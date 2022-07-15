Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220715/1036455032.html
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру,... Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T10:54
2022-07-15T10:54
видео
лнр
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036454475_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_533af555d59db7fa90054c91955a0ef9.jpg
Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру, как изменилась жизнь после начала СВО, легко ли выступать в госпитале, о впечатлениях от региона и людей, о самом страшном, с чем пришлось столкнуться в Донбассе, и о многом другом. Подробности в нашем материале! Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036454475_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_baec253b1273bdee81a0d418a9794079.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, лнр, днр, видео

Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео

10:54 15.07.2022
 
Читать в
Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру, как изменилась жизнь после начала СВО, легко ли выступать в госпитале, о впечатлениях от региона и людей, о самом страшном, с чем пришлось столкнуться в Донбассе, и о многом другом. Подробности в нашем материале!
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
ВидеоЛНРДНР
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:59Bloomberg: Евросоюз вынужден сократить помощь Украине
10:54Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
10:46"Произведено в Америке": эксперт рассказал, на чем строится медиа-пиар украинского оружия
10:26"Европа выстрелила себе в легкие и теперь задыхается": Орбан о политике санкций против РФ
10:24Марков рассказал о гибридной войне НАТО против России
10:12Посольство США в Киеве призвало американцев немедленно эвакуироваться
10:03Зубец: скандал с зерном – способ изменить мировую цену на него
09:43Александр Костин: Пока ВСУ выжигают Донбасс, Польша готовится к войне
09:36Херсон: Начало будущего - почему юг Украины очень надеется на Россию
09:19Замглавы МИД РФ объяснил, чем обернутся односторонние санкции Запада
09:10Военный эксперт рассказал, как беспилотники изменили мир
09:08Президент Бразилии намекнул, что предложит Зеленскому капитулировать
09:00Мухин объяснил, когда лучше проводить референдумы в освобожденных регионах Украины
09:00Михеев рассказал, какие возможности дают HIMARS украинской армии
08:57Трамп принял решение о выборах 2024 года - СМИ
08:56Зубец назвал главного промоутера сделки по украинскому зерну
08:55Сегодня: в России, Украине и мире
08:45Вассерман рассказал про самую эффективную тактику ВСУ
08:42Хроника событий на Украине на утро 15 июля: предупреждение США, Киев, тайна потерь
08:38Кадыров назвал Чечню местом единения тысяч патриотов
Лента новостейМолния