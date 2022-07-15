Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР - 15.07.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР - 15.07.2022 Украина.ру
Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
КНДР ответила Украине на разрыв дипломатических связей. Украинское командование решило оставить Северск, сообщили в ЛНР. Украинские военные продолжают... Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T12:21
2022-07-15T12:25
спецоперация
хроники
эксклюзив
украина
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КНДР ответила Украине на разрыв дипломатических связей. Украинское командование решило оставить Северск, сообщили в ЛНР. Украинские военные продолжают обстреливать ДонбассМинистерство иностранных дел КНДР ответило Украине на разрыв дипломатических связей. Об ответе МИД КНДР сообщило агентство Reuters со ссылкой на публикации в государственных СМИ Северной Кореи. МИД КНДР заявил, что Украина уже и так присоединилась к американским санкциями против Северной Кореи."Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьёзно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорилось в заявлении МИД КНДР.В среду, 13 июля, Украина разорвала дипломатические связи с КНДР. Как говорилось в ответе МИД Украины, обнародованном спикером министерства Олегом Николенко, Киев осуждает решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР."Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", - указывалось в заявлении.Украина расценила решение КНДР как "попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права"."Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорилось в заявлении.В ответ на шаг КНДР Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой.В то же время политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций, подчеркнули в МИД Украины.Ранее 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран."Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.Глава ДНР Денис Пушилин заявил о признательности народу КНДР за это решение."Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил Пушилин 13 июля.Глава ЛНР Леонид Пасечник также поблагодарил КНДР за признание независимости ЛНР."Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг", - заявил Пасечник.Он отметил, что уверен: двустороннее партнёрство ЛНР и КНДР будет "долгим и плодотворным".Выход из СеверскаВ Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — заявил он.Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются."По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить что основные силы ВСУ вышли пока с уверенностью не могут. Наша арта отрабатывает по зелёнке вокруг города", - написал Безсонов в своём Telegram-канале утром 15 июля.С украинской стороны подробностей о происходящем в Северске нет.Обстрелы ДонбассаКак сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 58 раз обстреляли территорию республики."На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 122 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР калибром 80 мм (без использования авиации), миномёты 120 мм, выпустив 454 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Зайцево, Макеевка (Червоногвардейский район, посёлок Землянки), Минеральное, Ясиноватая, Докучаевск, Александровка."За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц, из них девочка-подросток 2004 года рождения, в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Горловке", - сообщило представительство.Огнём украинской артиллерии было повреждено 36 домостроений в Куйбышевском, Петровском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток ВСУ обстреляли Стаханов, выпустив из РСЗО HIMARS шесть ракет."Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье", - отметил Филипоненко.В Донбассе ведутся ожесточённые бои.
https://ukraina.ru/20220715/1036444820.html
https://ukraina.ru/20220714/1036440423.html
https://ukraina.ru/20220714/1036430225.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив, украина

Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР

12:21 15.07.2022 (обновлено: 12:25 15.07.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
КНДР ответила Украине на разрыв дипломатических связей. Украинское командование решило оставить Северск, сообщили в ЛНР. Украинские военные продолжают обстреливать Донбасс
Министерство иностранных дел КНДР ответило Украине на разрыв дипломатических связей. Об ответе МИД КНДР сообщило агентство Reuters со ссылкой на публикации в государственных СМИ Северной Кореи. МИД КНДР заявил, что Украина уже и так присоединилась к американским санкциями против Северной Кореи.
"Украина не имеет права поднимать вопрос или оспаривать наше законное осуществление суверенитета после совершения акта, которому серьёзно не хватает справедливости в отношениях между народами, путем активного присоединения к несправедливой и незаконной враждебной политике США в прошлом", - говорилось в заявлении МИД КНДР.
Акция протеста у посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
08:42Спецоперация
Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь
В среду, 13 июля, Украина разорвала дипломатические связи с КНДР. Как говорилось в ответе МИД Украины, обнародованном спикером министерства Олегом Николенко, Киев осуждает решение Пхеньяна признать независимость ДНР и ЛНР.
"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает решение Корейской Народной Демократической Республики признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины", - указывалось в заявлении.
Украина расценила решение КНДР как "попытку подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины со стороны Пхеньяна, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права".
"Признание северокорейским режимом "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины", - говорилось в заявлении.
В ответ на шаг КНДР Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой.
В то же время политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций, подчеркнули в МИД Украины.
Ранее 13 июля глава МИД Северной Кореи направил письма министрам иностранных дел Донецкой и Луганской Народных Республик, в которых сообщил о признании этих двух стран.
"Министр в письмах сообщил, что правительство КНДР решило признать независимость ДНР и ЛНР, и выразил волю к развитию государственных отношений с этими странами в соответствии с идеалами независимости, мира и дружбы", — сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о признательности народу КНДР за это решение.
"Международный статус Донецкой Народной Республики и ее государственность продолжают укрепляться. Это еще одна победа нашей дипломатии. Мы признательны народу КНДР за такую весомую поддержку жителей Донбасса. Данное политическое решение станет основой для дальнейшего развития отношений и в сфере экономики. Двустороннее партнерство увеличит географию торговли для предприятий наших государств. Уверен, что нас ждет активное и плодотворное сотрудничество", - заявил Пушилин 13 июля.
ВСУ нанесли удар по жилым районам Донецка - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 19:43Спецоперация
Беспокойство об оружии, удары по центрам городов. Итоги 14 июля на Украине
Глава ЛНР Леонид Пасечник также поблагодарил КНДР за признание независимости ЛНР.
"Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня признала Луганскую Народную Республику. Мы искренне благодарны народу КНДР за поддержку нашего суверенитета и признание государственности. В сегодняшних геополитических реалиях это действительно смелый политический шаг", - заявил Пасечник.
Он отметил, что уверен: двустороннее партнёрство ЛНР и КНДР будет "долгим и плодотворным".
Выход из Северска
В Киеве решили постепенно выводить войска из Северска, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Украинским командованием принято решение о поэтапном выводе своих подразделений с населенного пункта Северск. Согласно боевому распоряжению, позиции следует покидать скрытно и отходить мелкими группами", — заявил он.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Северск находится в оперативном окружении. По словам первого замминистра информации республики Даниила Безсонова, сейчас подразделения ДНР ведут зачистку восточных районов города, однако очаги сопротивления еще остаются.
"По Северску на данную минуту. Наши бойцы мелкими группами проводят аккуратную зачистку восточных районов города. Очаги сопротивления имеются. Подтвердить что основные силы ВСУ вышли пока с уверенностью не могут. Наша арта отрабатывает по зелёнке вокруг города", - написал Безсонов в своём Telegram-канале утром 15 июля.
С украинской стороны подробностей о происходящем в Северске нет.
Обстрелы Донбасса
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, за минувшие сутки ВСУ 58 раз обстреляли территорию республики.
"На донецком направлении противник применял – РСЗО "Ураган", "Град", артиллерию 155 и 122 мм, танк, миномёты 120 мм, на ясиноватском – РСЗО "Град", артиллерия 122 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, НАР калибром 80 мм (без использования авиации), миномёты 120 мм, выпустив 454 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.
Донецк обстрел АС Центр - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
Вчера, 16:30Спецоперация
Хроника событий на Украине на 16:00 14 июля: Винница, Донецк, потери ВСУ
Под огнём украинской артиллерии оказались районы одиннадцати населенных пунктов республики: столица Донецк (Куйбышевский, Ворошиловский, Петровский и Ленинский районы), Горловка (Никитовский район), Новобахмутовка, Гольмовский, Пантелеймоновка, Зайцево, Макеевка (Червоногвардейский район, посёлок Землянки), Минеральное, Ясиноватая, Докучаевск, Александровка.
"За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Ворошиловском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 15 гражданских лиц, из них девочка-подросток 2004 года рождения, в Ворошиловском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка, Александровке и Горловке", - сообщило представительство.
Огнём украинской артиллерии было повреждено 36 домостроений в Куйбышевском, Петровском, Кировском и Ворошиловском районах Донецка, Макеевке и Горловке, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР капитан Иван Филипоненко, с начала текущих суток ВСУ обстреляли Стаханов, выпустив из РСЗО HIMARS шесть ракет.
"Инженерно-саперные подразделения Народной милиции ЛНР продолжают разминирование территории республики. Так, вчера саперы НМ ЛНР очистили более 8 гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими националистами в районах населенных пунктов Шипиловка и Приволье", - отметил Филипоненко.
В Донбассе ведутся ожесточённые бои.
 
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12:59HIMARS и информационно-психологическая борьба
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12:21Хроника событий на Украине на 12:00 15 июля: обстрелы, Северск, ответ КНДР
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