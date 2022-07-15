https://ukraina.ru/20220715/1036472232.html

Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле

Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле - 15.07.2022 Украина.ру

Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле

Российское Минобороны в ходе переговоров в Стамбуле предложило план мер, которые обеспечат экспорт продовольственных товаров и не позволят использовать эти логистические цепочки для поставок оружия, говорится в сообщении ведомства от 15 июля

2022-07-15T14:54

2022-07-15T14:54

2022-07-15T14:54

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минобороны рф

зерно

стамбул

черное море

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Также, в министерстве отметили, что предложенные меры позволят предотвратить не только поставки оружия, но и провокации."Российские предложения были в основном поддержаны участниками консультаций, в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", - говорится в сообщении.13 июля в Стамбуле прошла встреча по вопросу зерна, на которой присутствовали представители МИД Турции, ООН, делегации от России и Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ukraina.ru/20220715/zerno-1036450796.html

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новости, минобороны рф, зерно, стамбул, черное море