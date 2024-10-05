https://ukraina.ru/20241005/1057883100.html

Интригует против Зеленского и хочет перестроить Украину. Чем занята главред "Зеркала недели" Мостовая

Интригует против Зеленского и хочет перестроить Украину. Чем занята главред "Зеркала недели" Мостовая - 05.10.2024 Украина.ру

Интригует против Зеленского и хочет перестроить Украину. Чем занята главред "Зеркала недели" Мостовая

В украинской политике и судьбе страны журналисты всегда играли существенную роль. Их использовали разные кланы в борьбе за власть. По сигналу они даже провоцировали общественные протесты, которые могли перерасти в цветные революции.

2024-10-05T05:12

2024-10-05T05:12

2024-10-05T05:12

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Юлия Мостовая, главред издания "Зеркало недели" и жена экс-министра обороны Анатолия Гриценко несомненно относится к числу тех представителей четвертой власти, которые помогли украинцам оказаться в их нынешней ситуации.Журналистскую карьеру она начала в издании своего отца Владимира Мостового в начале 1990х. Издание называлось "Прапор коммунизма" ("Знамя коммунизма"). Одной из основных тем издания была критика украинского национализма. В 1991 году его переименовали в "Киевский вестник". Как вспоминала сама Мостовая, отец критически относился к ее журналистской деятельности, критикуя за безграмотность. Писала она исключительно на нейтральные темы о быте и моде. И только 23 августа 1991 года во время путча ГКЧП написала свою первую политическую статью.В 1992 она переходит в агентство "Франс-пресс", а затем – в "Киевские ведомости". Определенным толчком ее дальнейшей карьеры стало интервью с известным русофобом и советником президента США Збигневом Бжезинским.В 1994 году отец и дочь Мостовые познакомились предпринимателем Юрием Орликовым из семьи русских иммигрантов в США, который основал "Зеркало недели", в котором Владимир Мостовой стал редактором, а его дочь – его заместителем. В 2011 ее отец отходит от дел, и Юлия занимает место главреда "Зеркала недели".Издание изначально предполагалось, как дайджест "Нового русского слова", популярной в США газеты русских иммигрантов. Однако Мостовая перевела его в формат украинской политической жизни со всем ее скандалами.В 1996 году Орликов продал 40% акций издания бывшему премьер-министру Павлу Лазаренко, который впоследствии окажется в американской тюрьме за коррупцию. С 1996 года "Зеркало недели" специализируется на расследованиях и "кухне" украинских политических баталий в окружении Леонида Кучмы.Информацию она могла получать от своего первого гражданского мужа Александра Разумкова, советника Леонида Кучмы, отца будущего спикера Дмитрия Разумкова и основателя Украинского центра экономических и политических исследований (после его смерти – Центр Разумкова).В 2000-2001 Мостовая вместе с рядом других журналистов становится одним из организаторов акции "Украина без Кучмы". Одним из поводов, по ее словам, стало давление на журналистов после ряда публикаций о представителях украинской власти.В тот период она близко общается с Юлией Тимошенко, ставшей затем одним из лидеров протестов против Кучмы и Оранжевого майдана. Затем, уже вовремя Евромайдана она критикует Юлию Тимошенко, для которой власть стала самоцелью, тогда, как у нее внутри всё выжжено, вытоптано и осталась лишь яркая оболочка, как говорит Мостовая.В 2002 году, вспоминала Мостовая, она вместе с журналисткой Аленой Притулой хитростью собрали на квартире Виктора Ющенко, Юлию Тимошенко, главу КПУ Петра Симоненко и главу Соцпартии Александра Мороза, чтобы те могли сговориться о совместных протестах."Когда Ющенко с порога увидел эту компанию, он драпанул. Я за ним. За пиджак вытаскиваю из лифта, чтобы он сел за стол и поучаствовал в переговорах", - вспоминала Мостовая. В тот период прозападной оппозиции и националистам потребовалось немало усилий, чтобы вытолкнуть перед собой вперед упирающегося и слабохарактерного Ющенко, который мечтал лишь о беззаботной жизни на пасеке.Леонид Кучма, по словам Мостовой, в тот период был сильно деморализован кассетным скандалом, так как понимал, что не убивал журналиста Георгия Гонгадзе, но понимал, что враг — в его команде и кто-то очень близкий.