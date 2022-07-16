https://ukraina.ru/20220716/1036450763.html

16 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины

16 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины - 16.07.2022 Украина.ру

16 июля 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Украины

16 июля 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину "суверенным национальным государством", которое должно было стать нейтральным и... Украина.ру, 16.07.2022

2022-07-16T10:02

2022-07-16T10:02

2022-07-16T11:05

история

декларация

суверенитет

украина

1991

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036455888_61:70:720:440_1920x0_80_0_0_5d7c11053666cf3a861e541127946648.jpg

16 июля 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину "суверенным национальным государством", которое должно было стать нейтральным и безъядерным. Ни одна из этих целей ныне не достигнута.В конце 1980-х годов в социально-политической жизни Украины (тогда ещё – Украинской Советской Социалистической Республики, УССР) происходили радикальные изменения. Годы горбачевской перестройки, с одной стороны, продемонстрировали неспособность властей решить неотложные вопросы экономического развития страны, полноценно и качественно обеспечить реализацию назревшей системной модернизации советского общества.А с другой – способствовали появлению и активному развитию ряда групп, объединений и организаций, возникших без формального согласия партийных и государственных органов, которые не имели официальной регистрации, что дало им название "неформалы". Уже в июне 1989 год, по данным идеологической комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Украины (ЦК КПУ), в республике действовало более 47 тысяч неформальных самодеятельных объединений.Наиболее активной частью спектра неформального движения в республике были общественно-политические, культурно-исторические и экологические общественные формирования. По степени влияния в обществе, численности рядов, масштабам и интенсивности деятельности в этот период заметно выделялись Общество украинского языка им. Т. Г. Шевченко, историко-просветительское общество "Мемориал" (признано в России иноагентом), экологическое общественное объединение "Зеленый мир", всеукраинские учредительные конференции которых проходили в Киеве в феврале-апреле 1989 года.Именно участие в работе неформальных организаций стало для многих людей первым шагом к активной общественно-политической деятельности. Фактически "неформалы" создали массовую социальную базу и широкую основу для развития мощного национально-демократического движения. Важную роль в этом сыграл Народный Рух Украины, учредительный съезд которого состоялся 8-10 сентября 1989 года в Киеве и провозгласил создание "Народного Руха Украины за перестройку". Стоит отметить, что эта организация с самого начала использовалась коммунистической номенклатурой УССР в торгах с Москвой и борьбе за власть. Символом этого стало выступление на учредительном съезде Руха Леонида Кравчука, тогда секретаря ЦК КПУ по идеологии.После полудемократических выборов в Верховный Совет УССР весной 1990 года новоизбранные депутаты начали работать в режиме настоящего парламентаризма: сессия длилась не 1 – 2 дня, как в советское время, а 60 рабочих дней. Почти сразу сформировались как демократическая оппозиция в лице "Народной Рады" (125 депутатов), так и правящая группа "За советскую суверенную Украину" (т. н. "группа-239") из тех коммунистов, которые действовали в русле решений ЦК КПУ. Остальные депутаты (преимущественно также члены Компартии) занимали промежуточную позицию.Однако вектор движения был понятен: ведь даже "группа-239" с не слишком прогрессивной позицией поставила в свое название словосочетание "суверенная Украина". При этом с парламентской трибуны впервые выступали те, кто ещё недавно сидел в советских лагерях за политические убеждения. В мае 1990-го бывшие диссиденты сформировали в оппозиционной "Народной раде" группу "Независимость", и под куполом Верховной Рады УССР начали звучать призывы к провозглашению суверенитета Украины – по образцу республик Прибалтики.В июне 1990 года в Верховной Раде была создана рабочая группа по подготовке текста Декларации о государственном суверенитете. Ее возглавил депутат-коммунист Сергей Дорогунцов, который пользовался уважением и у многих оппозиционеров-демократов. Украина была далеко не первой советской республикой, собравшейся объявить о суверенитете. Так, 12 июня 1990-го была принята "Декларация о государственном суверенитете РСФСР", которая стала пятым подобным документом. "Парад суверенитетов" был вызван тем, что в Москве пытались реализовать принцип: если нельзя запретить явление, надо его возглавить.С 28 июня по 11 июля 1990-го в Верховной Раде продолжалось представление и обсуждение проектов документа. Всего их было 12: официальный от Президиума парламента, от депутатской группы "За советскую суверенную Украину", а остальные – от оппозиции, в том числе авторские. Например, были проекты Сергея Головатого в соавторстве с Евгением Тимченко (тогда старший научный сотрудник Института государства и права), членов "Народной Рады" Степана Хмары, Сергея Семенца, Татьяны Яхеевой, Ивана Валени, группы депутатов в составе Ларисы Скорик, Ивана Зайца и Владимира Ивасюка, а также вариант лидера "республиканцев" Левко Лукьяненко.Оппозиция сосредоточилась на сохранении территориальной целостности Украины, обеспечении экономической самостоятельности, формировании собственных вооруженных сил, введении украинского гражданства, принятии новой Конституции, решении проблемы с подписанием нового Союзного договора. Для Компартии же (напомню, большинства в ВР) Декларация должна была стать основой для заключения нового Союзного договора. Номенклатура стремилась сохранить Украину как социалистическую республику в составе новой советской федерации, и поначалу не соглашалась на независимую экономическую систему и собственные вооруженные силы.