https://ukraina.ru/20220715/bespilotniki-1036426562.html

Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники

Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру

Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники

И Россия, и Украина активно пользуются на поле боя беспилотниками. Часть из них обнаруживают тепловизоры, что позволяет сбивать "разведчиков". А другие дроны не имеют такого слабого места, поэтому в России для них придумали специальные ружья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

2022-07-15T07:00

2022-07-15T07:00

2022-07-15T07:00

россия

юрий кнутов

новости

беспилотники

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ружья

военный эксперт

калашников

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Он добавил, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.

https://ukraina.ru/20220714/1036340651.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, юрий кнутов, новости, беспилотники, дроны, ружья, военный эксперт, калашников