https://ukraina.ru/20220715/1036455032.html
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео - 15.07.2022 Украина.ру
Здесь рождается новая элита России: Юта о людях Донбасса. Видео
Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру,... Украина.ру, 15.07.2022
2022-07-15T10:54
2022-07-15T10:54
2022-07-15T10:54
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лнр
днр
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Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру, как изменилась жизнь после начала СВО, легко ли выступать в госпитале, о впечатлениях от региона и людей, о самом страшном, с чем пришлось столкнуться в Донбассе, и о многом другом. Подробности в нашем материале! Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, лнр, днр, видео
Российская певица, композитор Юта (Анна Осипова) недавно вернулась из Донбасса, куда ездила, чтобы поддержать жителей региона. Артистка рассказала Украине.ру, как изменилась жизнь после начала СВО, легко ли выступать в госпитале, о впечатлениях от региона и людей, о самом страшном, с чем пришлось столкнуться в Донбассе, и о многом другом. Подробности в нашем материале!
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.