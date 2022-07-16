https://ukraina.ru/20220716/1036455591.html

США хотят воспользоваться ситуацией с зерном для ввоза оружия на Украину - Марков

США хотят воспользоваться ситуацией с зерном для ввоза оружия на Украину - Марков - 16.07.2022 Украина.ру

США хотят воспользоваться ситуацией с зерном для ввоза оружия на Украину - Марков

В вопросе вывоза зерна из Украины разные страны придерживаются различных подходов. Такое мнение высказал директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы пятого созыва Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-07-16T06:15

2022-07-16T06:15

2022-07-16T06:15

сша

зерно

украина

оружие

новости

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Так, Россия и Турция хотят, чтобы были разминированы порты."Россия на себя взяла обязательства, пока порты будут разминированы, в течение двух-трех недель чтобы вывезли иностранные корабли это зерно. Раньше между турецким и российским подходом было так, что, с точки зрения турок, нужно просто вывозить это зерно, а с точки зрения России - нужны корабли, которые идут туда за зерном. Они должны проверяться, чтобы они не везли оружие", - сказал Марков.По его словам, у РФ есть серьезное подозрение, что этими кораблями будет не столько вывозиться зерно, сколько завозиться оружие, "непосредственно в порты, такая логистика завоза этого оружия значительно легче".Он добавил, что есть и киевский подход."Это подход киевского репрессивного режима, который является главным врагом народа Украины. Киевский подход заключается в том, чтобы порты были разминированы, но на это время, чтобы страны НАТО дали гарантии безопасности Украине. <...> Гарантии практические – должны зайти военные корабли НАТО в порты Украины. Далее они предполагают совершить провокации, чтобы спровоцировать боевые действия между кораблями Черноморского флота России и военными кораблями стран НАТО - для того, чтобы началась война между НАТО и Россией, во всяком случае, ограниченна война морская, на Черноморском театре военных действий”, - сказал Марков.По его словам, за счет этого они хотят получить массированную поддержку со стороны НАТО, чтобы "НАТО за них воевало в войне с Россией".Он добавил, что эти подходы во многом взаимоисключающие, именно поэтому, по его мнению, так долго и тяжело идут переговоры по зерну.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сша, зерно, украина, оружие, новости