну

Последние недели Запад совместно с Украиной обвиняют Россию в блокировании экспорта зерна. В частности, многократно звучали заявления о том, что Москва заминировала с этой целью акваторию Черного моря.

В ответ на это в конце июня Россия покинула остров Змеиный. В Минобороны РФ пояснили, что это действие носит характер жеста доброй воли, чтобы лишить Киев возможности спекулировать на проблеме продовольственного кризиса.

Однако обвинения в адрес Москвы звучать так и не перестали, что было оценено Москвой как попытка передела глобального агропромышленного рынка в пользу США.