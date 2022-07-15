https://ukraina.ru/20220715/1036455032.html

Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео

Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео - 15.07.2022 Украина.ру

Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео

Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру,... Украина.ру, 15.07.2022

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Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру, как изменилась жизнь после начала СВО, легко ли выступать в госпитале, о впечатлениях от региона и людей, о самом страшном, с чем пришлось столкнуться в Донбассе, и о многом другом. Подробности в нашем материале! Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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