Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки - 16.07.2022 Украина.ру
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Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки
Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки - 16.07.2022 Украина.ру
Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки
В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинских войск за сутки погибли 7 человек, 19 мирных жителей ранены. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны Республики
2022-07-16T09:53
2022-07-16T09:55
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"За минувшие сутки, с 08.00 15 июля до 08.00 16 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - отметили в ведомстве.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня докладывало о 101 факте ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины.Украинские силовики применили реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм. В общей сложности было выпущено 935 боеприпасов по Донецку, Горловке, Макеевке, Доломитному, Ясиноватой и другим населенным пунктам. Как установили в представительстве, повреждены 27 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
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днр, всу, новости

Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки

09:53 16.07.2022 (обновлено: 09:55 16.07.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of UkraineВСУ снайпер оружие винтовка
ВСУ снайпер оружие винтовка - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинских войск за сутки погибли 7 человек, 19 мирных жителей ранены. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны Республики
"За минувшие сутки, с 08.00 15 июля до 08.00 16 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - отметили в ведомстве.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня докладывало о 101 факте ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины.

Украинские силовики применили реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм.
В общей сложности было выпущено 935 боеприпасов по Донецку, Горловке, Макеевке, Доломитному, Ясиноватой и другим населенным пунктам.
Как установили в представительстве, повреждены 27 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Митинг в честь пятилетия провозглашения ДНР - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 15:45
Киев в ярости: еще одна страна вслед за РФ и Сирией признала ДНРКНДР признала независимость Донецкой Народной Республики. Такое заявление 13 июля сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале
 
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