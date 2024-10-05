Зимовский сравнил шансы ВСУ в Курской области и Гомельской
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота захватили колесную боевую бронированную машину ВСУ "Roshel Senator"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Украинская армия обладает потенциалом для интервенции в Гомельскую область Белоруссии, но не обладает реальными возможностями для этого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
После вторжения ВСУ в Курскую область некоторые комментаторы из Белоруссии предположили возможность повторения таких событий в районе города Добруш приграничной Гомельской области. По мнению Зимовского, такие мнения основаны на искаженном представлении об этой стране.
"Гомельская область – это достаточно населенный регион со смешанным городским и сельским населением. Сам Добруш – это немалый город, насыщенный промышленными предприятиями. Территория вокруг него не представляет привлекательную для наступления местность, - сказал Зимовский. - Во-вторых, эта 15-тысячная группировка Украины размазана по всей украинско-белорусской границе. Чтобы провести эффективное наступление на тот же Добруш, киевскому режиму пришлось бы сгруппировать определенное количество сил".
Он отметил, что для успеха вторжения ВСУ в Курскую область противнику потребовалось почти 30 тысяч солдат при поддержке большого количества тяжелой техники. Такой группировки у Украины нет для вторжения в белорусский регион и собрать ее одномоментно невозможно.
"Да, южная граница постоянно находится под давлением украинских ДРГ и разведывательных средств (дроны, техническая разведка и радиоразведка), которые весьма эффективно отслеживают ситуацию на белорусской территории. Но с военной точки зрения нападение на Гомельскую область прямо сейчас не принесет Украине никаких бонусов", - признал Зимовский.
Эксперт также обратил внимание на сосредоточение близ белорусско-украинской границы южной группировки белорусских сухопутных войск и спецназа, которая оценивается в три тысячи человек. По мнению Зимовского, это два полка хорошо обученной и мотивированной пехоты, поддержанной танками, артиллерией и РСЗО. Белорусская армия в постсоветский период училась воевать в обороне и на границе Гомельской области с Украиной все готово к встрече врага.
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