https://ukraina.ru/20220716/1036489552.html

Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки

Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки - 16.07.2022 Украина.ру

Жертвами украинских военных стали семь жителей ДНР за сутки

В Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинских войск за сутки погибли 7 человек, 19 мирных жителей ранены. Об этом говорится в сообщении штаба территориальной обороны Республики

2022-07-16T09:53

2022-07-16T09:53

2022-07-16T09:55

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"За минувшие сутки, с 08.00 15 июля до 08.00 16 июля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли 7 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - отметили в ведомстве.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня докладывало о 101 факте ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины.Украинские силовики применили реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию калибра 155 мм, 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм. В общей сложности было выпущено 935 боеприпасов по Донецку, Горловке, Макеевке, Доломитному, Ясиноватой и другим населенным пунктам. Как установили в представительстве, повреждены 27 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

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