Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле - 15.07.2022 Украина.ру
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Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле
Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле - 15.07.2022 Украина.ру
Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле
Российское Минобороны в ходе переговоров в Стамбуле предложило план мер, которые обеспечат экспорт продовольственных товаров и не позволят использовать эти логистические цепочки для поставок оружия, говорится в сообщении ведомства от 15 июля
2022-07-15T14:54
2022-07-15T14:54
новости
минобороны рф
зерно
стамбул
черное море
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Также, в министерстве отметили, что предложенные меры позволят предотвратить не только поставки оружия, но и провокации."Российские предложения были в основном поддержаны участниками консультаций, в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", - говорится в сообщении.13 июля в Стамбуле прошла встреча по вопросу зерна, на которой присутствовали представители МИД Турции, ООН, делегации от России и Украины.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ukraina.ru/20220715/zerno-1036450796.html
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новости, минобороны рф, зерно, стамбул, черное море

Минобороны РФ раскрыло детали переговоров по зерну в Стамбуле

14:54 15.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно
Уборка зерновых в Донецкой и Луганской областях, поле, зерно - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Российское Минобороны в ходе переговоров в Стамбуле предложило план мер, которые обеспечат экспорт продовольственных товаров и не позволят использовать эти логистические цепочки для поставок оружия, говорится в сообщении ведомства от 15 июля
Также, в министерстве отметили, что предложенные меры позволят предотвратить не только поставки оружия, но и провокации.
"Российские предложения были в основном поддержаны участниками консультаций, в ближайшее время работа по формированию итогового документа "Черноморская инициатива" будет завершена", - говорится в сообщении.
13 июля в Стамбуле прошла встреча по вопросу зерна, на которой присутствовали представители МИД Турции, ООН, делегации от России и Украины.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита злаков, Запад и киевские власти обвиняли Россию в блокаде черноморских портов. Москва это категорически отвергает и указывает, что Киев сам создал множество препятствий для экспорта: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска заминировали акваторию Черного моря. Владимир Путин, со своей стороны, подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна и, если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка зерновых на Юге России - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
10:03
Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на негоМногие эксперты утверждают, что история с невозможностью вывезти зерно с Украины из-за России – прием по переделу агрорынка, который Вашингтон использует в своих интересах. Так ли это, в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец
 
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