В конце концов, за основу Декларации взяли проекты депутата Сергея Головатого и Президиума Верховной Рады. Основные положения – в частности, ключевое определение суверенитета Украины – включил в текст Декларации профессор-юрист Владимир Василенко, который консультировал рабочую группу и имел тесные рабочие отношения с Иваном Плющом, первым заместителем спикера. Василенко, кстати, работал над кандидатской диссертацией о суверенитете ещё в 1960-е годы, во время "хрущёвской оттепели".Если что-то и повлияло существенно на работу над Декларацией и радикализацию её содержания, то это отъезд без разрешения сессии 63-х депутатов во главе с председателем Рады Владимиром Ивашко на XXVIII съезд КПСС. 5 июля 1990-го Верховная Рада голосами более чем 300 депутатов, в том числе и коммунистов, выдвинула требование к "беглецам" о ​​возвращении из Москвы. Кстати, большинство делегатов съезда КПСС из числа депутатов вернулось в Киев.Не подчинился этому решению Владимир Ивашко, который принял предложение Михаила Горбачева и решил баллотироваться на пост заместителя Генерального секретаря ЦК КПСС. Он подал в отставку с должности председателя Верховной Рады – чем политически похоронил себя, став чужим и для Москвы, и для Киева.Плющ после отъезда Ивашко председательствовал на заседаниях Верховного Совета. Так было и 16 июля 1990 года. Василенко в воспоминаниях характеризовал Плюща как "человека с опытом, авторитетом и украинским сентиментом, который понимал значение документа", который был вынесен на обсуждение. Именно в тот день Верховная Рада Украинской ССР большинством в почти 80% приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины: 355 – за, 4 – против, при одном воздержавшемся. Ни одного известного коммунистического функционера среди этих пяти людей не было."Демократы" позже заявляли, что именно им удалось убедить рабочую группу, и записать в название документа "Украина" вместо "Украинская ССР", как на том настаивали коммунисты. Это действительно был один из самых принципиальных и острых вопросов, и "группа-239" в последний момент получила из ЦК КПУ отмашку – поддержать предложения "Народной Рады". Украинская ССР была провозглашена "суверенным национальным государством". Что интересно: понятие "национальное государство" и "национальная государственность" отсутствуют в тексте действующей Конституции Украины.В преамбуле Декларация провозгласила "верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории, независимость и равноправие во внешних отношениях". Были задекларированы права Украины на собственную денежную единицу, таможенную и налоговую системы, госбюджет и вооружённые силы. Декларация создала условия для республиканского законотворчества и независимого от союзного законодательства, что быстро привело к правовой коллизии, известной под названием "война законов".Примечательно, что записанный в Декларации пункт о намерениях Украины стать внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством в 1990 году воспринимался украинскими "демократами" исключительно как инструмент развала СССР. "На тот момент это было однозначно правильное решение. Ведь УССР до этого в составе СССР была частью Варшавского договора. Нам было нужно уберечься от перспективы быть снова втянутыми в какие-то советские военные авантюры. Тогда же о НАТО еще речь не шла, а Варшавский договор был реальной опасностью, поэтому мы внесли в декларацию положение о внеблоковом статусе Украины. Для нас тогда это означало – прочь от Москвы!" – говорил в июле 2022 года бывший депутат Верховной Рады Олесь Шевченко.Лондонская газета The Times 17 июля 1990 года так написала об украинской Декларации: "В то время как Украина не пошла так далеко, как Балтийские государства, и воздержалась от требования независимости, она пошла дальше, чем Молдавия, Узбекистан или Российская Федерация, предоставляя себе право на собственные вооруженные силы, внутренние войска и органы госбезопасности".Уже после распада СССР американский политолог Збигнев Бжезинский назвал украинскую Декларацию "первым гвоздём в гроб советской империи".Однако через 32 года после принятия этого документа очевидно, что именно попытка отказаться от задекларированных 16 июля 1990 года нейтральности и безъядерного статуса стала главной причиной того, что ныне Украина фактически потеряла суверенитет над своей территорией. И речь не о Крыме, Донбассе или южных областях, а в первую очередь о формально подконтрольных Киеву территориях, которыми руководят из западных посольств.Парадоксально, но в июле 1990-го именно желание понравиться Западу – с надеждой на поддержку реальной независимости Украины в будущем – было главным толчком к принятию пункта о нейтральности и безъядерном статусе. Их даже приняли с голоса по предложению номенклатурного писателя Ивана Драча, который к тому времени осознал себя "патриотом"."Предложение Драча исходило из того, что если Украина провозгласит постоянный нейтралитет, это поможет в будущем с международным признанием нашей суверенности. Это был единственный довод. Мы тогда ставили на эту карту, чтобы добиться большей приверженности международного сообщества в признании стремлений Украины, – вспоминал в июле 2020-го бывший депутат ВР Тарас Стецькив. – С моей точки зрения, это следовало из комплекса неполноценности. Не было еще твердого понимания, что мы должны стать с колен, твердо на ноги и действовать прагматично, как этого требуют наши украинские интересы. И хотелось понравиться старшим братьям – что на Востоке, что на Западе. Поэтому записывали нейтральный статус и безъядерные принципы. Большинство в "Народном совете" считали, что можно прогнуться перед нашими будущими западными союзниками, лишь бы признали наши претензии на будущую независимость".Что ж, именно в состоянии этого "прогиба перед Западом" и живёт Украина уже больше тридцати лет.

https://ukraina.ru/20211201/1032771787.html

https://ukraina.ru/20220317/1033546423.html

https://ukraina.ru/20220623/1034191495.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, декларация, суверенитет, украина, 1991