Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны - 16.07.2022 Украина.ру
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Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны
Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны - 16.07.2022 Украина.ру
Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны
Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО, предположил на днях сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative
2022-07-16T09:29
2022-07-16T09:38
нато
новости
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"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс", — отметил Пол.Сенатор также выразил мнение, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии. Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация.По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью. В свою очередь, в МИД напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Государствами, ранее входившими в состав СССР и вступившими в этот военный блок, стали Латвия, Литва, и Эстония после пятого расширения НАТО в 2004 году.
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нато, новости

Американский сенатор призвал не брать в НАТО постсоветские страны

09:29 16.07.2022 (обновлено: 09:38 16.07.2022)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.07.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Оставшиеся вне Североатлантического альянса постсоветские страны не будут приняты в состав НАТО, предположил на днях сенатор Рэнд Пол в статье для журнала American Conservative
"Мы больше не можем праздно бросаться словами ради эмоциональной и политической выгоды. Когда мы обсуждаем расширение НАТО, нам должны четко дать понять, что оставшиеся страны, входившие в состав Советского Союза, не будут приняты в альянс", — отметил Пол.
Сенатор также выразил мнение, что Россия не потерпит размещения определенных систем вооружения в Финляндии.
Лидеры стран НАТО на саммите 29 июня официально пригласили Швецию и Финляндию вступить в альянс. Это стало возможным после нескольких раундов переговоров с Турцией, в том числе на высшем уровне, после которых Анкара сняла свои возражения по присоединению новых членов.
Москва при этом не раз подчеркивала, что цель альянса — конфронтация.
По мнению представителя Кремля Дмитрия Пескова, дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасностью. В свою очередь, в МИД напоминали, что Россия остается открытой к диалогу с Североатлантическим альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Государствами, ранее входившими в состав СССР и вступившими в этот военный блок, стали Латвия, Литва, и Эстония после пятого расширения НАТО в 2004 году.
Скандинавия - НАТО Столтенберг Швеция Финляндия - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
5 июля, 14:31
Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТОВ пресс-службе НАТО сообщили, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июля постоянные представители стран альянса в присутствии глав МИД Швеции и Финляндии подписали протоколы о присоединении
 
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