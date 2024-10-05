Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской - 05.10.2024 Украина.ру
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Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской
Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской - 05.10.2024 Украина.ру
Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской
Украинская армия обладает потенциалом для интервенции в Гомельскую область Белоруссии, но не обладает реальными возможностями для этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
2024-10-05T05:15
2024-10-05T05:15
новости
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украина
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кто
союзное государство
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После вторжения ВСУ в Курскую область некоторые комментаторы из Белоруссии предположили возможность повторения таких событий в районе города Добруш приграничной Гомельской области. По мнению Зимовского, такие мнения основаны на искаженном представлении об этой стране."Гомельская область – это достаточно населенный регион со смешанным городским и сельским населением. Сам Добруш – это немалый город, насыщенный промышленными предприятиями. Территория вокруг него не представляет привлекательную для наступления местность, - сказал Зимовский. - Во-вторых, эта 15-тысячная группировка Украины размазана по всей украинско-белорусской границе. Чтобы провести эффективное наступление на тот же Добруш, киевскому режиму пришлось бы сгруппировать определенное количество сил".Он отметил, что для успеха вторжения ВСУ в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. Такой группировки у Украины нет для вторжения в белорусский регион и собрать ее одномоментно невозможно.Эксперт также обратил внимание на сосредоточение близ белорусско-украинской границы южной группировки белорусских сухопутных войск и спецназа, которая оценивается в три тысячи человек. По мнению Зимовского, это два полка хорошо обученной и мотивированной пехоты, поддержанной танками, артиллерией и РСЗО. Белорусская армия в постсоветский период училась воевать в обороне и на границе Гомельской области с Украиной все готово к встрече врага.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 году
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Новости
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новости, курская область, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, всу, сво, кто, союзное государство, министерство обороны белоруссии, украинская армия, дрг, государственная граница
Новости, Курская область, Украина, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, КТО, Союзное государство, Министерство обороны Белоруссии, украинская армия, ДРГ, государственная граница

Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской

05:15 05.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ "Roshel Senator"
Российские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ Roshel Senator
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Украинская армия обладает потенциалом для интервенции в Гомельскую область Белоруссии, но не обладает реальными возможностями для этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
После вторжения ВСУ в Курскую область некоторые комментаторы из Белоруссии предположили возможность повторения таких событий в районе города Добруш приграничной Гомельской области. По мнению Зимовского, такие мнения основаны на искаженном представлении об этой стране.
"Гомельская область – это достаточно населенный регион со смешанным городским и сельским населением. Сам Добруш – это немалый город, насыщенный промышленными предприятиями. Территория вокруг него не представляет привлекательную для наступления местность, - сказал Зимовский. - Во-вторых, эта 15-тысячная группировка Украины размазана по всей украинско-белорусской границе. Чтобы провести эффективное наступление на тот же Добруш, киевскому режиму пришлось бы сгруппировать определенное количество сил".
Он отметил, что для успеха вторжения ВСУ в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. Такой группировки у Украины нет для вторжения в белорусский регион и собрать ее одномоментно невозможно.
"Да, южная граница постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств (дроны, техническая разведка и радиоразведка), которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. Но с военной точки зрения нападение на Гомельскую область прямо сейчас не принесет Украине никаких бонусов", - признал Зимовский.
Эксперт также обратил внимание на сосредоточение близ белорусско-украинской границы южной группировки белорусских сухопутных войск и спецназа, которая оценивается в три тысячи человек. По мнению Зимовского, это два полка хорошо обученной и мотивированной пехоты, поддержанной танками, артиллерией и РСЗО. Белорусская армия в постсоветский период училась воевать в обороне и на границе Гомельской области с Украиной все готово к встрече врага.
Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.ру
Ранее на эту тему: Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 году
 
НовостиКурская областьУкраинаБелоруссияВооруженные силы УкраиныВСУСВОКТОСоюзное государствоМинистерство обороны Белоруссииукраинская армияДРГгосударственная граница
 
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