https://ukraina.ru/20241005/1057862206.html

Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской

Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской - 05.10.2024 Украина.ру

Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской

Украинская армия обладает потенциалом для интервенции в Гомельскую область Белоруссии, но не обладает реальными возможностями для этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-10-05T05:15

2024-10-05T05:15

2024-10-05T05:15

новости

курская область

украина

белоруссия

вооруженные силы украины

всу

сво

кто

союзное государство

министерство обороны белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/12/1056932455_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_7a08328756108903ce72d05680b6a053.jpg

После вторжения ВСУ в Курскую область некоторые комментаторы из Белоруссии предположили возможность повторения таких событий в районе города Добруш приграничной Гомельской области. По мнению Зимовского, такие мнения основаны на искаженном представлении об этой стране."Гомельская область – это достаточно населенный регион со смешанным городским и сельским населением. Сам Добруш – это немалый город, насыщенный промышленными предприятиями. Территория вокруг него не представляет привлекательную для наступления местность, - сказал Зимовский. - Во-вторых, эта 15-тысячная группировка Украины размазана по всей украинско-белорусской границе. Чтобы провести эффективное наступление на тот же Добруш, киевскому режиму пришлось бы сгруппировать определенное количество сил".Он отметил, что для успеха вторжения ВСУ в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. Такой группировки у Украины нет для вторжения в белорусский регион и собрать ее одномоментно невозможно.Эксперт также обратил внимание на сосредоточение близ белорусско-украинской границы южной группировки белорусских сухопутных войск и спецназа, которая оценивается в три тысячи человек. По мнению Зимовского, это два полка хорошо обученной и мотивированной пехоты, поддержанной танками, артиллерией и РСЗО. Белорусская армия в постсоветский период училась воевать в обороне и на границе Гомельской области с Украиной все готово к встрече врага.Полный текст интервью Александр Зимовский: Россия в Угледаре втоптала ВСУ в пыль и готова сразиться с новой 500-тысячной армией читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы в Арденнах в 1945 году

курская область

украина

белоруссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, украина, белоруссия, вооруженные силы украины, всу, сво, кто, союзное государство, министерство обороны белоруссии, украинская армия, дрг, государственная граница