Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру
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Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники - 15.07.2022 Украина.ру
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники
И Россия, и Украина активно пользуются на поле боя беспилотниками. Часть из них обнаруживают тепловизоры, что позволяет сбивать "разведчиков". А другие дроны не имеют такого слабого места, поэтому в России для них придумали специальные ружья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
2022-07-15T07:00
2022-07-15T07:00
россия
юрий кнутов
новости
беспилотники
дроны
ружья
военный эксперт
калашников
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Он добавил, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
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россия, юрий кнутов, новости, беспилотники, дроны, ружья, военный эксперт, калашников
Кнутов: Россия ставит в "Ступор" украинские беспилотники

Концерн "Калашников" разработал электромагнитные ружья

07:00 15.07.2022
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчения "Запад-2021" в Калининградской области
Учения Запад-2021 в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Алексей Куденко
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И Россия, и Украина активно пользуются на поле боя беспилотниками. Часть из них обнаруживают тепловизоры, что позволяет сбивать "разведчиков". А другие дроны не имеют такого слабого места, поэтому в России для них придумали специальные ружья. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Сейчас появились у нас электромагнитные ружья, два типа. "Ступор" разработки концерна "Калашников" серии REX, дальность 1,5-2 километра, сектор 20 градусов. Они прерывают сигнал между оператором и аппаратом, потом садят его она землю. Опробовали их уже на поле боя, оказались очень эффективны, сейчас будут ими наполнять войска.

Юрий Кнутов
Военный эксперт, директор музея войск ПВО
Он добавил, что в России также планируют производить ударные вертолетные беспилотники массой 750 килограммов. На такой дрон будут ставить танковую версию пулемета Калашникова, нести он будет 550 патронов, 8 ракет и 16 бомб.
Юрий Кнутов интервью
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Кнутов об иранских, российских и украинских беспилотниках и новой тактике СВО
 
РоссияЮрий КнутовНовостибеспилотникидроныружьявоенный экспертКалашников
 
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