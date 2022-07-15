https://ukraina.ru/20220715/1036459515.html
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД - 15.07.2022 Украина.ру
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
В Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, об этом 15 июля сообщает ГУ МВД региона в официальном Telegram-канале
2022-07-15T12:29
2022-07-15T12:29
2022-07-15T12:29
новости
теракт
мелитополь
мвд
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В МВД добавили, что при обыске по месту жительства у преступника изъяли 15 единиц оружия и боеприпасы.В ведомстве не сообщают пока о полном перечне оружия, но среди прочего был изъят ручной пулемет Калашникова, два автомата Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.Мелитополь, как и ряд других городов Запорожской области, в ходе СВО перешел под контроль российских военных. Местные власти неоднократно заявляли о терактах, провокациях и покушениях со стороны украинских диверсантов.В понедельник, 11 июля украинские диверсанты совершили очередную попытку покушения на территории освобожденной Запорожской области, их целью был глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. Он не пострадал.Также 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате пострадали два волонтёра. Их госпитализировали. Как позже выяснилось, бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтёрами ехал мимо.Взрыв произошёл у дома, который в Мелитополе называют "домом Балицкого". Это дало основание украинским СМИ утверждать о покушении на бывшего народного депутата Украины Евгения Балицкого, который сегодня является главой Запорожской областной администрации, противостоящей Украине.
https://ukraina.ru/20220712/1034342560.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, теракт, мелитополь, мвд
В освобожденном Мелитополе предотвратили теракт - МВД
В Мелитополе Запорожской области полицейские задержали мужчину, который готовил теракт с использованием самодельного взрывного устройства, об этом 15 июля сообщает ГУ МВД региона в официальном Telegram-канале
Сотрудники группы быстрого реагирования УВД Мелитополя задержали жителя Приазовского района, который готовил террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства.
В МВД добавили, что при обыске по месту жительства у преступника изъяли 15 единиц оружия и боеприпасы.
В ведомстве не сообщают пока о полном перечне оружия, но среди прочего был изъят ручной пулемет Калашникова, два автомата Калашникова, пистолет Макарова, пять ручных гранат и самодельное взрывное устройство.
Мелитополь, как и ряд других городов Запорожской области, в ходе СВО перешел под контроль российских военных. Местные власти неоднократно заявляли о терактах, провокациях и покушениях со стороны украинских диверсантов.
В понедельник, 11 июля украинские диверсанты совершили очередную попытку покушения на территории освобожденной Запорожской области, их целью был глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигута. Он не пострадал.
Также 30 мая в центре Мелитополя прогремел взрыв. В результате пострадали два волонтёра. Их госпитализировали. Как позже выяснилось, бомба была заложена в уличный люк и взорвалась, когда автомобиль с волонтёрами ехал мимо.
Взрыв произошёл у дома, который в Мелитополе называют "домом Балицкого". Это дало основание украинским СМИ утверждать о покушении на бывшего народного депутата Украины Евгения Балицкого, который сегодня является главой Запорожской областной администрации, противостоящей Украине.