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Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны

Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны - 16.07.2022 Украина.ру

Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны

Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО, предположил на днях сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative

2022-07-16T09:29

2022-07-16T09:29

2022-07-16T09:38

нато

новости

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"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс", — отметил Пол.Сенатор также выразил мнение, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии. Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация.По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью. В свою очередь, в МИД напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Государствами, ранее входившими в состав СССР и вступившими в этот военный блок, стали Латвия, Литва, и Эстония после пятого расширения НАТО в 2004 году.

https://ukraina.ru/20220705/1034295969.html

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2022

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нато, новости