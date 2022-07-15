https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036426562.html
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники
И Россия, и Украина активно пользуются на поле боя беспилотниками. Часть из них обнаруживают тепловизоры, что позволяет сбивать "разведчиков". А другие дроны не имеют такого слабого места, поэтому в России для них придумали специальные ружья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T07:00
2022-07-15T07:00
2022-07-15T07:00
россия
юрий кнутов
новости
беспилотники
дроны
ружья
военный эксперт
калашников
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Он добавил, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, юрий кнутов, новости, беспилотники, дроны, ружья, военный эксперт, калашников
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники
Концерн "Калашников" разработал электромагнитные ружья
И Россия, и Украина активно пользуются на поле боя беспилотниками. Часть из них обнаруживают тепловизоры, что позволяет сбивать "разведчиков". А другие дроны не имеют такого слабого места, поэтому в России для них придумали специальные ружья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.