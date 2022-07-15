В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД - 15.07.2022 Украина.ру
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В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД - 15.07.2022 Украина.ру
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
В Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, об этом 15 июля сообщает ГУ МВД региона в официальном Telegram-канале
2022-07-15T12:29
2022-07-15T12:29
новости
теракт
мелитополь
мвд
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В МВД добавили, что при обыске по месту жительства у преступника изъяли 15 единиц оружия и боеприпасы.В ведомстве не сообщают пока о полном перечне оружия, но среди прочего был изъят ручной пулемет Калашникова, два автомата Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.Мелитополь, как и ряд других городов Запорожской области, в ходе СВО перешел под контроль российских военных. Местные власти неоднократно заявляли о терактах, провокациях и покушениях со стороны украинских диверсантов.В понедельник, 11 июля украинские диверсанты совершили очередную попытку покушения на территории освобожденной Запорожской области, их целью был глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. Он не пострадал.Также 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате пострадали два волонтёра. Их госпитализировали. Как позже выяснилось, бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтёрами ехал мимо.Взрыв произошёл у дома, который в Мелитополе называют "домом Балицкого". Это дало основание украинским СМИ утверждать о покушении на бывшего народного депутата Украины Евгения Балицкого, который сегодня является главой Запорожской областной администрации, противостоящей Украине.
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новости, теракт, мелитополь, мвд

В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД

12:29 15.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Мелитополе
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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В Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, об этом 15 июля сообщает ГУ МВД региона в официальном Telegram-канале

Сотрудники группы быстрого реагирования УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства.

В МВД добавили, что при обыске по месту жительства у преступника изъяли 15 единиц оружия и боеприпасы.
В ведомстве не сообщают пока о полном перечне оружия, но среди прочего был изъят ручной пулемет Калашникова, два автомата Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.
Мелитополь, как и ряд других городов Запорожской области, в ходе СВО перешел под контроль российских военных. Местные власти неоднократно заявляли о терактах, провокациях и покушениях со стороны украинских диверсантов.
В понедельник, 11 июля украинские диверсанты совершили очередную попытку покушения на территории освобожденной Запорожской области, их целью был глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. Он не пострадал.
Также 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате пострадали два волонтёра. Их госпитализировали. Как позже выяснилось, бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтёрами ехал мимо.
Взрыв произошёл у дома, который в Мелитополе называют "домом Балицкого". Это дало основание украинским СМИ утверждать о покушении на бывшего народного депутата Украины Евгения Балицкого, который сегодня является главой Запорожской областной администрации, противостоящей Украине.
12 июля, 14:58
Жизнь между терактами: как Запорожье возвращается в русский мир и что будет дальше - РоговЧлен Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов в эфире Украина.ру прокомментировал череду терактов и покушений на глав регионов, перешедших под контроль России
 
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