Накануне Оранжевой революции она выходит замуж за будущего министра обороны Анатолия Гриценко. Впоследствии тот признавал, что его супруга знает об украинской политике больше него. "Она о политиках писала тогда, когда я вообще этим не интересовался и работал далеко от партийно-политического серпентария", - рассказывал Гриценко.После Оранжевой революции она продвигала будущего президента Петра Порошенко. По ее словам, она посоветовала ему тогда сменить золотые коронки, которые нелепо смотрелись во рту бизнесмена, подавшегося в большую политику.По натуре Мостовая – любительница интриг и "дворцовых" заговоров. Ей интересно исподтишка влиять на политику, оставаясь в тени. "Меня ужасно интересовало закулисье, я копошилась в этих историях. Позднее это подхватили Сергей Лещенко, Мустафа Найем [организаторы Евромайдана] и Соня Кошкина [главред "Левого берега"]. Они стали шпионами в закулисье", - рассказывала Мостовая. В другом интервью она утверждала, что журналисты – всегда разведчики.Мостовая в полной мере ощущает себя четвертой властью и ей нравится влиять на политические процессы. "Если политики не формируют повестку дня, необходимую для развития страны, то это должны делать журналисты", - рассказывает главред "Зеркала недели". Она также отмечала, что все авторы "Зеркала" пытались во многих ситуациях натягивать на себя государственные функции.Мостовая также хвасталась, что в апреле 2014 года, после Евромайдана, "Зеркало недели" опубликовало результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) о настроениях в юго-восточных областях Украины. По ее словам, из Кремля через посредников у КМИС даже пытались выяснить, насколько серьезно проводилось исследование, показавшее, что в этих регионах большинство было за Украину и поддерживало новую власть."В Кремле иначе себе представляли настроения в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Николаевской областях. Но там, изучив результаты исследования с лупой, поняли, что их не ждут в этих регионах Украины. А украинская власть даже не подумала "замерять температуру" в этих областях. Это сделали "Зеркало недели" вместе с КМИСом за деньги Сергея Таруты", - хвасталась Мостовая, гордая тем, что социологические манипуляции якобы уберегли от российского вмешательства в 2014 году.Сейчас Мостовая продолжает интриговать, только действует уже против Владимира Зеленского. В конце сентября текущего года западное издание The Economist сообщило, что доверие к Зеленскому резко упало. Главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая, которую цитирует The Economist, отметила, что страна беременна ожиданием новых политических лидеров.Почти теми же словами она говорила в начале 2000х во время заговоров против Леонида Кучмы.Недавно она также рассказывала, что после окончания войны украинцам надо будет создать концептуально другое государство, с другими институтами и приоритетами — от экономического сектора до создания государства. Иными словами, Мостовая считает, что Украину необходимо полностью переформатировать. Именно журналисты, говорит Мостовая, уже сейчас должны искать новых людей, которые будут этим заниматься.И таковыми, похоже, должны оказаться молодые прозападные неолибералы, вроде тех, кого изображала из себя команда Зеленского в 2019.В контексте предстоящих выборов в США "Зеркало недели" явно делает ставку на Демпартию и Камаллу Харрис. Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что "Зеркало недели" поддерживает фонд Джорджа Сороса "Возрождение"*, требуя от Зеленского поделиться с ними властью. "Ты, мол, наш президент. Только поделись, пожалуйста, властью. Зеркало недели Мостовой-Гриценко, финансируемое фондом "Возрождение", так и пишет: "надо оторвать Кабмин от груди Ермака", который работает "вышибалой в ОП", и назначить вместо 5-6 менеджеров правительство "технократов", - пишет Дубинский.Иными словами, Мостовая продолжает действовать, как разведчик или шпион, чего она требовала от украинских журналистов. Только по результатам ее работы можно сделать вывод, что разведчик она отнюдь не украинский, а цель переформатирования Украины – окончательное и бесповоротное превращение страны в колонию США.О том, чем занимается ныне бывший президент Украины Янукович - в статье Дмитрия Ковалевича Дважды проигравший в цветных революциях. Беглый президент Виктор Янукович, которым пугают украинцев* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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